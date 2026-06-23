東張西望｜甘詠寧質問掟屎狂徒動機 狡辯後認衰 網民一原因求「開樣」

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深井碼頭一名男子持續超過一年將狗糞拋擲到碼頭上蓋，明明幾米外就有垃圾桶和狗糞收集箱卻視而不見，被街坊錄影舉報後遭《東張西望》主持甘詠寧和攝製隊連日追蹤直擊。最終他在鏡頭前承認違法並向公眾道歉，但網民對他是否真心悔改仍然議論紛紛。

攝製隊連日追蹤終捕獲犯案一刻

報料街坊柯先生早於今年1月已發現該名被網民稱為「特糞員」的男子行為異常，並多次拍下影片存證。《東張西望》攝製隊隨即進駐深井碼頭展開連日追蹤，發現該男子並非每晚都會到碼頭放狗，有時帶同女伴經過碼頭時甚至會用手機拍攝自己之前拋上去的狗糞。經過數晚蹲守，攝製隊終於直擊他抱狗落樓、到沙灘等狗大便後，左顧右盼確認無人便將糞袋拋向碼頭上蓋的全過程，第一次更因失手未能命中目標，要再拋第二次才成功。

甘詠寧當面質問對方先狡辯後認衰

主持甘詠寧其後直接找上「特糞員」對質，對方起初直認曾將狗糞扔到碼頭上蓋，卻多番以「垃圾桶不夠多」、「垃圾桶不夠當眼」作為藉口開脫。然而碼頭現場距離拋擲位置僅數米外便設有垃圾桶，上方行人路更有狗糞收集箱，藉口明顯站不住腳。被追問總共扔過多少包狗糞時，他表示「沒有數過」，最終自認欠缺公德心，承認行為違法，並在鏡頭前向公眾致歉：「保證以後不會再犯。」

註冊心理學家剖析怪行背後動機

註冊臨床心理學家梁重皿博士接受訪問時分析，部分人或因對社會有不滿、生活壓力過大，而做出違規或挑戰社會規範的行為，藉此獲得心理上的滿足感。報料街坊柯先生亦曾向甘詠寧表示，懷疑「特糞員」可能心理不平衡或曾有特別經歷，希望報道能幫助對方正視問題。食環署回覆查詢時表示，今年初接獲一宗在涉事地點拋擲狗糞並污染環境的投訴，已安排執法人員巡查，惟至今未有發現違法行為，署方會持續留意情況。

網民熱議是否應該原諒特糞員

節目播出後引發網民激烈討論，有人表示「一步都嫌遠，仲話5米有垃圾桶」，質疑其藉口荒謬至極。亦有網民擔心他只是暫時收斂：「呢度比人周到，會唔會去第二度玩拋屎？冇人拉，比人見到道個歉就算」。不過也有較寬容的聲音認為「算啦，佢都算有悔意」。更有網民對其外貌感到好奇，留言指「開樣啦，睇外型好似唔錯」、「連登個個都想睇樣，因為好似幾靚仔」，令討論方向一度跑偏。

東張西望 深井碼頭 「特糞員」在鏡頭前向公眾致歉，又保證以後不會再犯。（圖片來源：TVB）
「特糞員」在鏡頭前向公眾致歉，又保證以後不會再犯。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井碼頭 柯生報東張揭發「特糞員」惡行。（圖片來源：TVB）
柯生報東張揭發「特糞員」惡行。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井碼頭 「特糞員」坦認扔狗糞到碼頭上蓋。（圖片來源：TVB）
「特糞員」坦認扔狗糞到碼頭上蓋。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井碼頭 「特糞員」多番狡辯近在咫尺的垃圾桶唔夠多及唔夠當眼。（圖片來源：TVB）
「特糞員」多番狡辯近在咫尺的垃圾桶唔夠多及唔夠當眼。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井碼頭 梁重皿博士受訪剖析「特糞員」做出怪行的原因。（圖片來源：TVB）
梁重皿博士受訪剖析「特糞員」做出怪行的原因。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井碼頭 東張直擊「特糞員」又再犯案，將裝狗糞的膠袋扔出。（圖片來源：TVB）
東張直擊「特糞員」又再犯案，將裝狗糞的膠袋扔出。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井碼頭 東張直擊「特糞員」將狗糞扔到碼頭上蓋。（圖片來源：TVB）
東張直擊「特糞員」將狗糞扔到碼頭上蓋。（圖片來源：TVB）
東張西望 深井碼頭 有街坊懷疑「特糞員」精神有問題。（圖片來源：TVB）
有街坊懷疑「特糞員」精神有問題。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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