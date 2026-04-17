東張西望｜朱文慧短裙採訪派黃金畫面 住戶客廳滲水 管理處竟鑿錯外牆

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安達臣道居屋住戶馮先生遇上史上最離譜維修烏龍！客廳外牆滲水求救管理處，豈料工人竟然鑿錯牆，將完好無缺的房間外牆開洞，原本滲水的客廳外牆卻原封不動。更令人震驚的是，管理處事後竟厚顏無恥地向苦主表示「馮生益你啦，免費幫你測埋隔離（外牆）」，將自己的嚴重失誤包裝成「免費服務」，神邏輯令人咋舌。而《東張西望》主持朱文慧在節目中穿著清涼小背心配短裙坐梳化訪問事主，疑似洩春光畫面同樣引起網民熱議。

馮先生3月求救滲水 管理處4月鑿錯牆

馮先生向《東張西望》主持朱文慧表示，今年3月發現新居客廳外牆滲水並出現裂痕後，立即向管理處投訴求助。當時管理處提出以「打針」形式暫時修補滲水問題，但被事主果斷拒絕，要求徹底解決問題。豈料到了4月中，管理處通知馮先生維修工作已完成，事主前往查證時卻發現天大烏龍——工人竟然將維修範圍搞錯，鑿開了房間外牆而非滲水的客廳外牆。馮先生擔心原本沒有漏水的房間外牆被鑿後，反而會變成新的滲水點，真正是「屋漏兼逢連夜雨」。

管理處神邏輯包裝失誤 稱「免費幫你測牆」

面對如此嚴重的維修失誤，管理處的回應更是令人瞠目結舌。管理處向馮先生表示會先修補被錯誤鑿開的房間外牆，然後再處理真正滲水的客廳外牆。最離譜的是，管理處竟然厚顏無恥地向馮先生說「馮生益你啦，免費幫你測埋隔離（外牆）」，將自己的嚴重工作失誤包裝成對住戶的「免費服務」。這種顛倒黑白的神邏輯，不但沒有為錯誤道歉，反而將責任推卸得一乾二淨，令人氣憤不已。馮先生對管理處如此馬虎的工作態度感到極度不滿，痛批他們「整錯都唔知」。

朱文慧清涼衣著成焦點 網民熱議洩春光

除了居屋維修烏龍事件本身引起關注外，《東張西望》主持朱文慧在節目中的衣著同樣成為網民討論焦點。朱文慧身穿橫間小背心配短裙，坐在梳化上訪問事主馮先生，疑似在某些角度出現洩春光畫面，令網民紛紛留言討論。有網民直言「朱女啲布開始少」，對她在節目中的清涼打扮表示關注。

東張介入後管理處承認錯誤 承諾妥善處理

《東張西望》節目組向屋苑管理處了解情況後，事件終於出現轉機。馮先生其後告知節目組好消息，指管理處已承認錯誤維修房間外牆的失誤，承諾會妥善處理被錯誤鑿開的牆身。同時，管理處表示會為客廳外牆滲水問題安排更好的解決方案，不再採用之前提出的「打針」臨時修補方法。馮先生對《東張西望》的關注表示感謝，認為節目的介入對推動問題解決起到關鍵作用。這宗居屋維修烏龍事件，不但暴露了物業管理公司工作馬虎的問題，更反映出媒體監督在維護住戶權益方面的重要性。

英國伯明翰大學物理治療師背景令人驚艷

朱文慧的衣着成為網民焦點，其實她的學歷背景更是令人刮目相看，她畢業於世界排名第76位的英國伯明翰大學，擁有物理治療師的專業資格，年僅24歲就已經展現出驚人的學術成就和專業能力。作為2025年香港小姐競選佳麗，朱文慧不僅外貌出眾，更是鋼琴和小提琴演奏級高手，興趣廣泛包括跳舞、滑水、衝浪及烹飪，完全顛覆了傳統「花瓶」主持的刻板印象。這位前港姐憑藉其出眾的學歷、專業背景和令人驚艷的外貌，成功在《東張》亮相中完美過關。

東張西望 朱文慧 朱文慧在節目中穿著清涼小背心，報導今集個案。（圖片來源：TVB）
朱文慧在節目中穿著清涼小背心，報導今集個案。（圖片來源：TVB）
東張西望 朱文慧 馮先生擔心原本沒有漏水的房間外牆被鑿後，反而會變成新的滲水點。（圖片來源：TVB）
馮先生擔心原本沒有漏水的房間外牆被鑿後，反而會變成新的滲水點。（圖片來源：TVB）
東張西望 朱文慧 朱文慧訪問時開始鬆懈，疑似洩春光。（圖片來源：TVB）
朱文慧訪問時開始鬆懈，疑似洩春光。（圖片來源：TVB）
東張西望 朱文慧 朱文慧身穿橫間小背心配短裙，坐在梳化上訪問事主馮先生，網民對朱女的表現議論紛紛。（圖片來源：TVB）
朱文慧身穿橫間小背心配短裙，坐在梳化上訪問事主馮先生，網民對朱女的表現議論紛紛。（圖片來源：TVB）
東張西望 朱文慧 馮生指示客聽因外牆滲水而漏水位置。（圖片來源：TVB）
馮生指示客聽因外牆滲水而漏水位置。（圖片來源：TVB）
東張西望 朱文慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
東張西望 朱文慧 踏入夏天，有網民直言「朱女啲布開始少」。（圖片來源：TVB）
踏入夏天，有網民直言「朱女啲布開始少」。（圖片來源：TVB）
東張西望 朱文慧 攝影師和朱女都未發覺鏡頭有異樣。（圖片來源：TVB）
攝影師和朱女都未發覺鏡頭有異樣。（圖片來源：TVB）
東張西望 朱文慧 朱女的小背心亦成為網民焦點。（圖片來源：TVB）
朱女的小背心亦成為網民焦點。（圖片來源：TVB）
東張西望 朱文慧 原本是黃色圈客廳外牆滲水，但被錯誤鑿開橙色圈房間外牆維修。（圖片來源：TVB）
原本是黃色圈客廳外牆滲水，但被錯誤鑿開橙色圈房間外牆維修。（圖片來源：TVB）
東張西望 朱文慧 朱文慧日前採訪天降尿彈，表情十足，獲網民盛讚。（圖片來源：TVB）
朱文慧日前採訪天降尿彈，表情十足，獲網民盛讚。（圖片來源：TVB）
東張西望 朱文慧 朱文慧參選2025年香港小姐，雖然十強不入，但成功加入《東張》大家庭。（圖片來源：IG@teresachumw）
朱文慧參選2025年香港小姐，雖然十強不入，但成功加入《東張》大家庭。（圖片來源：IG@teresachumw）
東張西望 朱文慧 朱文慧參選時表現平平，但很有觀眾緣。（圖片來源：IG@teresachumw）
朱文慧參選時表現平平，但很有觀眾緣。（圖片來源：IG@teresachumw）
東張西望 朱文慧 朱文慧畢業於世界排名第76位的英國伯明翰大學，學歷背景令人刮目相看。（圖片來源：IG@teresachumw）
朱文慧畢業於世界排名第76位的英國伯明翰大學，學歷背景令人刮目相看。（圖片來源：IG@teresachumw）
東張西望 朱文慧 朱文慧擁有物理治療師的專業資格。（圖片來源：IG@teresachumw）
朱文慧擁有物理治療師的專業資格。（圖片來源：IG@teresachumw）
東張西望 朱文慧 朱文慧年僅24歲就已經展現出驚人的學術成就和專業能力。（圖片來源：IG@teresachumw）
朱文慧年僅24歲就已經展現出驚人的學術成就和專業能力。（圖片來源：IG@teresachumw）
東張西望 朱文慧 朱文慧是鋼琴和小提琴演奏級高手。（圖片來源：IG@teresachumw）
朱文慧是鋼琴和小提琴演奏級高手。（圖片來源：IG@teresachumw）
東張西望 朱文慧 朱文慧興趣廣泛，包括跳舞、滑水、衝浪及烹飪。（圖片來源：IG@teresachumw）
朱文慧興趣廣泛，包括跳舞、滑水、衝浪及烹飪。（圖片來源：IG@teresachumw）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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