東張西望｜李旻芳與陳太火爆大對質 據理力爭為90歲伯伯討公道獲讚
送飯陳太變「救命恩人」？大打溫情牌頻頻詢問買樓
負責送飯的陳太正正住在伯伯夫婦的隔壁單位，當年她對兩老噓寒問暖。2016年伯伯因感冒菌上腦半夜跌倒，婆婆爬到隔壁求助，陳太幫忙按平安鐘叫救護車，自此被伯伯視為救命恩人。然而據姨甥孫透露，陳太早在十多年前已經常向兩老表示自己一家四口住在細單位不夠空間，並多次詢問可否平價購買伯伯的物業。
親屬查冊驚揭物業已轉名！李旻芳上門對質火藥味濃
隨著兩老病痛愈來愈多，伯伯的退休金已耗盡。姨甥孫提議將單位進行逆按揭以支持生活費用，但伯伯支吾以對，親屬申請查冊後赫然發現單位早於2017年10月已經以「送贈」形式轉到陳太名下。為了查明真相，攝製隊首次上門找陳太時無人回應，屋內似乎沒有人在。相隔兩小時再度登門，陳太夫婦已嚴陣以待，看起來早有準備。主持李旻芳隨即聯同伯伯、姨甥孫前來對質，現場火藥味一觸即發。
陳太強勢連珠炮發反擊壓迫伯伯
陳太一開口便語氣強勢，連珠炮發地向伯伯施壓，厲聲命令道：「吳生，你話畀佢哋聽，係你當面叫我唔好理呢件事。」當伯伯一臉錯錯愕地驚呼「吓？」之際，陳太隨即理直氣壯地反問伯伯：「你係咪三口六面同我講我唔使再理呢件事呀？」伯伯當時在氣勢壓迫下只能無奈再應一聲「吓？」陳太現場聽得不太清楚伯伯的反應，便立刻強勢搶白：「呢啲嘢你會完全解決的吧！你都同你孫女講，叫佢唔好等多事，咁我仲有咩嘢要同你哋（東張）交代呢？至於你之後其他嘅事，係咪我同你之間嘅事，唔需要同你孫女交代？」面對陳太這種咄咄逼人的氣勢，伯伯明顯招架不住，相比數小時前與攝製隊輕鬆聊天的狀態判若兩人，顯得欲言又止。
李旻芳據理力爭追擊陳太
主持李旻芳見狀隨即據理力爭，試圖突破陳太的心理防線。李旻芳獲悉伯伯山窮水盡，直白地追問陳太：「伯伯真係覺得山窮水盡嘞，你就會照顧佢？因為遠親不如近鄰，你就住喺隔離，係咪？咁你講，你會照顧伯伯先？」陳太聽後隨即轉向伯伯，聲稱自己早就承諾過：「我都同你講咗，喺我能力範圍內，我就會幫你？係咪先？」伯伯此時無奈地表示：「意思就係話到我山窮水盡搞唔掂⋯⋯」陳太力刻搶話：「係嘞，佢先會搵我。」
李旻芳逼到陳太發難：你話承諾呢兩個字唔講得
李旻芳隨即緊咬不放，追問陳太如果伯伯真的山窮水盡，是否願意給予「承諾」去照顧他。豈料陳太竟耍太極表示：「呢件事，承諾呢個詞我唔會講得咁實在。」李旻芳隨即反駁，直斥伯伯當初非常實在地把整層樓送了給她：「伯伯好實在將層樓畀咗你，你話承諾呢兩個字唔講得呀？」陳太聽後隨即發難，一邊推卸責任，一邊向李旻芳挑釁大喊：「佢由始至終無同我講過金錢上而家有乜嘢問題，所有嘢都係我同佢之間嘅商量，或者乜都好啦，你叫我喺鏡頭面前承諾咁多嘢，你有本事嗎？我無本事嘞。」
陳太死撐：係我同伯伯之間嘅事
李旻芳見陳太推卸責任，便將問題具體化，追問她是否願意支付伯伯未來的家傭費用：「咁你你會唔會願意支付家傭嘅費用？」陳太隨即表示要看當時的情況而定：「我睇下到時情況點囉，畀工人費用真係唔平，我覺得我唔需要同你解釋任何嘢，亦都唔需要同你講任何嘢。」她再次理直氣壯地強調所有事情都是她與伯伯兩個人之間的事，並揚言：「到時真係環境好差需要請工人其他嘢嘅，好似你講要我承諾啲嘢，我唔會一次過答應。我當時同你講，真嘅吳先生，你一定可以喺呢度住到百年歸老，當初個律師都同我講，佢話層樓轉咗畀我，送畀我就係送畀我。」
陳太理直氣壯驚爆：我收得好安心
李旻芳隨即追問陳太，收下這層樓時到底開不開心、安唔安心。陳太竟然大言不慚地高呼：「唔係收得開唔開心嘅問題，我收得好安心！」李旻芳質問她是否心安理得，陳太隨即情緒激動地轉向伯伯，不斷嚴厲反問：「唔係，伯伯，你有無同我講過？你有無同我講過有需要呀？你呢排有無同我講過你有需要呀？」在氣勢壓迫下的伯伯只能無奈地回答一句：「暫時唔需要。」陳太見狀隨即得意洋洋地向李旻芳挑釁大喊：「你聽到未呀？暫時唔需要，你唔好同我講將來！」
伯伯承認需要請工人照顧
眼見陳太不斷利用老人家口軟的弱點來脫身，李旻芳直接點出伯伯最現實的困境，詢問伯伯之後如果儲蓄用盡，會不會想請工人照顧自己：「之後可能唔夠錢請工人，所以可能需要錢請工人，所以你想唔想有工人呀？」伯伯立刻坦言：「當然需要工人，唔係邊個照顧我？」李旻芳順勢追問：「咁錢喺邊度嚟呀？啱嘞，咁你係咪想要工人呀伯伯？」陳太此時不耐煩地反問伯伯：「你係咪要我畀工人錢吖？」伯伯隨即向陳太開口求助說：「需要就幫幫我。」李旻芳見伯伯表態，立刻質問陳太：「佢咪講咗佢需要囉，咁你畀唔畀吖而家？」不料陳太竟厚着面皮對伯伯說：「我哋而家唔好講到咁長遠，你就嚟無晒錢咩？」
姨甥孫加入戰團痛斥：你憑咩攞人間屋？
此時，一直強忍怒火的姨甥孫終於忍無可忍，憤怒地插口質問陳太：「點解公公要交代有幾多錢呢？佢憑咩攞人間屋呢？」陳太隨即用一句「佢話層樓係送畀我」來擋駕。姨甥孫隨即憤怒戳破現實，指公公現有的存款最多只能維持不夠兩年：「我而家就係話畀你聽公公嘅錢只可以維持到唔夠兩年！」陳太聽後竟搬出法律做擋箭牌：「層樓係送咗畀我嘅，喺法律上，我係咪擁有層樓？我只係話照顧，我無話其他嘢，我唔可以亂咁承諾，承諾得嘅嘢我就會做到。」
陳太：我係話盡能力，我唔會話負責
當姨甥孫怒斥其承諾的定義到底是什麼時，陳太僅淡淡表示：「我盡能力幫佢。」李旻芳最後向陳太提出建議，指伯伯的儲蓄即將用盡，如果伯伯希望用這層樓做逆按揭來籌集請工人的費用，陳太是否願意負責這筆開支。然而陳太依然理直氣壯地重申：「我係話盡能力，我唔會話負責。」李旻芳質問其盡能力的意思，陳太擺出無賴姿態說：「睇佢同我商量嘅情況囉，如果佢覺得咩呢就搵你再幫手。」整個過程中，陳太滔滔不絕，不斷重覆這只是她與伯伯之間的事，拒絕向老人家作出任何白紙黑字的保障。
陸偉雄大律師翻查合約 踢爆「終老、照顧條款」全屬子虛烏有
儘管陳太在對質時言之鑿鑿，聲稱簽約時有口頭承諾會讓伯伯住到終老並給予照顧，然而大律師陸偉雄在翻查整份送契文件後，當場戳破其大話。陸律師指出，這份合約總共只有五頁，但五頁內容之中「並沒有條款訂明可以讓伯伯住到終老，亦沒有訂明在接受單位的饋贈後，就要照顧伯伯」。口頭承諾與白紙黑字完全不符！陳太被拆穿西洋鏡後，隨即在後續訪問中立刻改口，強調自己「沒能力照顧伯伯」，與先前理直氣壯的強勢態度判若兩人，狡辯嘴臉令人心寒。
老實伯伯不願面對現實 曾私下上門威逼工人姐姐作假證供
伯伯30多年前以10多萬元買下坪洲這個單位，如今市值已達200萬元，本可支撐他安享晚年。然而老實的伯伯一直堅持將物業送給陳太是遵從婆婆的意願，表示自己「不會背信棄義」。陳太原本是社福機構的送飯員，因工作關係成為伯伯鄰居，10年前正式取得物業業權。姨甥孫和契女眼見伯伯不肯面對現實，多年來一直非常氣憤卻無法介入，直至今次事件曝光才有機會正面處理。而工人姐姐悄悄拍下的片段更顯示，陳太背地裡手段卑劣，曾私下到伯伯家中要求他叫姨甥孫不要報警，更厚顏要求工人姐姐作證，指伯伯自願贈與單位，企圖製造偽證為自己脫罪。
全網大讚李旻芳「死磨爛磨」 網民怒轟：擺明利用漏洞設計詐騙
事件播出後隨即引發網民熱烈討論，不少觀眾大讚主持李旻芳表現極其出色，死咬不放。有網民留言指：「其他主持可能見個阿嬸話係我同阿伯既事就收左皮，李旻芳仲跪喺度死磨爛磨，個阿嬸先出現破綻！」亦有網民直言陳太的合約陷阱完全是有預謀的掠奪：「口講就話收得好安心，實情份契乜都冇寫，袋咗間屋就唔肯承諾負責。鑽法律漏洞誤導老人家，實質上根本同詐騙無異！」不少人更感嘆陳太上埋電視、面對全港觀眾都依然堅持不肯負責，其狐狸尾巴露盡的冷血態度令人心寒。目前親屬已報警，案件由警方全力跟進中。