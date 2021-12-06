東張西望｜黃穎君採訪大埔百萬曱甴公屋 不穿保護衣直闖巢穴獲封女勇士
《東張西望》最近多次深入探訪公屋其中一個好嚴重的小強問題，最新一集報道大埔富亨邨一位獨居男人養到一屋曱甴，估計數量超過百萬，最終要搵滅蟲公司義務滅蟲，《東張》派出女主持黃穎君到場直撃，畫面非常震撼，已為人母的黃穎君，唔靠身材靠膽量出位，面對海量的曱甴依然鎮定，被封「東張女勇士」。
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撰文：東方新地 圖片：[email protected]黃穎君、《東張西望》影片截圖
《東張西望》挑戰終極小強王國
《東張西望》過去曾多次採訪佈滿小強的公屋，不過今次都算「打大佬」，因為該公屋單位的小強數量多得恐怖，無論滅蟲公司員工，抑或《東張西望》的拍攝團隊，入屋前都身穿保護衣與面罩，如臨大敵。
黃穎君發表感受
這次由女主持黃穎君負責在現場報道，只見她非常鎮定，即使沒有身穿保護衣都肯走入屋，經過滅蟲後，海量的小強在屋內及屋外的走廊垂死掙扎，畫面極度恐怖嚇人。事後黃穎君在社交平台分享採訪感受：「一連三日《東張西望》很多人inbox我驚唔驚……點會唔驚，但因為對團隊的信任、挑戰自己、見到鄰居們的困擾無助，以及幫助業主家人的心……我們嘗試踏出第一步，希望有義工社工幫忙跟進。」
最鎮定女主持
之後黃穎君更嘗試接觸該公屋單位的住客，因為他是獨居老人兼有執垃圾習慣，屋內藏有大量食剩殘渣，全屋都有極多垃圾積存，連床褥都有多張，結果各處罅隙都藏有大量曱甴，滅蟲公司噴完滅蟲水，小強即四處湧出大逃亡，面對如此噁心的場面，黃穎君並未表露驚慌一面，難怪多位圈中女藝人包括周家蔚、簡淑兒及李旻芳等都讚她好勇。