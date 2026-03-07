東張西望｜廖倬竩緊身裙調停變戰場 拔罐索償被指碰瓷 三方激烈對質
拔罐後引致三叉神經痛索償逾19萬
被指「碰瓷」的羅女士主動聯絡《東張西望》，向主持廖倬竩表示要求對方還自己清白，比獲得賠償更重要。她強調自己絕非設局騙錢，更要求陳女士公開道歉。羅女士解釋當日是陳女士主動邀請她到店內，期間聲稱「保證能幫她醫好」富貴包問題，但拔罐過程中她不斷叫痛要求停手，陳女士卻不予理會，堅持繼續治療。羅女士聲稱拔罐後被痛楚糾纏，影響到耳部、頭部甚至眼痛，經醫生診斷證實患上三叉神經痛。她形容「那段時間非常難捱」，因此向陳女士發律師信索償逾19萬元。對於巨額索償，羅女士解釋「19萬幾已經算少，因為身體長期受傷害」。她更展示陳女士當初的道歉訊息作為證據，內容寫著「對不起你呀，讓你傷痛了」。
陳女士堅持對方碰瓷拒絕道歉
面對羅女士的指控，陳女士仍然堅持認為對方是因投資失敗需要錢而設局「碰瓷」。她解釋當初道歉是因為羅女士「一日發數十條訊息」，並非承認責任。陳女士提供影片證明當日只使用氣罐，反駁羅女士聲稱她使用火罐的說法。她表示自己沒有錯，不會道歉，如果對方提告就「法庭見」。身為兩名當事人朋友的阿麗，在事件中扮演關鍵角色。她曾提出陳女士賠償3,000多元解決糾紛，並指責陳女士指控羅女士「碰瓷」是過份行為。阿麗更澄清羅女士並沒有叫人一起投資，反駁陳女士關於投資失敗的指控。不過在三方對質過程中，各人說法仍然存在分歧。
網民錯重點激讚廖倬竩造型世一
《東張西望》主持廖倬竩安排三方當面對質，查看羅女士與陳女士的對話記錄。記錄顯示陳女士曾因遲了除下拔罐而道歉，但她堅持是羅女士自己身體有問題，與拔罐無關。對於羅女士首次拔罐感覺不妥仍繼續治療的疑問，羅女士解釋是因為聽了陳女士說「痛則不通，通則不痛，疏通後是好事」才繼續。事件引起網民熱烈討論，有人質疑「三叉神經有無咁易整到」、「拔罐拔到三叉神經問題咁誇張」。亦有網民認為「當日都話陳女士無牌行醫已經蝕咗，依家對方願意接受道歉免打官司你都唔制，你一定錢多同唔驚坐監啦」，「兩邊都普通話又鄉音 唔想聽，東張可唔可以請返個翻譯」。不過更多網民將焦點轉移到主持廖倬竩身上，大讚她「緊身白裙大髀」、「今日珠女好博，上下都出撃」，「交叉腳企，對腳勁長勁正」，「世一豬女今日個look好完美！」認為她的造型搶盡風頭。
廖倬竩黑絲Look選《魔音女團》
此外，廖倬竩今日亦有參加《魔音女團》面試，她以性感黑絲造型演繹王菲金曲《我願意》，其活潑舞姿與《東張》的斯文look大相逕庭。雖然歌藝一度被評判狠批「唔識唞氣」，但經即場調教後表現脫胎換骨，晉級機會大增。