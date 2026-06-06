東張西望｜公屋女被5大漢登門屈欠債 前戶主走數現戶主遭殃如何自保
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最新一集《東張西望》報導小西灣邨一名住了5年的女街坊，日前突然遭5名大漢踢門爆粗追債，但債務人根本並非她本人，而是早已搬走的前戶主。事件令她擔心丈夫隨時被「點錯相」遭襲擊，一家人現時出入提心吊膽。
5名大漢按址上門踢門爆粗 聲稱有人欠債不還
張小姐向東張主持梁菁琳講述事發於本月2日，家中門鐘突然響起，起初以為是送貨，但對方不停按鐘之餘更猛踢大門。張小姐從門外聽到粗言穢語，以及「欠錢唔還」等字眼。她隔門詢問對方找誰，收數人員報出一個名為「陳某某」的人名，聲稱按照欠債人留下的地址前來追數。當時門外共有5名兇神惡煞的男子，張小姐表明自己不認識陳某某，但對方完全不相信，拒絕離開之餘更在門口吸煙。最終張小姐忍無可忍厲聲斥責，5人才肯散去。
張小姐報警處理 獲提醒追數人或不止一批
張小姐事後即時報警，數名警員上門調查了解事件。警方向她透露，上門追數的人可能不止一批，意味同類滋擾隨時再次發生。張小姐亦質疑大廈管理員為何容許5名陌生男子進入屋邨，其後向物管處投訴。物管處隨即在大廈樓下張貼「無此人請勿打擾」的告示，試圖阻止更多追數人上門騷擾。大律師陸偉雄建議張小姐繼續報警備案，以保障自身權益。
張小姐住了5年從未見過前戶主 卻因對方欠債受累
張小姐在小西灣邨居住5年，一直相安無事。她表示自己從未見過前戶主陳某某本人，但入住期間曾收到寄給陳姓男子的信件，估計對方正是上手住戶。如今前戶主的債務問題卻殃及無辜，令張小姐一家無端捲入追債風波。她向前戶主隔空喊話：「自己的事情自己解決。」同時亦要求追數公司搞清楚欠債人的實際住址，不要再騷擾無關人士。
網民熱議追數事件 有人笑言張小姐惡過班大漢
節目播出後引起網民熱烈討論，有人留言「個女惡過班佬」，讚張小姐夠膽斥退5名大漢。亦有網民質疑公屋保安形同虛設：「公屋保安，點會睇得多咁多人呀。」另有人從欠債金額推測事件嚴重程度：「5個人追，差好多數？」張小姐的遭遇令不少住戶感同身受，擔心自己同樣會因前住客的債務問題而無辜受害。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期