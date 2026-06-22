東張西望｜深井狗主掟屎上碼頭頂 甘詠寧追訪涉事者一句話惹眾怒

深井浪翠園對出公眾碼頭上蓋，超過一年來不斷出現一包包用膠袋裝好的狗糞，居民多次投訴卻遭政府部門互相推卸責任。直到一位街坊決定化身「偵探俠」，每晚花費約1小時蹲點監視，終於拍下神秘「特糞員」夜間拋糞的全過程，揭開這宗持續逾12個月的缺德懸案。