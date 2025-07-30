東張西望｜48歲港男墮「女神」情騙險破產　借財仔交巨額按金背後真相震撼揭盅

單身十幾年的48歲港男阿Dee萬萬沒想到，自己苦心經營的一段網戀竟然是精心設計的騙局。他在交友App認識自稱會所女郎的「小琪」後，短短兩星期便陷入情網，為一面之緣他不但傾盡家財，更不惜借貸只為見「女神」一面，最終卻發現對方根本不存在。