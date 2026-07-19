東張西望｜首置夫婦墮低息按揭騙局 慘失30萬 揭假律師交收破綻
張氏夫婦誤信周先生交出三十萬元存款
今年3月底張氏夫婦收到自稱銀行職員來電推銷極具吸引力低息按揭計劃，隨後自稱按揭部職員周先生接手處理並開出優厚條件。周先生要求兩人透過通訊軟件傳送身份證及銀行月結單，同時提出必須將貸款額一成即約300,000元存入該銀行作定期存款才能獲批貸款及賺取高達60,000元額外回贈。張太曾將職員電話號碼輸入防騙視伏器查詢並無發現舉報紀錄因而徹底放下戒心，其後張先生更按指示親身前往中環真實銀行分行將文件放入密封袋放在櫃檯交收。
東張西望揭露假律師灣仔站交收破綻
數日後騙徒安排假律師聯絡受害人處理手續，原定前往律師樓簽署文件最終卻多番更改地點至灣仔地鐵站進行交收。張先生在匆忙間由一名女職員交接印有銀行標誌按揭文件，假律師僅透過電話講解內容。同日周先生致電張太要求將約308,000元轉賬至一名姓王私人戶口，張太當下即時起疑並質疑為何不轉入夫妻共同戶口，兩人深感不安翌日一早帶同文件直奔銀行分行查詢揭發驚天騙局，相關銀行隨即回覆指已報警並會全力協助警方調查。
張太身份證驚現四十歲被捕女子住所
騙徒在收款後仍繼續向受害人發出假銀行證明文件，甚至企圖說服其家人將數百萬元買樓資金一併交出處理，家人於是假意答應藉此拖延時間並迅速報警。《東張西望》向營運風險審計專家賴灼東查詢時指出，銀行收取個人資料時必須有分行同事接見及核實文件用途，直接收取文件已屬違反指引。警方經深入調查後於5月7日在大埔區拘捕一名40歲姓朱本地女子，涉嫌以欺騙手段取得財產，執法人員更在該名被捕女子住所內搜出張太早前交出的身份證。
網民震驚按揭騙案手法直指防不勝防
節目播出後引發大批市民熱烈討論這宗買樓騙案，不少網民對於騙徒能夠完美利用真實銀行分行作為掩飾感到難以置信。有網民留言表示「騙徒連防騙視伏器都避得過真係防不勝防」，認為受害人遇上這種精密部署確實容易中伏。張氏夫婦事後感到非常自責，認為只要在過數或簽名前多一步冷靜思考或許就能夠避免悲劇發生，他們公開事件是希望提醒大眾遇到類似低息按揭推銷時務必提高警覺切勿輕易轉賬。