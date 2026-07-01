東張西望｜腎病男睇小紅書線上求醫 食藥7天後指數飆升險喪命

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東張西望》今集（1/7）報導一名30多歲腎病患者鄧先生，在小紅書看到北京三甲醫院中醫廣告後進行線上問診，結果服藥7天後鉀指數飆升至5.8危險水平，需緊急入院治療，事件再次敲響網上求醫的警鐘。

王汛文派黃金畫面 綁帶小背心出擊！

東張主持王汛文身穿米黃色吊帶小背心亮相採訪，不少網民的焦點落在她一身白滑勻稱身形上，吸睛指數爆燈，搶盡風頭。事主鄧先生向王汛文表示，他於2020年確診高血壓和糖尿病腎病，肌酐指數一度升至250，處於腎病3期尾至4期水平，距離需要洗腎的5期僅一步之遙。他曾嘗試中醫治療，肌酐一度回落至170多，但其後反覆上升，令他焦慮不已。今年他在小紅書看到大量科普廣告片，片中有女醫師聲稱「肌酐高是可防可控可治的」，更有人標榜能令病人指數由300回到90多。鄧先生最終選擇北京一間三甲醫院的醫師進行線上遠程視頻問診，整個過程僅透過手機視像對話約10分鐘，醫師詢問基本情況後便開出35天份量中藥寄到香港，費用約4,000港元。鄧先生憶述當他想追問細節時，「對方好像變得不耐煩」，醫師亦沒有提醒用藥注意事項或飲食禁忌。

服藥7天肌酐飆至318鉀指數達危險水平需入急症室

鄧先生服藥數天已感到頭暈不適，吃了7天藥後決定驗血，結果顯示肌酐由250急升至318，鉀指數更達到5.8。西醫警告他鉀指數5.8屬於極度危險，「在街上隨時可能暈倒，甚至心跳停止」。鄧先生隨即被送入急症室治療，吊了幾天鹽水後指數才回落。他向該名醫師的助理反映情況，對方竟然建議他「將降鉀粉和這藥一起吃，若有事就要去醫院」。鄧先生直言覺得非常不合理，「沒有理由吃他們的藥還要預備去醫院」。

鄧先生協商後獲退全部藥費決心不再線上求醫

鄧先生最終與該名女醫師協商，成功獲退回全部藥費。他向《東張西望》主持吳幸美表示：「以後都應該唔會夠膽去睇線上的中醫啦！」註冊中醫師徐澤昌博士接受節目訪問時亦指出，中醫講求望聞問切，「最好是綜合地診斷，包括觸摸病人脈象等，缺一不可」，隔住屏幕根本無法全面掌握病人狀況。《東張西望》就事件向內地醫師查詢，但截至節目播出時未收到對方回應。

鄧先生30多歲確診腎病曾四處尋醫盼避免洗腎命運

鄧先生年僅30多歲便確診高血壓和糖尿病腎病，他坦言本來應該看著戶口數字拼搏的光陰，卻變成看著健康指標數字掙扎的歲月。他最擔心的是一旦進入5期需要洗腎，每星期要去醫院3至4次，不能全職工作只能兼職維持生計。正因為這份恐懼，他不斷尋找西醫以外的治療方法，最終被小紅書上大量標榜「專治腎病」的廣告吸引，踏上這次險些賠上性命的線上求醫之路。他報東張的初衷，正是希望藉自身經歷警惕其他同樣心急求醫的病友。

網民批評小紅書醫療廣告氾濫籲病友勿以身試險

節目播出後引發網民熱議，不少人對小紅書上醫療廣告的氾濫表示震驚。有網民留言「小紅書啲醫療廣告真係害死人」、「隔住個Mon點睇症？連把脈都冇」，亦有人同情鄧先生的處境，「病人心急想醫好自己可以理解，但真係唔好信網上嗰啲神醫」。部分網民更指出線上問診缺乏監管，一旦出事難以追究責任，呼籲有需要的病友應在本地尋求正規中醫治療，切勿貪方便以身試險。

東張女神多變造型被指撞樣阿Sa

今集主持王汛文自加入《東張西望》後迅速成為「東張女神」之一，其多變造型更成為網民熱議焦點。在2024年TVB台慶期間，她一反鄰家女孩的清純形象，身穿粉紅色低胸晚裝大玩邪惡視角，激罕大騷深長事業線，期間還擺出撩人Pose，不過有幾下王汛文疑動作太大，出現「離罩」情況，徘徊在走光邊緣。而她主持《東張》時，曾以孖辮造型現身，加添了幾分可愛及清純感覺，網民更指她撞樣阿Sa蔡卓妍！

東張西望 小紅書求醫 鄧生報東張講述誤信線上中醫一度需入院睇急症。（圖片來源：TVB）
鄧生報東張講述誤信線上中醫一度需入院睇急症。（圖片來源：TVB）
東張西望 小紅書求醫 東張主持王汛文身穿米黃色吊帶小背心亮相採訪，不少網民的焦點落在她一身白滑勻稱身形上。（圖片來源：TVB）
東張主持王汛文身穿米黃色吊帶小背心亮相採訪，不少網民的焦點落在她一身白滑勻稱身形上。（圖片來源：TVB）
東張西望 小紅書求醫 王汛文吸睛指數爆燈，搶盡風頭。（圖片來源：TVB）
王汛文吸睛指數爆燈，搶盡風頭。（圖片來源：TVB）
東張西望 小紅書求醫 事主向《東張西望》主持吳幸美表示：「以後都應該唔會夠膽去睇線上的中醫啦！」（圖片來源：TVB）
事主向《東張西望》主持吳幸美表示：「以後都應該唔會夠膽去睇線上的中醫啦！」（圖片來源：TVB）
東張西望 小紅書求醫 女醫師線上查看鄧生舌頭作出診斷。（圖片來源：TVB）
女醫師線上查看鄧生舌頭作出診斷。（圖片來源：TVB）
東張西望 小紅書求醫 女醫師在廣告片中聲稱肌酐高是可防可控可治。（圖片來源：TVB）
女醫師在廣告片中聲稱肌酐高是可防可控可治。（圖片來源：TVB）
東張西望 小紅書求醫 小紅書許多科普廣告片，許多醫生吹噓自己是醫腎病專家。（圖片來源：TVB）
小紅書許多科普廣告片，許多醫生吹噓自己是醫腎病專家。（圖片來源：TVB）
東張西望 小紅書求醫 王汛文身穿低胸晚裝大玩邪惡視角，激罕大騷深長事業線。（圖片來源：IG@candicejuuuuu）
王汛文身穿低胸晚裝大玩邪惡視角，激罕大騷深長事業線。（圖片來源：IG@candicejuuuuu）
東張西望 小紅書求醫 王汛文性感露小蠻腰！（圖片來源：IG@candicejuuuuu）
王汛文性感露小蠻腰！（圖片來源：IG@candicejuuuuu）
東張西望 小紅書求醫 狂惹look！（圖片來源：IG@candicejuuuuu）
狂惹look！（圖片來源：IG@candicejuuuuu）
東張西望 小紅書求醫 王汛文獲網民激讚樣靚身形正！（圖片來源：IG@candicejuuuuu）
王汛文獲網民激讚樣靚身形正！（圖片來源：IG@candicejuuuuu）
東張西望 小紅書求醫 王汛文獲讚是有實力的東張女神！（圖片來源：IG@candicejuuuuu）
王汛文獲讚是有實力的東張女神！（圖片來源：IG@candicejuuuuu）
東張西望 小紅書求醫 王汛文這角度似周秀娜！（圖片來源：TVB）
王汛文這角度似周秀娜！（圖片來源：TVB）
東張西望 小紅書求醫 2024年友誼小姐王汛文、亞軍梁嘉莹、冠軍倪樂琳、季軍楊梓瑤（圖片來源：youtube@TVB娛樂電視台）
2024年友誼小姐王汛文、亞軍梁嘉莹、冠軍倪樂琳、季軍楊梓瑤（圖片來源：youtube@TVB娛樂電視台）
東張西望 小紅書求醫 王汛文之前採訪時穿著胸前印有車厘子圖案上衣，成為網民熱話。（圖片來源：TVB）
王汛文之前採訪時穿著胸前印有車厘子圖案上衣，成為網民熱話。（圖片來源：TVB）
東張西望 小紅書求醫 王汛文以孖辮造型主持，展現清純一面。（圖片來源：TVB）
王汛文以孖辮造型主持，展現清純一面。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、IG@candicejuuuuu、youtube@TVB娛樂電視台資料或影片來源：原文刊於新假期

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