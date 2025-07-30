東張西望｜48歲港男墮「女神」情騙險破產 借財仔交巨額按金背後真相震撼揭盅
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單身十幾年的48歲港男阿Dee萬萬沒想到，自己苦心經營的一段網戀竟然是精心設計的騙局。他在交友App認識自稱會所女郎的「小琪」後，短短兩星期便陷入情網，為一面之緣他不但傾盡家財，更不惜借貸只為見「女神」一面，最終卻發現對方根本不存在。
港男網戀兩周即淪陷 會所經理開天價收費
阿Dee透露，在網上邂逅自稱會所少女的小琪僅僅兩個星期，對方的噓寒問暖攻勢已經令他徹底淪陷。兩人關係急速升溫，但當他提出希望見面時，一個自稱會所經理的人突然出現，以各種理由向他收取巨額「管理費」。從最初的見面費到後來的按金，每次收費都以不同藉口包裝，令阿Dee深信不疑地一次又一次付款。
千金散盡仍見不到人 事主絕望求助
面對不斷升級的收費要求，阿Dee不但花光積蓄，更向財務公司借貸來滿足對方要求。然而無論他付出多少金錢，始終無法與心目中的「女神」見面，阿Dee直言：「人又見唔到，錢又攞唔返！」。懷疑受騙的阿Dee最終選擇向《東張西望》求助。
節目實地查證 會所否認提供相關服務
《東張西望》攝製隊陪同阿Dee前往涉事會所進行實地查證，結果發現查無此女。會所方面明確否認提供任何相關服務，更透露這並非首次有人冒充該會所職員進行詐騙活動，建議事主立即報警處理。
「會所女神」竟是內地網紅被盜照片
經過深入調查，《東張西望》揭露了震驚真相：阿Dee迷戀的所謂「會所女神」，實際上是一名內地網紅，其照片多次被不法分子盜用作詐騙用途。面對鐵證如山的事實，阿Dee終於承認自己受騙，自責輕信網戀愛語，最終人財兩空。他在節目鏡頭前懺悔，并警示觀眾切忌墮入甜言蜜語陷阱，冷靜分辨真偽，天下無白吃的午餐，今次教訓可謂刻骨銘心。
圖片來源：YouTube@東張+資料或影片來源：原文刊於新假期