東張西望｜甘詠寧質問掟屎狂徒動機 狡辯後認衰 網民一原因求「開樣」
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深井碼頭一名男子持續超過一年將狗糞拋擲到碼頭上蓋，明明幾米外就有垃圾桶和狗糞收集箱卻視而不見，被街坊錄影舉報後遭《東張西望》主持甘詠寧和攝製隊連日追蹤直擊。最終他在鏡頭前承認違法並向公眾道歉，但網民對他是否真心悔改仍然議論紛紛。
攝製隊連日追蹤終捕獲犯案一刻
報料街坊柯先生早於今年1月已發現該名被網民稱為「特糞員」的男子行為異常，並多次拍下影片存證。《東張西望》攝製隊隨即進駐深井碼頭展開連日追蹤，發現該男子並非每晚都會到碼頭放狗，有時帶同女伴經過碼頭時甚至會用手機拍攝自己之前拋上去的狗糞。經過數晚蹲守，攝製隊終於直擊他抱狗落樓、到沙灘等狗大便後，左顧右盼確認無人便將糞袋拋向碼頭上蓋的全過程，第一次更因失手未能命中目標，要再拋第二次才成功。
甘詠寧當面質問對方先狡辯後認衰
主持甘詠寧其後直接找上「特糞員」對質，對方起初直認曾將狗糞扔到碼頭上蓋，卻多番以「垃圾桶不夠多」、「垃圾桶不夠當眼」作為藉口開脫。然而碼頭現場距離拋擲位置僅數米外便設有垃圾桶，上方行人路更有狗糞收集箱，藉口明顯站不住腳。被追問總共扔過多少包狗糞時，他表示「沒有數過」，最終自認欠缺公德心，承認行為違法，並在鏡頭前向公眾致歉：「保證以後不會再犯。」
註冊心理學家剖析怪行背後動機
註冊臨床心理學家梁重皿博士接受訪問時分析，部分人或因對社會有不滿、生活壓力過大，而做出違規或挑戰社會規範的行為，藉此獲得心理上的滿足感。報料街坊柯先生亦曾向甘詠寧表示，懷疑「特糞員」可能心理不平衡或曾有特別經歷，希望報道能幫助對方正視問題。食環署回覆查詢時表示，今年初接獲一宗在涉事地點拋擲狗糞並污染環境的投訴，已安排執法人員巡查，惟至今未有發現違法行為，署方會持續留意情況。
網民熱議是否應該原諒特糞員
節目播出後引發網民激烈討論，有人表示「一步都嫌遠，仲話5米有垃圾桶」，質疑其藉口荒謬至極。亦有網民擔心他只是暫時收斂：「呢度比人周到，會唔會去第二度玩拋屎？冇人拉，比人見到道個歉就算」。不過也有較寬容的聲音認為「算啦，佢都算有悔意」。更有網民對其外貌感到好奇，留言指「開樣啦，睇外型好似唔錯」、「連登個個都想睇樣，因為好似幾靚仔」，令討論方向一度跑偏。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期