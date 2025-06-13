東張西望｜敲腳婆婆周街無差別攻擊小朋友 俞可程短裙仔追訪再派黃金畫面
俞可程再派黃金畫面 短裙仔+窄身衫出擊！
東張主持俞可程（Kanis）最近頻頻亮相，在上次巴士車長Alex自稱遭遇女巴士迷騷擾事件，俞可程身穿一身白色迷你裙亮相採訪，不少網民的焦點落在她一雙修長美腿上，吸睛指數爆燈，搶盡風頭。
今次敲腳婆婆事件，俞可程一貫清爽短裙仔look走上走落，追訪多位街坊，認真落力！
敲腳婆婆｜彩虹邨「敲腳婆婆」無差別攻擊小朋友和學生
節目組多次拍攝到婆婆在屋邨內漫步，每當遇到小朋友經過，便會用雨傘敲打他們的小腿或腳踝，無論有無家長陪同，甚至年僅三、四歲的小朋友都未能倖免。
敲腳婆婆｜幼稚園接獲多名家長投訴 校長受訪回應
不少街坊透露，「敲腳婆婆」的行為已持續一段時間，家長們每次見到她出現都會立即將子女拉開，深怕孩子受傷。有家長曾向校長反映情況，並提供照片作證，但校方雖有跟進，卻未能找到婆婆本人。
彩虹邨附近的幼稚園旁公園，成為「敲腳婆婆」經常出沒的地點，受害的多數是放學途中的學生。幼稚園校長受訪時坦言，曾收到家長多次反映孩子被婆婆用雨傘敲打的情況。校方曾於下午四時多放學時段，特意外出巡查，希望親自了解實況，但最終未能遇上這位婆婆，事件暫時未有進一步進展：
「其實我哋有行動過，我哋出過去睇過，喺放學嘅時候4點幾有出過去，但真係唔見呢個婆婆。」
敲腳婆婆｜街坊揭敲腳婆婆多種怪異行為
街坊更指，婆婆除了襲擊小朋友外，還有多種怪異行為，包括偷鞋、關水掣、深夜踢鄰居門，甚至偷走拜神用的橙，令鄰居們苦不堪言。
婆婆女兒終向《東張西望》解釋母親行為原因
面對節目組查問，婆婆起初否認所有行為：「冇，冇，冇！咩都冇，冇嗰啲嘢嘅。」但其女兒透露，其80歲母親患有認知障礙，對自己所做的事情並不自知。
女兒解釋，婆婆行路不穩，需要用雨傘輔助，但有時見到小朋友衝出來，會下意識用雨傘拍打他們。當節目組出示拍攝片段後，女兒無奈承認母親的行為，並表示不再作回應。
事件曝光後，社區對如何保護小朋友及關懷長者精神健康引起熱議。專家提醒，若發現長者出現異常行為，應及早尋求醫療協助，避免傷害自己及他人。彩虹邨「敲腳婆婆」事件，亦反映社區對認知障礙症長者的支援需求日益迫切。