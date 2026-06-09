東張西望｜人妻技師玩到用腳按摩塊面 腳趾直接撩鼻孔 客人實測過程曝光
人妻技師赤腳踩面夾鼻按胸口過程極具爭議
曾親身幫襯的陳先生向節目分享體驗經過，形容「成件事好神秘，好似去客易去飲水呢件事」。該店開設於工廈，無電話無地址，需透過指定通訊軟件預約，到場後才知道確實單位位置。陳先生憶述，上到單位後目測環境完全不似按摩院，「似一間好凌亂嘅office」，有梳化、電競椅，甚至有人在打機。按摩區域僅以布簾間隔，裡面只得兩三個身位闊，地上放一張地墊，客人直接躺下，技師則坐在頭頂位置的椅上，將雙腳放落面部進行所謂按摩。從陳先生提供的片段可見，技師會赤腳按壓面頰兩側、用腳側掃面、雙腳壓住整塊面，更會用腳趾夾住鼻子、按頭，甚至按壓胸口位置。
負責人辯稱腳是女仔最性感部位否認涉色情
面對外界質疑，該店負責人回應稱用腳按摩是因為「腳係女仔身上最性感嘅部分」，又指好多技師不願做正常按摩因為「好辛苦，成日㩒落去」，用腳則可以「輕鬆好多，同埋個客會覺得按得入好多」。負責人更聲稱有技師本身持有牌照或學過面部按摩，只是將手法「apply翻落去用腳按嗰個part度」。對於是否涉及色情服務，負責人否認並表示網頁已列明「不設其他身體部位按摩，亦不會提供其他服務」，又指技師如擔心走光會自行打底。然而中醫師受訪時坦言從未聽過此類手法，指一般推拿只會用竹筒踩背部或臀部等肌肉豐厚位置，且需受過專業訓練。
網頁標榜人妻學生護士任揀鞋碼腳底照齊備
翻查該店網頁資料，頁面聲稱服務為「全港首創」，標榜可幫助深度放鬆、促進循環及舒緩壓力，由「專業女治療師」負責。網頁下方列出十多名女技師資料，提供年齡、身高、鞋碼等數據任君選擇，更附有腳板底特寫照片及技師浴照。不少技師標榜人妻身份，亦有學生、護士、教師、OL等各種角色。陳先生坦言，從仰視角度可清楚看到技師裙底及大腿，「滿足到某啲男人鍾意偷窺嘅心態」，加上全程與技師聊天互動，他認為「上得去搵呢種服務嘅客人，大多數都係追求一種感官刺激或者幻想空間，多於真係面部按摩」。根據現行按摩院條例，若只提供頭面頸肩膊或膝以下局部按摩可獲豁免牌照，但除非有確實證據證明涉及性交易或性服務，否則警方難以執法。
網民轟節目變相賣廣告質疑報導動機
節目播出後隨即引起網民熱議，有網民直斥「真係似戀足狂徒試做報告多過舉報」，質疑節目以大量腳板特寫畫面作招徠，形容「食飯時間畫面無必要地狂Po足部腳板特寫」。更有網民諷刺整個報導猶如「曲線宣傳廣告特輯」，認為節目變相為該店提供免費宣傳，令更多有特殊癖好人士得知此服務存在。亦有街坊受訪時直言「正常人都不會話將塊面畀人隻腳去按摩」，認為服務明顯是「賣弄色情」，質問「如果唔係做咩標榜人妻」。