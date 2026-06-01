東張西望｜交友App驚現「播毒渣男」 多名少女慘染性病 揭21歲嫩男「倒模式恐怖套路」
受害人劉小姐3月初確診多種性病後揭發真相
事件的導火線源於今年3月初，劉小姐因身體不適求醫，在醫生建議下進行多項檢驗，結果確診感染多種性病並出現生殖器官病變，嚴重至需要入院治療。由於劉小姐在患病期間只與H先生有過親密接觸，她隨即向對方質問，H先生當時並無辯駁，更即時道歉並送上親手畫的畫作作為補償。然而劉小姐其後追問下，H先生承認同時間有其他伴侶，劉小姐遂透過社交平台追查，成功聯絡上同樣與H先生交往的陳小姐，揭開了一個更大的謊言網絡。
H先生以相同甜言蜜語及禮物同時哄騙多名女性
面對受害人的指控，H先生的回應態度令人側目。當受害人要求他進行詳細的性病檢測時，H先生僅驗了兩個項目，其中一項竟是受害人根本沒有感染的「淋病」，完全答非所問。至於受害人均中招的病變項目，H先生聲稱以「驗尿」方式檢測並宣稱結果正常。劉小姐忍無可忍將事件公開至網絡後，H先生不但沒有反省，反而即時反駁指控，聲稱「從來沒有刻意傳播性病」，更揚言不排除採取法律行動。受害人陳小姐在節目中透露：「令我最嬲嘅唔係佢腳踏幾條船，而係佢明知自己有性病，仲繼續同我發生關係。」
陳小姐劉小姐驗出一模一樣病症揭穿倒模式追求手段
陳小姐於去年7、8月間在交友平台認識H先生，二人發展出她以為是「一對一」的親密關係。直到今年3月18日，她突然收到劉小姐的短訊：「你去check咗身體未啊？你知唔知H先生有性病㗎？」陳小姐隨即進行身體檢查，結果顯示她所感染的性病及生殖器官病變，與劉小姐完全一模一樣。更令兩人震驚的是，她們從H先生收到的甜言蜜語短訊內容如出一轍，連過夜的酒店、收到的鮮花、親手畫的畫作都是同一套「倒模式」追求手段。事件曝光後，第三名受害人黃小姐亦加入聲討行列，證實H先生的「獵艷」範圍遠超想像。
受害人冒風險現身控訴因H先生至今仍在網上結識女性
多名受害人決定在節目中公開露面，背後原因並非為了報復，而是發現H先生即使被指控後仍然若無其事地繼續在社交平台結識新女性。受害人在節目中表示：「就係因為知道H先生到依家都仲上網周圍搵緊其他女仔，所以我哋冒住俾其他人認得、或者俾其他人鬧返我哋轉頭嘅風險都想企出嚟，都想提返所有嘅女仔要小心呢個人。」多位受害人最終決定與H先生當面質詢，惟H先生面對鏡頭及受害人的追問，始終拒絕承認任何指控。
網民怒轟21歲渣男行為等同蓄意傷害應負刑事責任
節目播出後隨即引發網民熱議，不少人對受害人的遭遇表示同情，亦有大量留言怒斥H先生的行為。有網民直言：「明知有病仲唔戴套，呢個已經唔係道德問題，係蓄意傷害！」亦有人質疑法律是否存在漏洞：「呢種行為點解唔可以告佢？」部分網民則提醒女性在交友平台上要提高警覺：「依家啲人真係乜都敢做，認識新對象一定要做好保護措施。」更有人關注到H先生年僅21歲便已有如此行徑，擔憂日後會有更多受害者出現。