東張西望｜「雜物姐」被點中死穴速清場 網民齊錯重點：醫生同貓仔超搶眼
攝製隊直擊單位如同垃圾崗雜物姐冒雨翻垃圾桶
今集（25/6）《東張西望》播出攝製隊連續多日在大廈內外守候，成功拍攝到「雜物姐」的囤積實況。主持黎寬怡與攝製隊趁她打開大門時走上查看，發現整間屋地下舖滿雜物，飯桌堆滿東西，連雪櫃都難以打開。「雜物姐」每周出動兩至三日，推著手推車四處撿拾紙皮和鐵罐，每次賣紙皮僅得約20多元。即使滂沱大雨，她依然出動，一手撐傘一腳踢翻垃圾桶翻找物品，再將整袋垃圾拉出來。攝製隊多次上前勸阻並建議找社工協助，均遭她拒絕，更嫌對方囉唆。
丈夫爆響口稱子女打政府工遮擋鏡頭態度惡劣
黎寬怡與攝製隊無法與「雜物姐」溝通，轉而找其丈夫傾談。丈夫承認妻子囤物情況至少持續一兩年，自己已盡力勸說但無效。然而他隨即表現不耐煩，伸手遮擋鏡頭，更聲稱：「我仔女做緊政府工！你唔好搞嘢呀話你聽！」當主持追問是否有經濟困難時，他態度變得更加惡劣，甚至出言不遜。法團成員黃生亦向黎寬怡表示，「雜物姐」在電梯地面留下污水及臭味，清潔人員要為她的行為埋單，全幢住戶深受其害。
精神科醫生分析囤積症成因建議家人尋求專業協助
精神科專科醫生羅倩慧向黎寬怡分析指，「雜物姐」的行為符合囤積症特徵，主要症狀是患者對物品有難以割捨的感覺，「知道此物未必有用，但叫她扔又不行」。羅醫生解釋囤積症成因複雜，常見包括焦慮、強迫症和抑鬱等，不少長者因孤獨感令囤積行為加劇，「透過囤積行為，可能令她對生活沒這麼空虛，扔一個物品對她來說有很大焦慮，甚至恐懼內疚」。她建議家人切勿強行清理或指責，應慢慢建立信任，聯繫社工等第三方介入，陪伴患者接受心理治療或藥物治療。
丈夫以「子女斷絕關係」施壓一周後天台雜物減逾半
事件出現轉機。經過攝製隊與丈夫接觸後約一星期，團隊再到天台視察，發現雜物量明顯比上次減少逾一半，原本堆積至腰部高度的雜物已經消失。大廈保安表示，這個星期沒有再看見「雜物姐」外出撿垃圾。鄰居Sam透露，事後見到「雜物姐」丈夫，對方稱已多次勸告妻子：「若再這樣，子女要跟她脫離母子關係。」Sam表示希望「雜物姐」真的願意聽從丈夫的話，情況可以持續改善。
網民熱議子女政府工身份 讚醫生貓仔更搶鏡
節目播出後引發網民熱烈討論，不少人將焦點放在「子女打政府工」這個細節上。有網民分析：「可能第一次訪問完之後個老嘢話咗畀個仔聽，個仔開始驚佢哋會連累佢冇咗份工」，更猜測子女可能任職消防或警察等紀律部隊，「老母執垃圾未必犯法，但係畀網上輿論唱一唱，同事上司知道你都冇運行」。另有網民直斥：「老公發癲啦，政府工好威呀」，亦有人留意到丈夫被拍到闖紅燈片段，諷刺「政府工可以去交錢啦」。部分網民則將注意力放在主持黎寬怡的健碩身形上，留言稱「貓仔fit到」、「貼身衫褲小背心」、「醫生仲靚過貓仔」、「貓仔同醫生仲搶眼」、「貓仔個膊頭好橫好怪」。