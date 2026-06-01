東張西望｜受害人放蛇引播毒渣男上釣 H先生8字回應甘詠寧大逼供

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東張西望》今晚繼續跟進一宗令人震驚的交友平台「播毒」事件，21歲男子H先生被指隱瞞自身性病狀況，透過交友App同時與多名女性發展親密關係，導致最少3名受害人確診相同性病及生殖器官病變。該名籃球教練H先生於事件曝光後多次封鎖受害人並拒絕承擔責任，三位女事主最終合力設局成功將其約出！

三位受害人核對紀錄揭穿H先生無縫劈腿真相

事件源於陳小姐與劉小姐分別在交友平台及工作場所結識H先生，對方聲稱與她們各自維持「一對一」關係。劉小姐公開事件後，第三位受害人黃小姐主動現身，確認自己於2025年12月亦透過社交平台結識H先生，時間恰好夾在陳小姐與劉小姐之間。三人核對電話紀錄後發現，劉小姐住院期間H先生聲稱「很想探望但知道你不想見我，只能畫畫表達關心」，實情是他正忙於約會其他女子。三位女子隨即進行詳細性病檢測，結果顯示劉小姐及黃小姐同時感染HPV 54型，劉小姐更額外確診高危16型，三人均出現生殖器官病變。

H先生回應稱僅屬性伴侶毋須披露健康狀況

H先生初時承諾支付檢查費用，但到3月底劉小姐報告出爐、顯示感染多達9項性病指標時，他已封鎖三位受害人所有聯絡方式。三位女子曾上門找H先生對質，第一次他聲稱「目前沒錢做檢測」並承諾4月會處理，翌日卻再度封鎖她們；第二次上門時，等到的只有接報到場的警察。劉小姐其後發出律師信要求賠償醫療費及精神損失，H先生回覆稱雙方「只是性伴侶關係」，毋須主動披露性健康狀況，又指多性伴侶行為屬個人自由。他聲稱自己經檢驗後並無「生殖器官病變」，但未有提供任何檢測報告佐證，對HPV病毒感染問題更隻字不提。感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，HPV 16型屬高危致癌型號，而部分性病病原體有1至2成人士可自行痊癒，帶菌者未必知悉自己受感染。

交友平台照常活躍H先生被揭每日大量留言物色新目標

事件曝光後H先生選擇潛水避世，攝製隊到其常出沒的球場、任教籃球場地及健身室均未見蹤影。到其住所樓下致電，無人接聽，但從樓下可見單位亮著燈，當女事主向上叫喊時燈光隨即熄滅。然而在交友平台上，H先生卻如常活躍，每天在大量女子帖文下留言互動，四處尋找新聊天對象，甚至扮成感情專家發表意見。三位受害人見狀決定主動出擊，在社交平台以虛假身份開設新帳號，成功引起H先生注意。H先生對「新目標」表現極度熱情，認識僅一天便相約健身，對話中不斷將話題導向曖昧方向，更聲稱「絕對不接受出軌」、「關係應該一開始就說清楚」。

受害人設局成功約出H先生準備當面大逼供

經過數天鋪排，三位女事主順利以虛假帳號約到H先生一同健身，對方更表示「很期待見面，想穿情侶裝」。赴約當日，等待H先生的並非新歡，而是三位受害人與甘詠寧和攝製隊。整個過程中，H先生在對話裡不斷給予性暗示，言語越來越露骨，同時卻大談忠誠與底線，「同一時間在騙至少三個人的他，竟然還說騙人真的很辛苦」。三位女事主表示，事件中最讓她們憤怒的並非感情背叛，而是H先生明知可能帶病仍持續尋找新目標，置他人健康於不顧。甘詠寧一見到H先生，即指着受害人問他：「你認唔認得佢哋呀？」受害人追問他：「你驗咗你嘅性病未呀？」甘詠寧亦追問H先生：「你個report有冇話你感染到？」H先生扮不明白，甘詠寧再問：「有冇HPV呀？有定係冇？你係咪有呃佢哋你當初淨係得佢哋…..」H先生只以8字回應：「我而家唔方便回覆。」受害人怒轟他：「如果你唔係色心起，你點會出嚟呀？點會俾我哋捉到你呀！」H先生矢口否認有性病，是真還是假？他是否周圍騙女生說一對一嗎？他是否明知身染性病，還周圍騙女生發生親密關係？明晚《東張》繼續向H先生進行大逼供。

網民怒轟渣男行為促受害人報警追究刑事責任

事件播出後隨即引發網民熱議，不少人對H先生的行為表示極度憤怒。有網民留言：「明知自己有病仲周圍播，根本係害人」、「呢種人應該要負刑事責任」。亦有人讚三位受害人的團結，「佢哋夠膽企出嚟講，希望可以警惕其他女仔」。部分網民則關注法律問題，質疑「明知帶病傳染他人算唔算刑事罪行」，更有人建議受害人循民事途徑追討醫療費用及精神損害賠償。

東張西望 播毒渣男 三位女事主順利以虛假帳號約到H先生一同健身，對方更表示「很期待見面，想穿情侶裝」。（圖片來源：TVB）
三位女事主順利以虛假帳號約到H先生一同健身，對方更表示「很期待見面，想穿情侶裝」。（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 女受害人追問渣男「你驗咗性病未呀？」（圖片來源：TVB）
女受害人追問渣男「你驗咗性病未呀？」（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 原來第三位受害人黃小姐，在2025年12月，通過同一個社交平台結識了H先生，時間正正就是陳小姐和劉小姐之間，簡直是無縫交接。（圖片來源：TVB）
原來第三位受害人黃小姐，在2025年12月，通過同一個社交平台結識了H先生，時間正正就是陳小姐和劉小姐之間，簡直是無縫交接。（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 三位女子再次上門找H先生，不過這次，三位女子等到的，只有接報到場的警察。（圖片來源：TVB）
三位女子再次上門找H先生，不過這次，三位女子等到的，只有接報到場的警察。（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，關於HPV病毒，輕則可能有濕疣，重則可能有癌前的病變。HPV的11型和16型通常會較受關注，因為它們屬於高危導致癌症的型號。（圖片來源：TVB）
感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，關於HPV病毒，輕則可能有濕疣，重則可能有癌前的病變。HPV的11型和16型通常會較受關注，因為它們屬於高危導致癌症的型號。（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 女事主甚至到他家樓下，用屋苑電話打上去，還是沒人聽，不過在樓下看上去，看到H先生的單位是開了燈，而一聽到女事主向他叫喊，就立刻把燈關上。（圖片來源：TVB）
女事主甚至到他家樓下，用屋苑電話打上去，還是沒人聽，不過在樓下看上去，看到H先生的單位是開了燈，而一聽到女事主向他叫喊，就立刻把燈關上。（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 隔了一陣子，甘詠寧與攝製隊又一次到他的住處，單位內無人回應，但有傳出聲音。（圖片來源：TVB）
隔了一陣子，甘詠寧與攝製隊又一次到他的住處，單位內無人回應，但有傳出聲音。（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 甘詠寧追問渣男有沒有HPV。（圖片來源：TVB）
甘詠寧追問渣男有沒有HPV。（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 赴約當日，等待H先生的並非新歡，而是三位受害人與甘詠寧和攝製隊。（圖片來源：TVB）
赴約當日，等待H先生的並非新歡，而是三位受害人與甘詠寧和攝製隊。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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