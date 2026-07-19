東張西望｜首置夫婦墮低息按揭騙局 慘失30萬 揭假律師交收破綻

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東張西望》今集（19/7）報道一宗部署極度精密的低息按揭騙案，專業人士張氏夫婦為求順利首次置業，慘遭假扮銀行職員及律師的騙徒騙走超過300,000元。騙徒不但利用真實銀行分行作為掩飾場景，更精心設計了一套幾乎滴水不漏的劇本引受害人入局。這場看似完美的連環騙局最終因為一次地鐵站的草率交收而露出致命破綻。

張氏夫婦誤信周先生交出三十萬元存款

今年3月底張氏夫婦收到自稱銀行職員來電推銷極具吸引力低息按揭計劃，隨後自稱按揭部職員周先生接手處理並開出優厚條件。周先生要求兩人透過通訊軟件傳送身份證及銀行月結單，同時提出必須將貸款額一成即約300,000元存入該銀行作定期存款才能獲批貸款及賺取高達60,000元額外回贈。張太曾將職員電話號碼輸入防騙視伏器查詢並無發現舉報紀錄因而徹底放下戒心，其後張先生更按指示親身前往中環真實銀行分行將文件放入密封袋放在櫃檯交收。

東張西望揭露假律師灣仔站交收破綻

數日後騙徒安排假律師聯絡受害人處理手續，原定前往律師樓簽署文件最終卻多番更改地點至灣仔地鐵站進行交收。張先生在匆忙間由一名女職員交接印有銀行標誌按揭文件，假律師僅透過電話講解內容。同日周先生致電張太要求將約308,000元轉賬至一名姓王私人戶口，張太當下即時起疑並質疑為何不轉入夫妻共同戶口，兩人深感不安翌日一早帶同文件直奔銀行分行查詢揭發驚天騙局，相關銀行隨即回覆指已報警並會全力協助警方調查。

張太身份證驚現四十歲被捕女子住所

騙徒在收款後仍繼續向受害人發出假銀行證明文件，甚至企圖說服其家人將數百萬元買樓資金一併交出處理，家人於是假意答應藉此拖延時間並迅速報警。《東張西望》向營運風險審計專家賴灼東查詢時指出，銀行收取個人資料時必須有分行同事接見及核實文件用途，直接收取文件已屬違反指引。警方經深入調查後於5月7日在大埔區拘捕一名40歲姓朱本地女子，涉嫌以欺騙手段取得財產，執法人員更在該名被捕女子住所內搜出張太早前交出的身份證。

網民震驚按揭騙案手法直指防不勝防

節目播出後引發大批市民熱烈討論這宗買樓騙案，不少網民對於騙徒能夠完美利用真實銀行分行作為掩飾感到難以置信。有網民留言表示「騙徒連防騙視伏器都避得過真係防不勝防」，認為受害人遇上這種精密部署確實容易中伏。張氏夫婦事後感到非常自責，認為只要在過數或簽名前多一步冷靜思考或許就能夠避免悲劇發生，他們公開事件是希望提醒大眾遇到類似低息按揭推銷時務必提高警覺切勿輕易轉賬。

東張西望 按揭騙案 張太向李旻芳表示，當時疏忽未有向對方索取名片，但曾將兩名「職員」的電話號碼輸入防騙視伏器查詢，未見有詐騙舉報紀錄，因而放下戒心。（圖片來源：TVB）
張太向李旻芳表示，當時疏忽未有向對方索取名片，但曾將兩名「職員」的電話號碼輸入防騙視伏器查詢，未見有詐騙舉報紀錄，因而放下戒心。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 主持李旻芳訪問事主張太，講述事件經過。不少網民對於騙徒能夠完美利用真實銀行分行作為掩飾感到難以置信。（圖片來源：TVB）
主持李旻芳訪問事主張太，講述事件經過。不少網民對於騙徒能夠完美利用真實銀行分行作為掩飾感到難以置信。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 一對專業人士夫婦首次置業，竟遇上部署精密、角色齊全的騙案，被騙走超過30萬元。（圖片來源：TVB）
一對專業人士夫婦首次置業，竟遇上部署精密、角色齊全的騙案，被騙走超過30萬元。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 受害人張氏夫婦今年3月底收到來電，對方自稱銀行職員，推銷低息按揭，息率約P-2點幾%。（圖片來源：TVB）
受害人張氏夫婦今年3月底收到來電，對方自稱銀行職員，推銷低息按揭，息率約P-2點幾%。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 張太曾將兩名「職員」的電話號碼輸入防騙視伏器查詢，未見有詐騙舉報紀錄，因而放下戒心。（圖片來源：TVB）
張太曾將兩名「職員」的電話號碼輸入防騙視伏器查詢，未見有詐騙舉報紀錄，因而放下戒心。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 騙徒要求張先生親身到銀行分行提交三個月銀行月結單。（圖片來源：TVB）
騙徒要求張先生親身到銀行分行提交三個月銀行月結單。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 周先生聯絡他們表示可做到P-2.9%息率，並要求他們透過WhatsApp傳送身份證及銀行月結單。（圖片來源：TVB）
周先生聯絡他們表示可做到P-2.9%息率，並要求他們透過WhatsApp傳送身份證及銀行月結單。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 騙徒稱貸款部與信用卡部是分開的，要將同一份文件再交一次才能取得更多回贈，於是要求張先生親身到銀行分行提交三個月銀行月結單。（圖片來源：TVB）
騙徒稱貸款部與信用卡部是分開的，要將同一份文件再交一次才能取得更多回贈，於是要求張先生親身到銀行分行提交三個月銀行月結單。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 張先生到達後，將文件放入密封袋，並寫上「信用卡部門」字樣，到達後發現周先生稱有事忙，於是直接將文件放在櫃檯後離開。（圖片來源：TVB）
張先生到達後，將文件放入密封袋，並寫上「信用卡部門」字樣，到達後發現周先生稱有事忙，於是直接將文件放在櫃檯後離開。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 數日後，一名「律師」聯絡事主兩人，並提供名片。張氏夫婦上網查證後，確認有該律師樓及同名人士，於是信以為真，並再提供身份證及月結單。（圖片來源：TVB）
數日後，一名「律師」聯絡事主兩人，並提供名片。張氏夫婦上網查證後，確認有該律師樓及同名人士，於是信以為真，並再提供身份證及月結單。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 張氏夫婦上網查證後，確認有該律師樓及同名人士，於是信以為真，並再提供身份證及月結單。（圖片來源：TVB）
張氏夫婦上網查證後，確認有該律師樓及同名人士，於是信以為真，並再提供身份證及月結單。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 仔細翻查資料發現，名片上的地址及公司名稱基本正確，但該同名人士實際為合夥人，並非行政人員，顯示身份有被盜用嫌疑，可惜當時兩人未有察覺。（圖片來源：TVB）
仔細翻查資料發現，名片上的地址及公司名稱基本正確，但該同名人士實際為合夥人，並非行政人員，顯示身份有被盜用嫌疑，可惜當時兩人未有察覺。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 張先生在匆忙情況下，由一名女職員交接文件，假律師則透過電話講解內容，張先生未有仔細閱讀便簽署了三份印有銀行標誌的按揭文件。（圖片來源：TVB）
張先生在匆忙情況下，由一名女職員交接文件，假律師則透過電話講解內容，張先生未有仔細閱讀便簽署了三份印有銀行標誌的按揭文件。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 同日，周先生致電張太，要求她將約30.8萬元轉賬至一名姓王的收款人。（圖片來源：TVB）
同日，周先生致電張太，要求她將約30.8萬元轉賬至一名姓王的收款人。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 騙徒收款後仍繼續做戲，向兩人發出假銀行證明文件。（圖片來源：TVB）
騙徒收款後仍繼續做戲，向兩人發出假銀行證明文件。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 李旻芳向營運風險審計專家賴灼東查詢，他指出金管局有明確指引，銀行收取個人資料時必須有分行同事接見及核實文件用途，直接收取文件已屬違反指引。（圖片來源：TVB）
李旻芳向營運風險審計專家賴灼東查詢，他指出金管局有明確指引，銀行收取個人資料時必須有分行同事接見及核實文件用途，直接收取文件已屬違反指引。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 東張就事件向相關銀行查詢，銀行回覆已報警，並會全力協助警方調查，基於私隱及保護原則，不會就個別個案作出評論。（圖片來源：TVB）
東張就事件向相關銀行查詢，銀行回覆已報警，並會全力協助警方調查，基於私隱及保護原則，不會就個別個案作出評論。（圖片來源：TVB）
東張西望 按揭騙案 警方表示，經深入調查後，於5月7日在大埔區拘捕一名40歲姓朱本地女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。（圖片來源：TVB）
警方表示，經深入調查後，於5月7日在大埔區拘捕一名40歲姓朱本地女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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