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東張西望｜26歲梁敏巧令葉經理好醒神 網民讚偉大急起底

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撰文：東方新地

大圍雲疊花園的葉經理死而復生成為全城熱話，《東張西望》昨日(11月4日)追擊事件訪問當事人，連帶女主持亦受到關注。節目出街後，網民都想知道這位身穿灰色長袖衫，身材呼之欲出的女主持是誰，並紛紛在討論區熱議。

撰文：東方新地 圖片：圖：[email protected]、《東張西望》影片截圖

網民錯重點 女主持起底

這一集的《東張西望》，直擊大圍雲疊花園管理處經理葉紹剛的最新近況，負責做街訪及入屋訪問的主持是梁敏巧，結果她成為網民焦點，雖然天氣轉涼已身穿長袖衫，但依然包唔住梁敏巧的出眾身材。

葉經理在家中接受梁敏巧訪問。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
葉經理在家中接受梁敏巧訪問。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
就算衣服包到上頸，梁敏巧都一樣咁易認。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
就算衣服包到上頸，梁敏巧都一樣咁易認。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

令葉經理提起精神

梁敏巧的訪問片段出街後，唔止令觀眾覺得好醒神錯晒重點，就連身體抱恙的葉經理都精神晒，滔滔不絕解說自己入院受到的慘痛經歷，更一度講到喊，梁敏巧即細心地遞上紙巾。由於梁敏巧知名度不高，不少網民都唔知佢來歷，只知她身材出眾好偉大。

網民CAP圖留言。（圖片來源：Facebook@GOtrip）
網民CAP圖留言。（圖片來源：[email protected]

東張西望｜26歲梁敏巧令葉經理好醒神 網民讚偉大急起底

網民留言。（圖片來源：YouTube討論區）
網民留言。（圖片來源：YouTube討論區）
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網民留言。（圖片來源：YouTube討論區）
網民留言。（圖片來源：YouTube討論區）
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東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
梁敏巧（Maggie）2019年曾參加《香港小姐競選》。（圖片來源：[email protected]

中空裝大晒事業線

現年26歲的梁敏巧（Maggie）兩年前落選港姐後，即與無綫簽下經理人約，先被安排主持兒童節目《Think Big天地》，早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作。日前Maggie為《東張西望》採訪巴士公司最新的豪華路線，訪問一眾巴士迷兼親身體驗新路線。原來Maggie亦屬有料之人，當日她身穿一件白色火辣中空裝上陣，又有意無意間展現出超長的4吋事業線，難怪觀眾們都「錯重點」，將注意力集中在她的姣好身材上，之後更獲網友封她做新晉「東張女神」，挑戰另一女神利穎怡地位。

東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
梁敏巧（Maggie）兩年前落選港姐後，隨即與無綫簽下經理人約，獲安排主持兒童節目《Think Big天地》。（圖片來源：[email protected]
東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作，採訪巴士公司最新的豪華路線。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
Maggie身穿一件火辣中空裝上陣。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
有意無意間展現出超長的4吋事業線。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

被監製照肺

其實Maggie做《東張西望》外景主持已3個多月，對於拍慣廠景的她確是一個大挑戰。Maggie曾接受傳媒訪問時表示自己比較蠢，更試過因表現不佳而被監製照肺，監製不滿她的VO咬字未夠清晰。之後Maggie就立下決心，每日大聲朗讀報紙練咬字惡補，錄音後再詢問幕後同事專業意見，幸好工作人員亦會細心指導，現在的Maggie的發音問題已有明顯進步。

東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
Maggie做《東張西望》外景主持，對於拍慣廠景的她確是一個大挑戰。（圖片來源：[email protected]
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Maggie做《東張西望》外景主持已3個多月，曾接受傳媒訪問時表示自己比較蠢。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
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更自爆因VO咬字未夠清晰而被監製照肺。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
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之後Maggie就立下決心，每天大聲朗讀報紙練咬字惡補，現在已有明顯改善。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

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