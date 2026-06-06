東張西望｜公屋女被5大漢登門屈欠債 前戶主走數現戶主遭殃如何自保

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最新一集《東張西望》報導小西灣邨一名住了5年的女街坊，日前突然遭5名大漢踢門爆粗追債，但債務人根本並非她本人，而是早已搬走的前戶主。事件令她擔心丈夫隨時被「點錯相」遭襲擊，一家人現時出入提心吊膽。

5名大漢按址上門踢門爆粗 聲稱有人欠債不還

張小姐向東張主持梁菁琳講述事發於本月2日，家中門鐘突然響起，起初以為是送貨，但對方不停按鐘之餘更猛踢大門。張小姐從門外聽到粗言穢語，以及「欠錢唔還」等字眼。她隔門詢問對方找誰，收數人員報出一個名為「陳某某」的人名，聲稱按照欠債人留下的地址前來追數。當時門外共有5名兇神惡煞的男子，張小姐表明自己不認識陳某某，但對方完全不相信，拒絕離開之餘更在門口吸煙。最終張小姐忍無可忍厲聲斥責，5人才肯散去。

張小姐報警處理 獲提醒追數人或不止一批

張小姐事後即時報警，數名警員上門調查了解事件。警方向她透露，上門追數的人可能不止一批，意味同類滋擾隨時再次發生。張小姐亦質疑大廈管理員為何容許5名陌生男子進入屋邨，其後向物管處投訴。物管處隨即在大廈樓下張貼「無此人請勿打擾」的告示，試圖阻止更多追數人上門騷擾。大律師陸偉雄建議張小姐繼續報警備案，以保障自身權益。

張小姐住了5年從未見過前戶主 卻因對方欠債受累

張小姐在小西灣邨居住5年，一直相安無事。她表示自己從未見過前戶主陳某某本人，但入住期間曾收到寄給陳姓男子的信件，估計對方正是上手住戶。如今前戶主的債務問題卻殃及無辜，令張小姐一家無端捲入追債風波。她向前戶主隔空喊話：「自己的事情自己解決。」同時亦要求追數公司搞清楚欠債人的實際住址，不要再騷擾無關人士。

網民熱議追數事件 有人笑言張小姐惡過班大漢

節目播出後引起網民熱烈討論，有人留言「個女惡過班佬」，讚張小姐夠膽斥退5名大漢。亦有網民質疑公屋保安形同虛設：「公屋保安，點會睇得多咁多人呀。」另有人從欠債金額推測事件嚴重程度：「5個人追，差好多數？」張小姐的遭遇令不少住戶感同身受，擔心自己同樣會因前住客的債務問題而無辜受害。

東張西望 小西灣邨追債 事主張小姐向東張主持梁菁琳講述前戶主欠債遭人上門追數騷擾經過。（圖片來源：TVB）
事主張小姐向東張主持梁菁琳講述前戶主欠債遭人上門追數騷擾經過。（圖片來源：TVB）
東張西望 小西灣邨追債 張小姐稱共5名大漢上門找欠債人陳某某。（圖片來源：TVB）
張小姐稱共5名大漢上門找欠債人陳某某。（圖片來源：TVB）
東張西望 小西灣邨追債 事主靠惡擊退收數公司大漢。（圖片來源：TVB）
事主靠惡擊退收數公司大漢。（圖片來源：TVB）
東張西望 小西灣邨追債 張小姐當日報警後，數名警察上門調查。（圖片來源：TVB）
張小姐當日報警後，數名警察上門調查。（圖片來源：TVB）
東張西望 小西灣邨追債 張小姐投訴後，物管處在樓下張貼無此人請勿打擾的告示。（圖片來源：TVB）
張小姐投訴後，物管處在樓下張貼無此人請勿打擾的告示。（圖片來源：TVB）
東張西望 小西灣邨追債 張小姐質疑樓下管理員為何放5人進入。（圖片來源：TVB）
張小姐質疑樓下管理員為何放5人進入。（圖片來源：TVB）
東張西望 小西灣邨追債 大律師陸偉雄建議張小姐繼續報警備案，以保障自身權益。（圖片來源：TVB）
大律師陸偉雄建議張小姐繼續報警備案，以保障自身權益。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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