東張西望｜「雜物姐」被點中死穴速清場 網民齊錯重點：醫生同貓仔超搶眼

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深水埗一幢大廈的住戶忍無可忍集體向《東張西望》求助，揭發一名「雜物姐」長期將大廈天台及單位變成私人垃圾崗，囤積行為持續至少一兩年。攝製隊介入調查後，其丈夫竟當場爆響口透露子女任職政府工，態度惡劣拒絕拍攝，事件卻在短短一星期內出現戲劇性轉變。

攝製隊直擊單位如同垃圾崗雜物姐冒雨翻垃圾桶

今集（25/6）《東張西望》播出攝製隊連續多日在大廈內外守候，成功拍攝到「雜物姐」的囤積實況。主持黎寬怡與攝製隊趁她打開大門時走上查看，發現整間屋地下舖滿雜物，飯桌堆滿東西，連雪櫃都難以打開。「雜物姐」每周出動兩至三日，推著手推車四處撿拾紙皮和鐵罐，每次賣紙皮僅得約20多元。即使滂沱大雨，她依然出動，一手撐傘一腳踢翻垃圾桶翻找物品，再將整袋垃圾拉出來。攝製隊多次上前勸阻並建議找社工協助，均遭她拒絕，更嫌對方囉唆。

丈夫爆響口稱子女打政府工遮擋鏡頭態度惡劣

黎寬怡與攝製隊無法與「雜物姐」溝通，轉而找其丈夫傾談。丈夫承認妻子囤物情況至少持續一兩年，自己已盡力勸說但無效。然而他隨即表現不耐煩，伸手遮擋鏡頭，更聲稱：「我仔女做緊政府工！你唔好搞嘢呀話你聽！」當主持追問是否有經濟困難時，他態度變得更加惡劣，甚至出言不遜。法團成員黃生亦向黎寬怡表示，「雜物姐」在電梯地面留下污水及臭味，清潔人員要為她的行為埋單，全幢住戶深受其害。

精神科醫生分析囤積症成因建議家人尋求專業協助

精神科專科醫生羅倩慧向黎寬怡分析指，「雜物姐」的行為符合囤積症特徵，主要症狀是患者對物品有難以割捨的感覺，「知道此物未必有用，但叫她扔又不行」。羅醫生解釋囤積症成因複雜，常見包括焦慮、強迫症和抑鬱等，不少長者因孤獨感令囤積行為加劇，「透過囤積行為，可能令她對生活沒這麼空虛，扔一個物品對她來說有很大焦慮，甚至恐懼內疚」。她建議家人切勿強行清理或指責，應慢慢建立信任，聯繫社工等第三方介入，陪伴患者接受心理治療或藥物治療。

丈夫以「子女斷絕關係」施壓一周後天台雜物減逾半

事件出現轉機。經過攝製隊與丈夫接觸後約一星期，團隊再到天台視察，發現雜物量明顯比上次減少逾一半，原本堆積至腰部高度的雜物已經消失。大廈保安表示，這個星期沒有再看見「雜物姐」外出撿垃圾。鄰居Sam透露，事後見到「雜物姐」丈夫，對方稱已多次勸告妻子：「若再這樣，子女要跟她脫離母子關係。」Sam表示希望「雜物姐」真的願意聽從丈夫的話，情況可以持續改善。

網民熱議子女政府工身份 讚醫生貓仔更搶鏡

節目播出後引發網民熱烈討論，不少人將焦點放在「子女打政府工」這個細節上。有網民分析：「可能第一次訪問完之後個老嘢話咗畀個仔聽，個仔開始驚佢哋會連累佢冇咗份工」，更猜測子女可能任職消防或警察等紀律部隊，「老母執垃圾未必犯法，但係畀網上輿論唱一唱，同事上司知道你都冇運行」。另有網民直斥：「老公發癲啦，政府工好威呀」，亦有人留意到丈夫被拍到闖紅燈片段，諷刺「政府工可以去交錢啦」。部分網民則將注意力放在主持黎寬怡的健碩身形上，留言稱「貓仔fit到」、「貼身衫褲小背心」、「醫生仲靚過貓仔」、「貓仔同醫生仲搶眼」、「貓仔個膊頭好橫好怪」。

東張西望 囤積症 「雜物姐」左腳一伸推跌垃圾桶，然後伸手尋找鐵罐，之後還將整袋垃圾拉出來。（圖片來源：TVB）
「雜物姐」左腳一伸推跌垃圾桶，然後伸手尋找鐵罐，之後還將整袋垃圾拉出來。（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 昨晚《東張西望》報道，深水埗「雜物姐」將大廈當成私家貨倉，在單位和天台囤積大量雜物，弄得污煙瘴氣，人見人憎。（圖片來源：TVB）
昨晚《東張西望》報道，深水埗「雜物姐」將大廈當成私家貨倉，在單位和天台囤積大量雜物，弄得污煙瘴氣，人見人憎。（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 「雜物姐」整間屋好像垃圾崗，地下舖滿雜物，飯桌也擺滿東西，連開雪櫃都似乎有困難。（圖片來源：TVB）
「雜物姐」整間屋好像垃圾崗，地下舖滿雜物，飯桌也擺滿東西，連開雪櫃都似乎有困難。（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 「雜物姐」眼力銳利，很快就發現在遠處埋伏的東張記者，她立即發作，大聲問: 「你們甚麼部門? 甚麼政府部門的? 」（圖片來源：TVB）
「雜物姐」眼力銳利，很快就發現在遠處埋伏的東張記者，她立即發作，大聲問: 「你們甚麼部門? 甚麼政府部門的? 」（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 回收店員表示，「雜物姐」一周來兩三日，每次賣紙皮約20多元。（圖片來源：TVB）
回收店員表示，「雜物姐」一周來兩三日，每次賣紙皮約20多元。（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 精神科專科醫生羅倩慧對東張主持黎寬怡表示，「雜物姐」似乎是患有囤積症，主要症狀是患者對物品難以割捨的感覺，知道此物未必有用，但叫她扔又不行。（圖片來源：TVB）
精神科專科醫生羅倩慧對東張主持黎寬怡表示，「雜物姐」似乎是患有囤積症，主要症狀是患者對物品難以割捨的感覺，知道此物未必有用，但叫她扔又不行。（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 經過上星期東張與雜物姐丈夫接觸後，這日到雜物姐天台，看到雜物量明顯比上次少逾一半，原本及腰位的雜物也消失了。（圖片來源：TVB）
經過上星期東張與雜物姐丈夫接觸後，這日到雜物姐天台，看到雜物量明顯比上次少逾一半，原本及腰位的雜物也消失了。（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 黎寬怡再到天台視察，發現雜物量明顯比上次減少逾一半（圖片來源：TVB）
黎寬怡再到天台視察，發現雜物量明顯比上次減少逾一半（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 網民激讚黎寬怡的衣着十分清涼。（圖片來源：TVB）
網民激讚黎寬怡的衣着十分清涼。（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 部分網民則將注意力放在主持黎寬怡的健碩身形上。（圖片來源：TVB）
部分網民則將注意力放在主持黎寬怡的健碩身形上。（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 網民指「貓仔個膊頭好橫好怪」。（圖片來源：TVB）
網民指「貓仔個膊頭好橫好怪」。（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 鄰居Sam希望「雜物姐」真的願意聽丈夫的話。（圖片來源：TVB）
鄰居Sam希望「雜物姐」真的願意聽丈夫的話。（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 「雜物姐」的丈夫對黎寬怡開始表現不耐煩，遮擋鏡頭，又聲稱子女打政府工，不要搞他。（圖片來源：TVB）
「雜物姐」的丈夫對黎寬怡開始表現不耐煩，遮擋鏡頭，又聲稱子女打政府工，不要搞他。（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 「雜物姐」的丈夫衝紅燈過馬路，黎寬怡即大叫「小心」！（圖片來源：TVB）
「雜物姐」的丈夫衝紅燈過馬路，黎寬怡即大叫「小心」！（圖片來源：TVB）
東張西望 囤積症 法團成員黃生向東張主持黎寬怡表示，她在電梯地面留下污水，且有臭味，令清潔人員為她的行為埋單。（圖片來源：TVB）
法團成員黃生向東張主持黎寬怡表示，她在電梯地面留下污水，且有臭味，令清潔人員為她的行為埋單。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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