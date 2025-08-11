東張西望｜深水埗劏房驚現漏電陷阱 男友捨命救女友險共赴黃泉 專家揭業主草菅人命真相

深水埗一間劏房日前發生驚險漏電意外，一對情侶在浴室內險些雙雙喪命！女事主Yuki沖涼時突然遭電熱水爐漏電電擊，男朋友黎先生為救女友亦遭電擊，兩人在鬼門關前掙扎求生，最終僥倖逃過一劫。事後專家檢查更揭發劏房電力設施嚴重不合格，業主草菅人命的行為令人髮指。