東張西望｜「播毒渣男」直認有性病 甘詠寧率3苦主對質 1招成功甩身
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東張西望「播毒渣男」事件迎來最終回，被三名苦主指控透過交友網站欺騙感情並進行不安全性行為的H先生，在健身室被主持人甘詠寧聯同三名受害女子當面質問。起初死口否認染病的H先生，在連番追問下終於親口承認感染HPV，但對受害者竟毫無愧疚之意。
H先生持雙拐杖赴約以為有新女上釣
三名苦主陳小姐、劉小姐和黃小姐為討回公道，利用全新社交帳號與H先生搭訕。儘管只認識一天，H先生已急不及待相約健身，聊天期間更不斷將話題帶向曖昧方向，甚至說出「我可不可以收服你？」、「想知道你今日穿甚麼」等挑逗言語，還提議穿情侶裝赴約。事發當晚，H先生持雙拐杖現身健身室，滿心期待以為有新對象上釣，完全不知道等待他的是一場大逼供。
甘詠寧連番追問H先生終承認感染HPV
甘詠寧帶領三位苦主現身表明身份後，H先生起初以「已由律師信回覆」作擋箭牌，聲稱公立醫院和私家診所的全面檢查均顯示沒有感染性病。然而當主持人再三要求他出示驗身報告，並多次追問有沒有感染HPV時，H先生終於鬆口承認：「有」、「有中到嘅」。苦主立即質問為何剛才否認、感染後為何還約女孩出來，H先生僅回應「無可奉告」，隨後轉身躲入健身室迴避所有提問。
律師信隻字不提染病仍繼續在網上物色新目標
事件曝光前，H先生一直透過交友網站結識多名女性，聲稱與對方發展「一對一」親密關係，實際上同時與多人交往並發生不安全性行為。三名苦主先後驗出感染HPV等性病，身心受創嚴重，感染源頭極度懷疑就是H先生。值得注意的是，H先生早前發出的律師信中對自身染病一事隻字不提，但在被當面質問前，他仍然活躍於社交平台物色新對象，企圖發展親密關係。
苦主怒斥渣男全程嬉皮笑臉毫無愧疚
一名苦主在事後受訪時憤怒表示，質問過程中最令人生氣的是「他還笑得出來，一點愧疚都沒有」。另一名苦主亦指出，H先生全程「一眼都沒有看過3個受害人」。苦主們強調，H先生明知自己感染HPV，仍然嬉皮笑臉繼續欺騙更多女孩子，呼籲所有女性務必提防此人。事後H先生雖留下電話予節目組，聲稱需要整理資料再作回應，但直到截稿仍然音訊全無。事件曝光後，大批網民對H先生的態度感到極度憤怒和心寒，「渣男行為極不負責任」，「三名受害女子勇敢站出來揭發事件，抵讚」，以免再有更多無辜少女受害。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期