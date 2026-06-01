東張西望｜大媽「佳操」擾民向朱文慧潑水 不忿被拍捉攝影師手大嗌非禮
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《東張西望》今集（28/6）播出「佳木斯有氧健身操」專題，主持朱文慧深入香港公園採訪期間遭大媽潑水搶機，更有人捉住攝影師隻手大嗌「非禮」，場面一度極度混亂。而朱文慧當日一身貼身露腰打扮盡顯美好身形，搶眼程度令網民睇到目不轉睛，紛紛大讚「朱女幾fit」。
朱文慧貼身露腰裝深入公園採訪佳操大媽
《東張西望》收到市民投訴，指公園出現大批大媽跳「佳木斯有氧健身操」（簡稱「佳操」），聲浪嚴重滋擾附近居民及途人。攝製隊深入香港公園實地採訪，主持朱文慧以一身貼身露腰裝現身，突出上圍及纖腰線條，相當搶眼。朱文慧訪問在場街坊對「佳操」的看法，有年輕人以「語言的藝術」回應：「好特別，感覺上有啲奇特」、「好團結，有中國特色」，但同時表示音量實在太大，希望可以調低。
預告暴躁大媽發現被拍 即搶機再向朱文慧潑水
採訪期間，有大媽發現被攝錄後情緒即時失控，企圖搶奪攝影師手機。場面迅速升級，另一名大媽更直接向朱文慧潑水，水花四濺畫面被鏡頭完整記錄。又有大媽捉住攝影師的手，大嗌非禮，試圖以此阻止拍攝，現場一片混亂。節目組全程錄影，將整個衝突過程製成明日預告播出，畫面震撼。
佳操源自內地近月攻陷香港多個公園
「佳木斯有氧健身操」源自內地，近月在香港各大公園急速蔓延，與傳統廣場舞不同，參加者會穿着統一制服、排列整齊隊形，配合大音量音樂邊行邊跳。節目亦找來醫生講解「佳操」對健康的好處，但街坊普遍反映聲浪過大嚴重影響生活，有人更投訴凌晨四點已被喇叭聲吵醒。年輕街坊直言：「跳舞冇問題，但音量可以關細啲」，並補充「我哋啱跳新穎啲嘅舞」。
網民大讚朱文慧瑜伽衫搶鏡
事件播出後隨即引爆網民熱議，不少人將焦點放在朱文慧身上：「朱女好危！要識走位先得嫁」、「朱女幾fit冇肚腩仔」、「朱女好cute cute」。亦有網民對大媽行為感到震驚，笑稱「進擊的大媽」、「潑水節咁款」，更有人感嘆「突然覺得廣場舞好正氣，至少人哋都係原地跳唔會周圍走干擾人」，反映市民對公共空間被佔用的不滿情緒持續升溫。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期