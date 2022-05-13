東張西望｜利穎怡遇襲後被指斥咎由自取 發長文哭訴：已經哭了很多天

《東張西望》追查該美孚「老鼠屋」已有一段時間，負責跟進報導的主播利穎怡，日前由美孚新邨追蹤到大嶼山貝澳，豈料她在追訪目標對象期間被對方襲擊，事件及後交由警方處理。節目播出後引來極大迴響，利穎怡亦在IG表達心情，稱自己喊足幾日。