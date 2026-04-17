東張西望｜朱文慧短裙採訪派黃金畫面 住戶客廳滲水 管理處竟鑿錯外牆
馮先生3月求救滲水 管理處4月鑿錯牆
馮先生向《東張西望》主持朱文慧表示，今年3月發現新居客廳外牆滲水並出現裂痕後，立即向管理處投訴求助。當時管理處提出以「打針」形式暫時修補滲水問題，但被事主果斷拒絕，要求徹底解決問題。豈料到了4月中，管理處通知馮先生維修工作已完成，事主前往查證時卻發現天大烏龍——工人竟然將維修範圍搞錯，鑿開了房間外牆而非滲水的客廳外牆。馮先生擔心原本沒有漏水的房間外牆被鑿後，反而會變成新的滲水點，真正是「屋漏兼逢連夜雨」。
管理處神邏輯包裝失誤 稱「免費幫你測牆」
面對如此嚴重的維修失誤，管理處的回應更是令人瞠目結舌。管理處向馮先生表示會先修補被錯誤鑿開的房間外牆，然後再處理真正滲水的客廳外牆。最離譜的是，管理處竟然厚顏無恥地向馮先生說「馮生益你啦，免費幫你測埋隔離（外牆）」，將自己的嚴重工作失誤包裝成對住戶的「免費服務」。這種顛倒黑白的神邏輯，不但沒有為錯誤道歉，反而將責任推卸得一乾二淨，令人氣憤不已。馮先生對管理處如此馬虎的工作態度感到極度不滿，痛批他們「整錯都唔知」。
朱文慧清涼衣著成焦點 網民熱議洩春光
除了居屋維修烏龍事件本身引起關注外，《東張西望》主持朱文慧在節目中的衣著同樣成為網民討論焦點。朱文慧身穿橫間小背心配短裙，坐在梳化上訪問事主馮先生，疑似在某些角度出現洩春光畫面，令網民紛紛留言討論。有網民直言「朱女啲布開始少」，對她在節目中的清涼打扮表示關注。
東張介入後管理處承認錯誤 承諾妥善處理
《東張西望》節目組向屋苑管理處了解情況後，事件終於出現轉機。馮先生其後告知節目組好消息，指管理處已承認錯誤維修房間外牆的失誤，承諾會妥善處理被錯誤鑿開的牆身。同時，管理處表示會為客廳外牆滲水問題安排更好的解決方案，不再採用之前提出的「打針」臨時修補方法。馮先生對《東張西望》的關注表示感謝，認為節目的介入對推動問題解決起到關鍵作用。這宗居屋維修烏龍事件，不但暴露了物業管理公司工作馬虎的問題，更反映出媒體監督在維護住戶權益方面的重要性。
英國伯明翰大學物理治療師背景令人驚艷
朱文慧的衣着成為網民焦點，其實她的學歷背景更是令人刮目相看，她畢業於世界排名第76位的英國伯明翰大學，擁有物理治療師的專業資格，年僅24歲就已經展現出驚人的學術成就和專業能力。作為2025年香港小姐競選佳麗，朱文慧不僅外貌出眾，更是鋼琴和小提琴演奏級高手，興趣廣泛包括跳舞、滑水、衝浪及烹飪，完全顛覆了傳統「花瓶」主持的刻板印象。這位前港姐憑藉其出眾的學歷、專業背景和令人驚艷的外貌，成功在《東張》亮相中完美過關。