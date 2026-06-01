東張西望｜受害人放蛇引播毒渣男上釣 H先生8字回應甘詠寧大逼供
三位受害人核對紀錄揭穿H先生無縫劈腿真相
事件源於陳小姐與劉小姐分別在交友平台及工作場所結識H先生，對方聲稱與她們各自維持「一對一」關係。劉小姐公開事件後，第三位受害人黃小姐主動現身，確認自己於2025年12月亦透過社交平台結識H先生，時間恰好夾在陳小姐與劉小姐之間。三人核對電話紀錄後發現，劉小姐住院期間H先生聲稱「很想探望但知道你不想見我，只能畫畫表達關心」，實情是他正忙於約會其他女子。三位女子隨即進行詳細性病檢測，結果顯示劉小姐及黃小姐同時感染HPV 54型，劉小姐更額外確診高危16型，三人均出現生殖器官病變。
H先生回應稱僅屬性伴侶毋須披露健康狀況
H先生初時承諾支付檢查費用，但到3月底劉小姐報告出爐、顯示感染多達9項性病指標時，他已封鎖三位受害人所有聯絡方式。三位女子曾上門找H先生對質，第一次他聲稱「目前沒錢做檢測」並承諾4月會處理，翌日卻再度封鎖她們；第二次上門時，等到的只有接報到場的警察。劉小姐其後發出律師信要求賠償醫療費及精神損失，H先生回覆稱雙方「只是性伴侶關係」，毋須主動披露性健康狀況，又指多性伴侶行為屬個人自由。他聲稱自己經檢驗後並無「生殖器官病變」，但未有提供任何檢測報告佐證，對HPV病毒感染問題更隻字不提。感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，HPV 16型屬高危致癌型號，而部分性病病原體有1至2成人士可自行痊癒，帶菌者未必知悉自己受感染。
交友平台照常活躍H先生被揭每日大量留言物色新目標
事件曝光後H先生選擇潛水避世，攝製隊到其常出沒的球場、任教籃球場地及健身室均未見蹤影。到其住所樓下致電，無人接聽，但從樓下可見單位亮著燈，當女事主向上叫喊時燈光隨即熄滅。然而在交友平台上，H先生卻如常活躍，每天在大量女子帖文下留言互動，四處尋找新聊天對象，甚至扮成感情專家發表意見。三位受害人見狀決定主動出擊，在社交平台以虛假身份開設新帳號，成功引起H先生注意。H先生對「新目標」表現極度熱情，認識僅一天便相約健身，對話中不斷將話題導向曖昧方向，更聲稱「絕對不接受出軌」、「關係應該一開始就說清楚」。
受害人設局成功約出H先生準備當面大逼供
經過數天鋪排，三位女事主順利以虛假帳號約到H先生一同健身，對方更表示「很期待見面，想穿情侶裝」。赴約當日，等待H先生的並非新歡，而是三位受害人與甘詠寧和攝製隊。整個過程中，H先生在對話裡不斷給予性暗示，言語越來越露骨，同時卻大談忠誠與底線，「同一時間在騙至少三個人的他，竟然還說騙人真的很辛苦」。三位女事主表示，事件中最讓她們憤怒的並非感情背叛，而是H先生明知可能帶病仍持續尋找新目標，置他人健康於不顧。甘詠寧一見到H先生，即指着受害人問他：「你認唔認得佢哋呀？」受害人追問他：「你驗咗你嘅性病未呀？」甘詠寧亦追問H先生：「你個report有冇話你感染到？」H先生扮不明白，甘詠寧再問：「有冇HPV呀？有定係冇？你係咪有呃佢哋你當初淨係得佢哋…..」H先生只以8字回應：「我而家唔方便回覆。」受害人怒轟他：「如果你唔係色心起，你點會出嚟呀？點會俾我哋捉到你呀！」H先生矢口否認有性病，是真還是假？他是否周圍騙女生說一對一嗎？他是否明知身染性病，還周圍騙女生發生親密關係？明晚《東張》繼續向H先生進行大逼供。
網民怒轟渣男行為促受害人報警追究刑事責任
事件播出後隨即引發網民熱議，不少人對H先生的行為表示極度憤怒。有網民留言：「明知自己有病仲周圍播，根本係害人」、「呢種人應該要負刑事責任」。亦有人讚三位受害人的團結，「佢哋夠膽企出嚟講，希望可以警惕其他女仔」。部分網民則關注法律問題，質疑「明知帶病傳染他人算唔算刑事罪行」，更有人建議受害人循民事途徑追討醫療費用及精神損害賠償。