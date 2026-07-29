東張西望｜外傭僱主家開live暗地約炮 梁敏巧放蛇當面拆穿不道德勾當
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本港約有37萬名外傭，近期《香港婚後事》中羅天宇講述外傭趁僱主不在家，開Live做直播賺取課金的橋段，竟在現實上演。今集《東張西望》（29/7）報導有30歲印傭被揭發趁僱主不在家時大膽開直播招客，甚至發送性感照片及列明1,000元交易收費。節目組接獲報料後決定親自放蛇約見該名印傭，當場揭開這個隱藏於眾多家庭背後令人震驚之不道德黑幕。
觀眾東哥大爆印傭Ayu直播露骨招客細節
觀眾東哥向節目組報料指出不少印傭在假日或趁僱主外出時經營副業，他經朋友介紹登入直播平台後發現名為Ayu之中印傭在僱主廚房大跳火辣舞蹈。東哥與對方私訊交流時收到多張性感照片，雙方對話內容全數圍繞性交易金額與細節。隨後節目組親自出馬聯絡另一名同樣活躍於直播平台名叫Kelly之30歲印傭，對方直接開價1,000元並要求先收取100元訂金，雙方最終相約於星期六在旺角一間酒店房間進行見面交易。
主持梁敏巧現身旺角酒店當面拆穿外傭涉賣淫
節目兩位工作人員按照約定時間抵達旺角酒店房間守候，打扮性感之Kelly準時赴約並在傾談期間顯得極度不耐煩，頻頻示意要求工作人員盡快付款。此時節目主持梁敏巧突然現身並表明身份進行突擊採訪，面對確鑿證據Kelly對賣淫行為直認不諱。她在鏡頭前全盤托出接客次數以及兼職流程，並親口承認僱主對她暗地裡提供性服務以及在屋內開直播等行為完全毫不知情。
陸大狀警告外傭賣淫最高監禁六年
針對這股外傭圈子內暗中蔓延之不道德交易風氣，大律師陸偉雄明確指出外傭在港只能擔任家庭傭工工作，若擅自開直播賺取外快已觸犯入境條例第47條。根據相關法例規定，此項罪行之最高刑罰為罰款50,000元及監禁2年。陸偉雄進一步向節目組指出，若證實外傭從事賣淫活動，更會觸犯引人作不道德行為罪名，一旦罪成最高可被判罰款10,000元及監禁6年。
街坊憂慮傳染病表明若揭發定必即時解僱
相關放蛇實錄片段公開後隨即引發社會各界關注，大批僱主對於家中可能成為不道德交易場所感到震驚。有市民接受街頭訪問時坦言「最怕工人姐姐帶回傳染病」，並揚言一旦發現家中外傭有類似行為絕對會即時解僱。外傭仲介代表劉麗斯接受訪問時亦表示對上述情況並不陌生，更透露外界有人專門教導她們從事這行，網絡討論區亦持續流傳附有相片與露骨服務分類之找性兼職貼文。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期