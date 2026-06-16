東張西望｜伯伯痛斥鄰居陳太人面獸心 揭送樓真相 獲陸大狀幫拖大反擊
陳太拿出收藏10年送契堅稱因「愛」獲贈物業
事件源於伯伯姨甥孫發現伯伯位於坪洲的唯一物業已被轉名至鄰居陳太名下，隨即聯同大律師陸偉雄上門對質。對質過程中，陳太態度囂張，多次自說自話不讓他人發言，五官和肢體動作極為誇張，不停以手指指著人。在眾人強烈堅持下，陳太終於拿出收藏了10年的業權文件和送契，整整70多頁文件只肯讓主持李旻芳即場翻閱。陸偉雄大律師檢視後指出，送契上列明送贈原因為「natural love」，即「自然、真誠」之愛，而非愛情之意。伯伯在對質期間多次表達息事寧人的態度，說：「做咗件事，錯咗就錯咗，但我對得婆婆住，我就滿足。」
伯伯離開坪洲後終吐真言揭簽約無人解釋
對質結束後，伯伯健康轉差需召救護車入院。離開坪洲後，伯伯終於放心向姨甥孫透露當年在律師樓的真實情況。伯伯表示：「無講，我連律師姓乜都唔知，律師問我有無仔女呀？我話冇，點解畀層樓佢呢？因為婆婆年紀大，需要人照顧，所以畀層樓佢，將來照顧我咁解，係咁多。」當姨甥孫追問簽約時有否看過文件或獲得解釋，伯伯連續兩次回答「冇」。值得留意的是，送契於2017年簽署，當時伯伯剛從醫院昏迷兩個月後甦醒不久。伯伯其後更不停致電姨甥孫，坦言自己做錯了，明確表示：「我想攞返層樓唔畀佢。」他更怒斥陳太：「佢個人而家好似狼心狗肺，冇人性⋯⋯佢係豺狼，唔係人，人面獸心。」
陸大狀認為伯伯精神狀況理想有信心出庭作供
陸偉雄大律師專程到醫院探望伯伯，經過接近兩小時會面後作出判斷。陸大狀認為：「伯伯精神狀況理想，回答的答案有條不紊。若伯伯要上法庭，我有信心伯伯能夠作供。」他分析指出，這次送贈過程有多處不尋常——第一，陳太與伯伯非親非故；第二，單位是伯伯唯一物業，沒有理由送給外人。陸大狀推斷伯伯與陳太事前有協議，陳太答應讓伯伯住到終老並照顧其生活，但現在甚麼也沒有做。他建議伯伯委託法定監護人，到法庭控告陳太違背諾言，透過環境證據推論當時真正協議內容，爭取取回物業。
姨甥孫三個月奔波落淚道出照顧困境
伯伯的姨甥孫一直是背後推動追討的關鍵人物。他含淚表示：「佢成日話唔錯都錯咗嘞，無辦法啦，我仲有幾多年食啫。但而家其實水浸眼眉，我要被迫遣散姐姐，真係無人照顧佢囉，我係咪真係要狠心送佢去老人院呢？」姨甥孫照顧伯伯超過十年，對伯伯有深厚感情，從發現物業被轉名至今經歷整整三個月奔波，總算看到一點曙光。另外，伯伯在海外的阿叔亦證實，陳太十多年前已經覬覦伯伯的物業，當年幾乎每天煮粥給婆婆吃以博取信任，如今單位到手便消失無蹤。
網民齊撐陸大狀正義感爆棚盼伯伯討回公道
事件播出後引起大批網民熱議，紛紛為伯伯打氣。有網民留言：「陸律師真係正義，香港好在有你。」亦有人直斥陳太貪心：「根本個女人就係貪心。一講到要出錢請姐姐照顧伯伯，就話伯伯都未去到無晒錢嘅地步。」更有網民表示：「我聽到就心講左一句『頂你啦！』希望陸大狀可以幫到伯伯啦！」不少留言都對陸偉雄大律師的義助表示感激，期望法律程序能還伯伯一個公道。