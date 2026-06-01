東張西望｜「雜物姐」天台囤垃圾四宗罪 老公突揭仔女身份拋窒黎寬怡
雜物姐將天台走廊變垃圾崗街坊忍無可忍
大廈法團委員黃生透露，「雜物姐」最近2年再度開始囤積垃圾，對上一次已是5年前的事，當時因大廈進行大維修才暫時停止。如今她故態復萌，將升降機大堂、後樓梯、天台以至單位門外都堆滿雜物。鄰居Sam形容，「雜物姐」會將整袋生活垃圾搬上天台再逐一分類，紙皮更加不會放過，「佢話會拎去賣，但越堆越多」。天台垃圾一度高過圍牆，有風時隨時吹落街，對途人構成危險。
街坊力數「雜物姐」四大罪狀 法團向多個部門求助
黃生表示，法團曾向1823熱線、食環署及關愛組等多個部門投訴求助，但一直未能有效解決問題。街坊力數「雜物姐」四大罪狀：其一是搞壞升降機，垃圾令電梯經常故障；其二是拖爛天台鹹水喉，即使用磚頭保護亦被撞毀；其三是垃圾污水滲入鄰居單位引來螞蟻，Sam形容「好似住喺垃圾崗旁邊」；其四是凌晨在走廊分類垃圾製造噪音，鄰居被迫報警處理。大律師陸偉雄指出，「雜物姐」的行徑已涉嫌違法，「食環署有權執法，法團亦可依法申請禁制令限制其行為」。
丈夫趁妻子外出偷偷清垃圾直斥死性不改
黎寬怡與節目攝製隊直擊拍攝到，「雜物姐」丈夫趁她不在家時，偷偷將兩袋垃圾拖到3樓丟棄。他受訪時無奈表示，妻子以前拾紙皮會即日賣出，現在卻只撿回來囤放，「當垃圾貨倉咁用」。他坦言曾屢次勸阻但妻子完全不聽，「呢個係一種病態，個仔都成日勸佢，但佢死性不改」。攝製隊打開他偷偷丟棄的垃圾袋，裡面盡是膠袋和已發臭的食物殘渣。據悉，「雜物姐」的兒子已於半年前搬離單位，家人對她的囤積行為束手無策。
網民熱議囤積症無邏輯可言同情受害街坊
事件播出後隨即引起網民熱烈討論，不少人對受影響街坊深表同情。有網民直言「私樓冇得趕佢走」，對住戶處境感到無奈。亦有人質疑「執啲紙皮又唔係賣，拎上天台做乜？」，隨即有人回應「囤積症邊有邏輯可言」。節目預告下集內容，包括其丈夫面對東張態度180度轉變，聲稱子女做政府工作。對攝製隊態度惡劣，並出言不遜，黎寬怡問他是否有經濟問題，他即拿出大叠銀紙塞向她。有網民認為「原來仔女做政府工就係佢嘅死穴，咁快啲搵佢哋出嚟幫手勸下兩個老嘢啦！」
貓仔馬甲內衣花紋短袖Tee成網民焦點
此外，眼利的網民亦將焦點放在主持黎寬怡（貓仔）身上。她當日身穿一件設計獨特的馬甲內衣花紋短袖Tee，亦意外成為另一討論熱點，不少網民大讚其衣著品味，留言指：「貓仔件衫好突出喎！」亦有網民亦戥她不值：「貓仔好慘，成日豬頭骨垃圾case，都係安排佢出動！」