東張西望｜內地夫現身反擊阿娥貪錢 驚藏綠帽鐵證 4歲子恐非親生？
狠批阿娥貪錢 舊手機藏綠帽證據
當《東張西望》主持吳幸美成功聯絡到一直避而不見的阿成時，這名汕尾漢子終於願意現身澄清。阿成激動表示自己絕非騙婚，更展示多張過數記錄反駁阿娥指控。記錄顯示他經常轉帳3,000至5,000元給妻子，有工作後更每月至少給1萬元家用。阿成憤怒地說：「我同佢割席，唔係為咗香港身份證，而係因為阿娥成日同我講錢，令我好反感！」他強調自己來港後立即在地盤做散工，4月中取得香港身份證後，4月尾已考獲牌照可以正式工作，絕非阿娥口中的懶人。更震撼的是，阿成向東張主持爆出一個驚人發現！原來阿娥將一部舊手機給兒子邦邦使用，不料被阿成發現裡面有阿娥與前男友馬先生未刪除的舊訊息。阿成當場展示手機內容，指對話涉及邦邦疑似是阿娥與前男友所生的孩子。這個發現令阿成懷疑自己被戴綠帽，4歲兒子邦邦可能並非親生。
阿娥否認出軌堅稱清白無辜
面對阿成的指控，阿娥堅決否認紅杏出牆，強調自己沒有做對不起丈夫的事。她解釋與前男友的聯絡只是「以防萬一同阿成覆水難收，搵定後路」，對這段婚姻已持放棄態度。不過阿娥承認在法庭接受離婚申請後，曾在網上平台徵婚，認為自己屬於單身狀態，無構成重婚罪。但東張主持再次查看該社交平台時，發現有關徵婚貼文已被刪除。阿娥表示已將邦邦的頭髮樣本寄給阿成的律師，相信DNA檢測結果很快就會揭曉真相。
阿成指控妻子網上散播個人資料
除了懷疑被戴綠帽外，阿成還指控阿娥向入境處舉報他騙婚之餘，更在網上公開他的個人資料，四處唱衰他拋妻棄子，令他非常困擾。雖然阿娥否認將阿成的個人資料網上散播，但阿成堅持自己受到網絡欺凌。這場夫妻大戰已從私人恩怨演變成公開的網絡戰爭，雙方各執一詞，真相撲朔迷離。在這場成人世界的恩怨情仇中，4歲的邦邦無疑是最無辜的受害者。無論父母做任何決定或舉動，最終承受最大傷害的都是這個年幼的孩子。阿成認為二人已經不可能復合，而阿娥則表示為了兒子撫養權會爭到底。這個原本應該在父母愛護下成長的孩子，如今卻要面對父母的激烈爭吵和身世之謎。DNA檢測結果一旦公布，不管結果如何，都將對邦邦的未來造成深遠影響。
網民熱議：小朋友先最慘
這宗兩地婚姻糾紛在網上引起激烈討論，網民意見兩極分化。有網民表示「個女人滿口大話，反而個男人講嘢真好多」、「阿成先至係被騙果個」，認為阿成才是真正的受害者。也有網民指出「地盤絕對係辛苦工又危險，願意去做都肯定唔係懶人」、「阿成肯返地盤、有比家用、有同小朋友玩，算好男人了」。更有網民直指「依個女人講大話唔貶眼，上集話自己老公咁耐無比過錢自己，今集阿成啲過數記錄踢爆曬」。不少網民都同情邦邦的處境，認為「小朋友先最慘，咁細個望住自己老豆老母咁」。