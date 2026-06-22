東張西望｜深井狗主掟屎上碼頭頂 甘詠寧追訪涉事者一句話惹眾怒
街坊偵探連續數周拍下夜間拋糞過程
今集（22/6）《東張西望》接獲觀眾柯先生報料，今年1月他從家中窗戶望出去，發現一名男子拿著電筒在碼頭附近鬼鬼祟祟地放狗。該名「特糞員」通常在晚上約8時半出沒，帶著愛犬在沙灘及碼頭一帶散步，待狗隻排便後將糞便裝入膠袋，然後趁四下無人時從下方將狗糞拋上碼頭頂蓋。柯先生在1月21日首次拍到「特糞員」的身影，當時頂蓋已累積7包狗糞；到1月27日，他更清楚拍到對方「隨手一拋」的動作。2月9日的片段顯示，「特糞員」明明身邊就有垃圾桶，卻選擇遠距離投擲，結果用力過猛失手，要走過去撿起再近距離補拋。2月23日晚上，疑因狗隻排便兩次，「特糞員」再度挑戰遠距離投擲，同樣失手後故技重施。
政府部門互推責任令居民忍無可忍
事件最早可追溯至去年3月，當時已有居民在社交平台地區專頁發帖投訴，照片顯示碼頭上蓋堆積超過10包狗糞。去年7月情況持續惡化，再有街坊發文狠批。有居民向政府1823熱線投訴後，收到土木工程拓展署回覆，表示該署只負責碼頭上蓋的「結構維修」，已安排清理但指碼頭上蓋垃圾問題「應由運輸署負責」。部門之間的推諉令問題拖延超過一年未能根治，食環署雖曾到場清理，但不久後狗糞又再出現。現場街坊亦證實，碼頭附近明明設有垃圾桶和狗糞收集箱，根本不存在「無處丟棄」的問題。
甘甘追擊特糞員直認因為「冇咁多垃圾桶」
柯先生坦言，自從發現「特糞員」的存在後，他的生活出現了微妙變化——每晚一到放狗時間就進入「偵探模式」，架好器材等待拍攝。從今年1月到2月底，他持續記錄了多段影片，完整呈現「特糞員」的作案模式：先用電筒查看四周環境，確認無人注意後才出手。根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，任何人容許狗隻糞便弄污街道或公眾地方，可被定額罰款3,000元。節目組預告將安排甘詠寧帶領攝製隊出動直擊，並由甘詠寧直接向「特糞員」追問其「走上拋糞之路的心路歷程」，他表示：「其實真係冇咁方便嘅，係呀，呢樣涐都承認，因為始終冇咁多垃圾桶！」
網民嘲諷特糞員行為離譜
事件曝光後，網民反應激烈。有網民留言「垃圾桶喺隔離，點樣無咁方便？」質疑涉事者明明舉手之勞就能妥善處理，卻偏偏選擇拋上頂蓋。亦有網民表示「隻狗無打格，放狗時間會認得」，暗示涉事者身份遲早曝光。更有網民諷刺「厚面皮嬴哂」，批評執法部門長期未有採取行動，令缺德行為持續超過一年無人制止。