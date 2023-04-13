東張西望｜方力申遇神秘借襪男要做一件事化解 圈中多人中招連陳曉華都殃遭
《東張西望》小方灣仔遇借襪男 對方得手後極速逃離
小方係節目中受訪時講到，2年前係灣仔君悅酒店晚膳結束後係停車場遇到呢位借襪男，當時對方自稱係一位救護員、年約50歲，並詢問小方附近有無地方可以買襪，因爲身上著緊嘅襪唔合規格，「佢嘅襪唔合規格，已經被警告過一次，如果再警告份工就會冇。」其後佢就開始「現形」，問可唔可以用錢買起佢著緊嘅黑色襪。小方突然醒起車內有對乾淨嘅襪，諗住送俾對方，但襪上有紅邊設計，借襪男就指一定要小方著緊嘅黑襪。小方透露當時自己好「閔憎」，所以就同佢講唔會要錢，「一係攞咗佢一係我就走，你自己揀！」到最後借襪男都係拎咗帶有紅邊嘅襪，並以極快速度逃離現場。
小方一度懷疑被落降頭 家中過火盆避凶
小方事後同朋友講返起件事，朋友反問會唔會係被落降頭，搞到小方好慌張，即刻係家中過火盆避凶。與此同時佢見到好友丁子高係IG遇到同樣事件，佢更即刻打俾對方叫佢過火盆避凶！
李爾晨3度遇上借襪男 對襪仲加價！
而另一位受害者則係藝員李爾晨，佢嘅經歷更為誇張，因爲先後3次係港、九及新界地區遇到呢位借襪男！佢向主持表示第一次遇到對方係屋企附近，當時正係凌晨4點，借襪男自稱要趕著返工所以要買佢對襪，李爾晨聞言後覺得好怪，亦無將身上嘅襪俾對方。之後兩次佢分別係銅鑼灣同尖沙咀見到借襪男，並一眼認出對方，而借襪男仲開價600元買襪，李爾晨到最後係轉身走人，無賣對襪俾對方，不過佢憶述起當時情況認為對方有「戀物癖」或「落降頭」特殊癖好。
心理學家分析借襪男有「戀物癖」
《東張西望》係節目尾聲亦訪問到臨床心理學家分析呢位借襪男有「戀物癖」，並表示呢種係性癖好嘅其中一種，因爲持續對身體某個部位或死物會產生性幻想，從而利用人嘅同理心及同情心，透過觀察或觸摸他人用過嘅嘢達到興奮嘅情況。
網民猜測借襪＝借運
不少網民猜測「借襪」作用：「會唔會係收買明星著過的襪，然後有利可淘放上網上賣錢?」、「一係厄錢，一係落你降頭」、「好明顯係買返屋企收藏同聞」、「戀襪狂」、「聽過馬拉嗰邊好多」、「好似話會卑人落降頭，希望唔係」等等，有網民更言之鑿鑿說：「曾聽說過，借人家對襪，加以作法，就可以將對方大運借回來。」但亦有網民安慰被「借襪」的人：「幫到人做好事就唔好亂諗啦」。
原來有咁多人都遇過！
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