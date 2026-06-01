東張西望｜「雜物姐」天台囤垃圾四宗罪 老公突揭仔女身份拋窒黎寬怡

今集（24/6）東張西望報導深水埗一幢私人大廈的住戶近2年飽受困擾，一名年約60歲的「雜物姐」將大廈公共空間當作私人貨倉，囤積大量垃圾令街坊苦不堪言。街坊力數她四大罪狀，連她丈夫都直斥其行為屬「病態」，但多番投訴仍然無法解決問題。