東張西望｜利穎怡遇襲後被指斥咎由自取 發長文哭訴：已經哭了很多天
《東張西望》追查該美孚「老鼠屋」已有一段時間，負責跟進報導的主播利穎怡，日前由美孚新邨追蹤到大嶼山貝澳，豈料她在追訪目標對象期間被對方襲擊，事件及後交由警方處理。節目播出後引來極大迴響，利穎怡亦在IG表達心情，稱自己喊足幾日。
利穎怡追訪時遇襲
《東張西望》主持利穎怡追訪該雜物屋陳姓女戶主期間，對方多次用手推車撞擊，亦突然轉身「批錚」撞向利穎怡的臉部；除此之外，戶主更多次出拳攻擊利穎怡，最後更不斷拍打攝錄機和攝影師，情緒激動。鏡頭將過程拍低，《東張西望》已即時報警，而戶主及後亦被拘捕，現獲保釋候審。
利穎怡事件的迴響
節目播出之後，利穎怡被襲擊一事成為網絡熱話，大部分人都認為戶主出手打人顯然是不對，亦讚利穎怡非常勇敢，替她的受傷而心痛；但另一方面，卻有人認為利穎怡的訪問過程富有挑釁和攻擊性，加上對方的情緒明顯有異，最後被襲擊亦是咎由自取，更謂她有騷擾對方之嫌。「根本就係招惹到人發火」、「初頭無睇成段片，覺得可憐，睇完後真係抵x死，煩唔煩係咁追住問」、「口口聲聲話想幫個女人，根本你班X人在逼虎跳牆」。
利穎怡長文狂呻
事件發酵之後，利穎怡再於IG發表長文表達感受，似乎是藉此回應一些指她「抵死」的批評：
本來呢件事已經為我帶來一定精神壓力，見到很多人拿我來開玩笑當時更加唔開心，雖然我唔係一位記者，但我們工作性質相似，我哋每次去追訪除咗係我哋嘅工作，亦係希望可以幫助更多人。
另一返面，利穎怡亦強調，說到底打人就是不應該：
再者，如果生氣就可以動手打，那老鼠屋鄰居不就很早就打人了？難道每次訪問被人咒罵唔開心我又要打人？打人點都不對，如果記者們問多幾句就要被人打，那還有誰想去報導一些難處理的民生問題？
雖然為了這次事件我已經哭了很多天，但我必須幫我們同業人說一聲，沒有人想把自己置身危險之中，我們只是盡力做好能做的，都做了。