東張西望｜腎病男睇小紅書線上求醫 食藥7天後指數飆升險喪命
王汛文派黃金畫面 綁帶小背心出擊！
東張主持王汛文身穿米黃色吊帶小背心亮相採訪，不少網民的焦點落在她一身白滑勻稱身形上，吸睛指數爆燈，搶盡風頭。事主鄧先生向王汛文表示，他於2020年確診高血壓和糖尿病腎病，肌酐指數一度升至250，處於腎病3期尾至4期水平，距離需要洗腎的5期僅一步之遙。他曾嘗試中醫治療，肌酐一度回落至170多，但其後反覆上升，令他焦慮不已。今年他在小紅書看到大量科普廣告片，片中有女醫師聲稱「肌酐高是可防可控可治的」，更有人標榜能令病人指數由300回到90多。鄧先生最終選擇北京一間三甲醫院的醫師進行線上遠程視頻問診，整個過程僅透過手機視像對話約10分鐘，醫師詢問基本情況後便開出35天份量中藥寄到香港，費用約4,000港元。鄧先生憶述當他想追問細節時，「對方好像變得不耐煩」，醫師亦沒有提醒用藥注意事項或飲食禁忌。
服藥7天肌酐飆至318鉀指數達危險水平需入急症室
鄧先生服藥數天已感到頭暈不適，吃了7天藥後決定驗血，結果顯示肌酐由250急升至318，鉀指數更達到5.8。西醫警告他鉀指數5.8屬於極度危險，「在街上隨時可能暈倒，甚至心跳停止」。鄧先生隨即被送入急症室治療，吊了幾天鹽水後指數才回落。他向該名醫師的助理反映情況，對方竟然建議他「將降鉀粉和這藥一起吃，若有事就要去醫院」。鄧先生直言覺得非常不合理，「沒有理由吃他們的藥還要預備去醫院」。
鄧先生協商後獲退全部藥費決心不再線上求醫
鄧先生最終與該名女醫師協商，成功獲退回全部藥費。他向《東張西望》主持吳幸美表示：「以後都應該唔會夠膽去睇線上的中醫啦！」註冊中醫師徐澤昌博士接受節目訪問時亦指出，中醫講求望聞問切，「最好是綜合地診斷，包括觸摸病人脈象等，缺一不可」，隔住屏幕根本無法全面掌握病人狀況。《東張西望》就事件向內地醫師查詢，但截至節目播出時未收到對方回應。
鄧先生30多歲確診腎病曾四處尋醫盼避免洗腎命運
鄧先生年僅30多歲便確診高血壓和糖尿病腎病，他坦言本來應該看著戶口數字拼搏的光陰，卻變成看著健康指標數字掙扎的歲月。他最擔心的是一旦進入5期需要洗腎，每星期要去醫院3至4次，不能全職工作只能兼職維持生計。正因為這份恐懼，他不斷尋找西醫以外的治療方法，最終被小紅書上大量標榜「專治腎病」的廣告吸引，踏上這次險些賠上性命的線上求醫之路。他報東張的初衷，正是希望藉自身經歷警惕其他同樣心急求醫的病友。
網民批評小紅書醫療廣告氾濫籲病友勿以身試險
節目播出後引發網民熱議，不少人對小紅書上醫療廣告的氾濫表示震驚。有網民留言「小紅書啲醫療廣告真係害死人」、「隔住個Mon點睇症？連把脈都冇」，亦有人同情鄧先生的處境，「病人心急想醫好自己可以理解，但真係唔好信網上嗰啲神醫」。部分網民更指出線上問診缺乏監管，一旦出事難以追究責任，呼籲有需要的病友應在本地尋求正規中醫治療，切勿貪方便以身試險。
東張女神多變造型被指撞樣阿Sa
今集主持王汛文自加入《東張西望》後迅速成為「東張女神」之一，其多變造型更成為網民熱議焦點。在2024年TVB台慶期間，她一反鄰家女孩的清純形象，身穿粉紅色低胸晚裝大玩邪惡視角，激罕大騷深長事業線，期間還擺出撩人Pose，不過有幾下王汛文疑動作太大，出現「離罩」情況，徘徊在走光邊緣。而她主持《東張》時，曾以孖辮造型現身，加添了幾分可愛及清純感覺，網民更指她撞樣阿Sa蔡卓妍！