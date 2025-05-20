新婚東張女神IG派福利 婚後近況曝光：病兩場
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TVB的節目《東張西望》向來是香港人嘅茶餘飯後話題，而節目中嘅女神們更是吸引了無數粉絲的目光。近日，節目中的一位東張女神「貓仔」黎寬怡（Kitty）在社交平台IG上大派福利，更分享了自己的近況。
貓仔IG派福利 美腿保養祕訣大公開
擁有一雙美腿的貓仔，卻曾於2021年做半月板手術而被逼停工半年。她特別注意足部護理，希望雙腿靚之餘同時健康。她在接受訪問時大方分享了美腿保養的心得：- 不要經常站立或不讓雙腿休息，以免引起靜脈曲張。- 盡量避免翹腳，因為翹腳會導致一邊腳粗、一邊腳幼。- 戒掉內八字走路或站立的姿勢，以免影響腳部肌肉的正常運用。
勤護理保持健康美
黎寬怡提到，做了手術後，一邊腳難以用力，所以她在工作之餘會特別注意腳部的保養：- 工作外多穿波鞋，特別是跑鞋，因為牠們的保護力較好。- 拉筋、按摩有助於腳部線條更加Smooth，運動後需要拉筋，酸痛時則需要按摩肌肉。- 每晚搽Cream保持皮膚濕潤，根據皮膚的油脂分泌情況調整使用頻率。
追求自然健康之美
黎寬怡認為，只要雙腿是自然、健康就是美。她強調，最重要的是留意雙腿的健康狀況，休息充足以及勤加護理。她的這番話，不僅是對自己的提醒，也是對所有追求美麗的人的一個建議。
撰文：東方新地圖片來源：黎寬怡IG資料或影片來源：原文刊於新假期