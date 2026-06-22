東張西望｜深井狗主掟屎上碼頭頂 甘詠寧追訪涉事者一句話惹眾怒

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深井浪翠園對出公眾碼頭上蓋，超過一年來不斷出現一包包用膠袋裝好的狗糞，居民多次投訴卻遭政府部門互相推卸責任。直到一位街坊決定化身「偵探俠」，每晚花費約1小時蹲點監視，終於拍下神秘「特糞員」夜間拋糞的全過程，揭開這宗持續逾12個月的缺德懸案。

街坊偵探連續數周拍下夜間拋糞過程

今集（22/6）《東張西望》接獲觀眾柯先生報料，今年1月他從家中窗戶望出去，發現一名男子拿著電筒在碼頭附近鬼鬼祟祟地放狗。該名「特糞員」通常在晚上約8時半出沒，帶著愛犬在沙灘及碼頭一帶散步，待狗隻排便後將糞便裝入膠袋，然後趁四下無人時從下方將狗糞拋上碼頭頂蓋。柯先生在1月21日首次拍到「特糞員」的身影，當時頂蓋已累積7包狗糞；到1月27日，他更清楚拍到對方「隨手一拋」的動作。2月9日的片段顯示，「特糞員」明明身邊就有垃圾桶，卻選擇遠距離投擲，結果用力過猛失手，要走過去撿起再近距離補拋。2月23日晚上，疑因狗隻排便兩次，「特糞員」再度挑戰遠距離投擲，同樣失手後故技重施。

政府部門互推責任令居民忍無可忍

事件最早可追溯至去年3月，當時已有居民在社交平台地區專頁發帖投訴，照片顯示碼頭上蓋堆積超過10包狗糞。去年7月情況持續惡化，再有街坊發文狠批。有居民向政府1823熱線投訴後，收到土木工程拓展署回覆，表示該署只負責碼頭上蓋的「結構維修」，已安排清理但指碼頭上蓋垃圾問題「應由運輸署負責」。部門之間的推諉令問題拖延超過一年未能根治，食環署雖曾到場清理，但不久後狗糞又再出現。現場街坊亦證實，碼頭附近明明設有垃圾桶和狗糞收集箱，根本不存在「無處丟棄」的問題。

甘甘追擊特糞員直認因為「冇咁多垃圾桶」

柯先生坦言，自從發現「特糞員」的存在後，他的生活出現了微妙變化——每晚一到放狗時間就進入「偵探模式」，架好器材等待拍攝。從今年1月到2月底，他持續記錄了多段影片，完整呈現「特糞員」的作案模式：先用電筒查看四周環境，確認無人注意後才出手。根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，任何人容許狗隻糞便弄污街道或公眾地方，可被定額罰款3,000元。節目組預告將安排甘詠寧帶領攝製隊出動直擊，並由甘詠寧直接向「特糞員」追問其「走上拋糞之路的心路歷程」，他表示：「其實真係冇咁方便嘅，係呀，呢樣涐都承認，因為始終冇咁多垃圾桶！」

網民嘲諷特糞員行為離譜

事件曝光後，網民反應激烈。有網民留言「垃圾桶喺隔離，點樣無咁方便？」質疑涉事者明明舉手之勞就能妥善處理，卻偏偏選擇拋上頂蓋。亦有網民表示「隻狗無打格，放狗時間會認得」，暗示涉事者身份遲早曝光。更有網民諷刺「厚面皮嬴哂」，批評執法部門長期未有採取行動，令缺德行為持續超過一年無人制止。

東張西望 深井特糞員 《東張西望》接獲觀眾柯先生報料，今年1月他從家中窗戶望出去，發現一名男子拿著電筒在碼頭附近鬼鬼祟祟地放狗。（圖片來源：TVB）
東張西望》接獲觀眾柯先生報料，今年1月他從家中窗戶望出去，發現一名男子拿著電筒在碼頭附近鬼鬼祟祟地放狗。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井特糞員 柯先生在1月21日首次拍到「特糞員」的身影，當時頂蓋已累積7包狗糞。（圖片來源：TVB）
柯先生在1月21日首次拍到「特糞員」的身影，當時頂蓋已累積7包狗糞。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井特糞員 今年2月23日，「特糞員」一如以往帶著狗狗散步，他左手拿著一包狗糞，看到沒有人經過，就輕輕地將其拋上頂蓋。（圖片來源：TVB）
今年2月23日，「特糞員」一如以往帶著狗狗散步，他左手拿著一包狗糞，看到沒有人經過，就輕輕地將其拋上頂蓋。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井特糞員 遠睇似豆袋，其實是狗糞！（圖片來源：TVB）
遠睇似豆袋，其實是狗糞！（圖片來源：TVB）
東張西望 深井特糞員 下一集，輪到東張攝製隊出動，直擊特糞員拋狗糞上頂蓋的整個過程。（圖片來源：TVB）
下一集，輪到東張攝製隊出動，直擊特糞員拋狗糞上頂蓋的整個過程。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井特糞員 當然不會缺少回應環節，對方更親自向主持甘詠寧細說他走上「特糞員」之路的心路歷程。（圖片來源：TVB）
當然不會缺少回應環節，對方更親自向主持甘詠寧細說他走上「特糞員」之路的心路歷程。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井特糞員 甘詠寧追訪狗主拋糞原因。（圖片來源：TVB）
甘詠寧追訪狗主拋糞原因。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井特糞員 拋糞狗主解釋因為沒有那麼多垃圾桶！（圖片來源：TVB）
拋糞狗主解釋因為沒有那麼多垃圾桶！（圖片來源：TVB）
東張西望 深井特糞員 明晚將會播出甘詠寧採訪拋糞狗主。（圖片來源：TVB）
明晚將會播出甘詠寧採訪拋糞狗主。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井特糞員 但是今晚比較特別，可能狗狗今天吃多了，排便了兩次，於是特糞員又嘗試高難度挑戰，確定沒有人注意到自己後，遠距離將狗糞拋過去頂蓋，不過還是跟上次一樣失手，惟有走過去把它撿執起，再近距離拋上去。（圖片來源：TVB）
但是今晚比較特別，可能狗狗今天吃多了，排便了兩次，於是特糞員又嘗試高難度挑戰，確定沒有人注意到自己後，遠距離將狗糞拋過去頂蓋，不過還是跟上次一樣失手，惟有走過去把它撿執起，再近距離拋上去。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井特糞員 這個「特」登向碼頭上蓋掟狗「糞」的「特糞員」顯然是受過特訓，他除了拋狗糞的技術了得，還能夠作案超過一年，都只見其糞，不見其人，相當神出鬼沒。（圖片來源：TVB）
這個「特」登向碼頭上蓋掟狗「糞」的「特糞員」顯然是受過特訓，他除了拋狗糞的技術了得，還能夠作案超過一年，都只見其糞，不見其人，相當神出鬼沒。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井特糞員 碼頭上蓋的狗糞越積越多，政府部門卻互相「拋波」。（圖片來源：TVB）
碼頭上蓋的狗糞越積越多，政府部門卻互相「拋波」。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井特糞員 2025年2月22日，《東張西望》報道有觀眾發現深井浪翠園附近一個碼頭上蓋出現十多袋膠袋盛載著的狗糞便。（圖片來源：TVB）
2025年2月22日，《東張西望》報道有觀眾發現深井浪翠園附近一個碼頭上蓋出現十多袋膠袋盛載著的狗糞便。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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