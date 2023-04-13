東張西望｜方力申遇神秘借襪男要做一件事化解 圈中多人中招連陳曉華都殃遭

方力申日前現身《東張西望》，講述自己遇到「借襪男」的經過，原來圈中有不少人都中過招，包括陳曉華、洪永城、丁子高，以及近日有份演出《隱形戰隊》的李爾晨等，方力申更講到自己在遇上「借襪男」後，一度好擔心會被對方「落降頭」，因此要做一件事去化解！