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東張西望｜方力申遇神秘借襪男要做一件事化解 圈中多人中招連陳曉華都殃遭

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方力申日前現身《東張西望》，講述自己遇到「借襪男」的經過，原來圈中有不少人都中過招，包括陳曉華、洪永城、丁子高，以及近日有份演出《隱形戰隊》的李爾晨等，方力申更講到自己在遇上「借襪男」後，一度好擔心會被對方「落降頭」，因此要做一件事去化解！

東張西望 方力申自爆2年前係灣仔遇上借襪神秘男，一度懷疑自己被落降頭！
方力申自爆2年前係灣仔遇上借襪神秘男，一度懷疑自己被落降頭！（圖片來源：[email protected]
東張西望 陳曉華曾在尖沙咀某停車場遇上借襪男，嚇到佢即劇開車走人！
陳曉華曾在尖沙咀某停車場遇上借襪男，嚇到佢即刻開車走人！（圖片來源：[email protected]

《東張西望》小方灣仔遇借襪男 對方得手後極速逃離

小方係節目中受訪時講到，2年前係灣仔君悅酒店晚膳結束後係停車場遇到呢位借襪男，當時對方自稱係一位救護員、年約50歲，並詢問小方附近有無地方可以買襪，因爲身上著緊嘅襪唔合規格，「佢嘅襪唔合規格，已經被警告過一次，如果再警告份工就會冇。」其後佢就開始「現形」，問可唔可以用錢買起佢著緊嘅黑色襪。小方突然醒起車內有對乾淨嘅襪，諗住送俾對方，但襪上有紅邊設計，借襪男就指一定要小方著緊嘅黑襪。小方透露當時自己好「閔憎」，所以就同佢講唔會要錢，「一係攞咗佢一係我就走，你自己揀！」到最後借襪男都係拎咗帶有紅邊嘅襪，並以極快速度逃離現場。

東張西望 方力申 小方係節目中受訪時提到對方年約50歲，自稱係一位救護員。
小方係節目中受訪時提到對方年約50歲，自稱係一位救護員。（圖片來源：[email protected] TVB USA Official）
東張西望 方力申 小方形容借襪男得手後以極快速逃離停車場！
小方形容借襪男得手後以極快速逃離停車場！（圖片來源：[email protected] TVB USA Official）

小方一度懷疑被落降頭 家中過火盆避凶

小方事後同朋友講返起件事，朋友反問會唔會係被落降頭，搞到小方好慌張，即刻係家中過火盆避凶。與此同時佢見到好友丁子高係IG遇到同樣事件，佢更即刻打俾對方叫佢過火盆避凶！

東張西望 方力申 小方遇上借襪男無耐，好友丁子高亦係同一地區遇到同樣事件！
小方遇上借襪男無耐，好友丁子高亦係同一地區遇到同樣事件！（圖片來源：[email protected] TVB USA Official）
東張西望 洪永城亦回應丁子高po文，表示：「一模一樣，襪、地點、原因、金錢...好難想像嗰個人屋企有幾多對襪。」
洪永城亦回應丁子高po文，表示：「一模一樣，襪、地點、原因、金錢…好難想像嗰個人屋企有幾多對襪。」（圖片來源：[email protected] TVB USA Official）
東張西望 JW王灝兒也指曾聽聞男友人遇到過同樣事件，當時《東張》主持容羨媛都有留言話：「呢單野要東張西望一下！」
JW王灝兒也指曾聽聞男友人遇到過同樣事件，當時《東張》主持容羨媛都有留言話：「呢單野要東張西望一下！」（圖片來源：[email protected] TVB USA Official）

李爾晨3度遇上借襪男 對襪仲加價！

而另一位受害者則係藝員李爾晨，佢嘅經歷更為誇張，因爲先後3次係港、九及新界地區遇到呢位借襪男！佢向主持表示第一次遇到對方係屋企附近，當時正係凌晨4點，借襪男自稱要趕著返工所以要買佢對襪，李爾晨聞言後覺得好怪，亦無將身上嘅襪俾對方。之後兩次佢分別係銅鑼灣同尖沙咀見到借襪男，並一眼認出對方，而借襪男仲開價600元買襪，李爾晨到最後係轉身走人，無賣對襪俾對方，不過佢憶述起當時情況認為對方有「戀物癖」或「落降頭」特殊癖好。

東張西望 方力申 李爾晨3度遇上借襪男，地點更遍佈港九新界！
李爾晨3度遇上借襪男，地點更遍佈港九新界！（圖片來源：[email protected] TVB USA Official）
東張西望 方力申 其中一次借襪男更向李爾晨開價600元買襪，佢一眼認出對方，並認為有「戀物癖」或「落降頭」特殊癖好。
其中一次借襪男更向李爾晨開價600元買襪，佢一眼認出對方，並認為有「戀物癖」或「落降頭」特殊癖好。 （圖片來源：[email protected]

心理學家分析借襪男有「戀物癖」

《東張西望》係節目尾聲亦訪問到臨床心理學家分析呢位借襪男有「戀物癖」，並表示呢種係性癖好嘅其中一種，因爲持續對身體某個部位或死物會產生性幻想，從而利用人嘅同理心及同情心，透過觀察或觸摸他人用過嘅嘢達到興奮嘅情況。

東張西望 方力申 心理學家認為借襪男有「戀物癖」，並表示係性癖好嘅其中一種！
心理學家認為借襪男有「戀物癖」，並表示係性癖好嘅其中一種！（圖片來源：[email protected] TVB USA Official）

網民猜測借襪＝借運

不少網民猜測「借襪」作用：「會唔會係收買明星著過的襪，然後有利可淘放上網上賣錢?」、「一係厄錢，一係落你降頭」、「好明顯係買返屋企收藏同聞」、「戀襪狂」、「聽過馬拉嗰邊好多」、「好似話會卑人落降頭，希望唔係」等等，有網民更言之鑿鑿說：「曾聽說過，借人家對襪，加以作法，就可以將對方大運借回來。」但亦有網民安慰被「借襪」的人：「幫到人做好事就唔好亂諗啦」。

東張西望 身材高大的「Jerald」指曾在與太太行街時遇過同類事件，又聽聞有女網民指男友借襪後行衰運行足一個月，中完新冠又被退租。
身材高大的「Jerald」指曾在與太太行街時遇過同類事件，又聽聞有女網民指男友借襪後行衰運行足一個月，中完新冠又被退租。（圖片來源：[email protected] TVB USA Official）
東張西望 另一報料觀眾「陳先生」直指在「借襪」後第二日就發生了意外，同朋友去打網球時跣低整傷隻手，跟住照X光發現骨裂。
另一報料觀眾「陳先生」直指在「借襪」後第二日就發生了意外，同朋友去打網球時跣低整傷隻手，跟住照X光發現骨裂。（圖片來源：[email protected] TVB USA Official）

原來有咁多人都遇過！

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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected][email protected][email protected] USA Official、[email protected]資料或影片來源：[email protected] TVB USA Official

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