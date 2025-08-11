東張西望｜深水埗劏房驚現漏電陷阱 男友捨命救女友險共赴黃泉 專家揭業主草菅人命真相
沖涼30秒後突遭電擊 女子失重心摔倒地上
事主Yuki憶述當日恐怖經歷時仍心有餘悸，她表示當時如常沖涼，開啟花灑頭的前30秒一切正常，但30秒後突然感受到強烈電流襲擊全身：「我突然感覺到漏電，感覺到一股強大的電流，整個人失去重心，摔倒在地。」Yuki回想起當時情況，整個人仍然不寒而慄。她指出，自己摔倒時手部不慎觸碰到旁邊的不銹鋼廁紙架，令電流進一步傳導至全身，情況變得更加危險。
男友聽到尖叫衝入救人 自己亦遭電擊險暈倒
聽到女友淒厲尖叫聲的黎先生立即衝入浴室拯救，但他很快發現情況比想像中嚴重：「她大喊，聲音非常恐怖。這不是平常的嬉鬧。我想要扶起她，但全身觸電，我更加驚慌，看到她的臉色很痛苦。」黎先生回想當時情況，自己多次嘗試救人都失敗，甚至開始出現觸電症狀，視線模糊並出現雪花，他擔心自己會暈倒，「我覺得大家都可能一齊死」。
經過多次嘗試終脫險 兩人送院住兩日才出院
經過幾次驚險嘗試後，黎先生終於成功將花灑拉開並救出Yuki，但由於下意識將花灑丟到地上，而地面有積水，結果再次形成通電危險。幸好在混亂中黎先生仍能保持清醒，成功抱起Yuki並將她拖出浴室，兩人終於脫離險境。事後黎先生立即報警求助，消防和救護人員趕到現場將兩人送院治療，住院兩日後才康復出院。中電人員其後到場檢查，警告兩人必須要求業主處理電熱水爐問題，黎先生亦表示會向業主追討賠償。
專家檢查揭劏房電力不合格 業主草菅人命
東張西望節目請來港九電器工程電業器材職工會名譽會長駱癸生到涉事劏房進行專業檢查，雖然暫時未發現漏電狀況，但發現更嚴重的安全隱患。駱癸生指出，金屬天花和燈具都沒有接駁地線，一旦出現漏電情況將會非常危險。而且現場竟然沒有安裝漏電掣，理論上如果有漏電掣，兩人根本不會觸電受傷，因為漏電掣會在出現漏電或觸電情況時立即啟動切斷電源。駱癸生明確指出，根據現行電力安全條例，這間劏房的情況已經完全不合格，業主的行為根本是草菅人命。
網民支持事主獲得賠償
不少網民對劏房業主的行為感到憤怒，認為事主應該獲得合理賠償。有網民直接表達支持：「希望可以告到，追討到賠償！」另有留言指出：「电箱連漏电自動跳fuse 都冇租比人住！想害死人咩！」
網民質疑救人方法不當 指男友做法太危險
另外，有不少人對黎先生的救人方法表示質疑。有網民直接指出：「男友都出到門口, 點解唔關總掣?」質疑為何不立即切斷電源，反而選擇徒手救人。另有留言表示：「雖然我明白個男仔係想救佢，但想用徒手分開個女仔會唔會太冇常識？好彩最後大家都冇事」、「男友有啲常識先，知道對方係觸電，就起碼對手笠個膠袋先去救人啦」。
