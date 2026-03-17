東張西望｜揭平安契約內幕 中間人認機構涉無牌推銷 經手管理層已全數離職
釧姐現身承認機構無牌推銷
《東張西望》成功聯絡到當年負責推銷計劃的中間人釧姐，她向主持俞可程坦承該計劃於2018年底推出時，相關機構並無相關牌照。釧姐表示自己當時以義工身份幫忙推銷，並找來老友購買，每成功推銷一單可收取1,000元佣金。她當時真心認為這個平安契約能幫助長者，性價比很高，可當作生養死葬錢，但專業人士指出這種具投資性質的計劃其實受證監會規管，需要相關牌照才能推銷。
負責收錢曾先生已移民失聯
釧姐透露當年收錢的負責人是一位曾先生，但對方已移民並失去聯絡。《東張西望》嘗試聯絡該名曾先生，但他一聽到相關機構名稱便立即收線，再次致電時更叫記者直接聯絡機構。而涉事機構則聲稱已交由律師處理，前職員亦拒絕回應任何問題。釧姐自己也購買了三份計劃，對於日後如何處理表示真的不知道，並預計自己也無法取回款項，更因為向妹妹介紹計劃而導致姊妹反目成仇。
律師指合約條款有望勝訴
大律師陸偉雄分析平安契約條文後發現，第13條明確寫明機構必須回購契約，如果購買者作出要求，機構必須在三個月內以31,800元回購。陸大狀表示苦主可依賴這個條款打官司追討款項，有望勝訴。然而當苦主王女士的妹妹收到律師信時，發現信件沒有檔號，主旨更寫著「擬似平安計劃」，內容提到當時負責的管理層已全數離職，現今管理層是2022年才上任，因此無處理過相關計劃，更要求停止散佈失實言論。機構現時工作人員不清楚該計劃，但願與事主們商討，取得諒解及退錢。不過，直到節⽬播出前，王女⼠都未收到律師⾏的通知。
網民質疑機構可信性
事件曝光後引起網民熱烈討論，不少人質疑「好想知邊間『慈善機構』」，亦有網民直言「當投資？即係一開始就知係投資，仲講咩俾人呃，投資有一定風險！仲要幫襯啲奇奇怪怪『慈善機構』」。有網民對事件感到悲觀，留言「冇㗎喇，啲錢攞唔番㗎啦，幕後玩家都走埋佬」，亦有人質疑「間律師樓都鬼鬼地咁」。證監會回覆《東張西望》查詢時表示不評論個別事件，但如發現不當行為將採取適當跟進措施，同時提醒大眾未經認可的投資產品風險較高，需警惕潛在詐騙行為。