東張女神梁敏巧騷腹肌一雪前恥 完勝同屆港姐冠軍黃嘉雯

《東張西望》的女主持唔止出名好口才，仲有好身材，最近東張女神大執位，今年7月先加入的梁敏巧，幾乎集集都出動貼身衫，火速上位取代利穎怡成為焦點。日前採訪大圍雲疊花園葉經理的節目出街後，梁敏巧人氣再急升，她在社交網放新相派福利，唔使戴口罩大家可以睇清楚啲喇！

撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]、《東張西望》影片截圖