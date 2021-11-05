東張西望｜26歲梁敏巧令葉經理好醒神 網民讚偉大急起底

大圍雲疊花園的葉經理死而復生成為全城熱話，《東張西望》昨日(11月4日)追擊事件訪問當事人，連帶女主持亦受到關注。節目出街後，網民都想知道這位身穿灰色長袖衫，身材呼之欲出的女主持是誰，並紛紛在討論區熱議。

撰文：東方新地 圖片：圖：[email protected]、《東張西望》影片截圖