東張西望｜揭12歲單車黨專恰老人家 警方火速採取拘捕行動 網民㷫爆狂轟背後真兇
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無綫節目《東張西望》最新報道一班年僅12至14歲的荃灣單車黨，竟然在街頭惡意襲擊途人及弱小長者，惹來全城公憤。這班童黨不但橫衝直撞撞飛女童，更連嬰兒車都不放過，背後駭人惡行終於惹來嚴重後果。
荃灣單車黨無法無天專恰長者
節目中街坊楊小姐親身大爆這班童黨的惡行，指出他們起初只在單車徑超速駕駛電動單車，後來卻愈來愈猖狂駛上行人路。最令人髮指的是，他們專門向年老長者及弱小社群埋手，除了瘋狂掟雜物和水彈以欺負老人為樂，更曾經把楊小姐的女兒撞飛倒地受傷入院。就連楊小姐推着載有熟睡兒子的嬰兒車時，這班單車黨亦照樣直撞過去，事後不但毫無悔意，竟然還反過來大聲鬧人，行徑絕對是無法無天。
童黨IG曬欺凌罪證極度囂張
有看不過眼的車友陳先生向節目組大爆內幕，直斥這班少年專挑公公婆婆來欺負，行為極度過分。陳先生更提供了一個屬於涉事少年的社交平台帳號，入面的影片全都是他們霸凌長者的罪證。畫面清晰可見他們不僅向路人投擲濕紙巾，更瘋狂向老人家狂掟水彈，甚至以粗言穢語辱罵途人，完全將快樂建築在別人的痛苦之上。直到事件鬧大後，該名少年才驚覺出事火速刪除影片，並心虛留下直認玩大的字句。
警方火速採取拘捕行動除害
面對這班童黨的連串惡行，警方接獲多名市民舉報後高度重視事件，經深入調查及翻查閉路電視片段後，終於採取行動。警方火速拘捕了四名涉案男童，他們的年齡竟然只有12至14歲，分別就讀中一及中二，全部涉嫌普通襲擊正被扣留調查。警方初步指出受害人包括三男一女，年齡介乎45至71歲，並重申年齡絕對不是犯法的藉口，任何人在公眾地方襲擊他人必定會嚴正執法，絕不姑息這類劣行。
網民洗版式狂轟直指父母責任
事件曝光後瞬間辣㷫全港網民，各大討論區及社交平台都充滿憤怒的留言。大批網民一面倒狂轟這班少年的行為令人髮指，紛紛直指最大的責任歸咎於他們的家人：「養不教父母之過！」、「家長唔識教，就等人幫你教」。更有不少人強烈要求加重刑罰以收阻嚇作用，留言怒斥：「入男童院好好教化吧啦」、「法例要修改，一定要控告父母」，反映出大眾對未成年人士犯罪及家庭教育問題的極度關注。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期