東張西望｜內地夫現身反擊阿娥貪錢 驚藏綠帽鐵證 4歲子恐非親生？

最新娛聞
東方新地

廣告

東張西望》昨晚報導年過40的港女阿娥嫁給汕尾人阿成，原以為覓得良緣，豈料4年婚姻路走到盡頭，更爆出驚天秘密！今集阿成終極現身狠批妻子貪錢成性，更震撼爆料懷疑4歲兒子邦邦並非親生，指控阿娥紅杏出牆派綠帽！這場兩地婚姻羅生門究竟誰是誰非？孩子生父之謎能否水落石出？

狠批阿娥貪錢 舊手機藏綠帽證據

當《東張西望》主持吳幸美成功聯絡到一直避而不見的阿成時，這名汕尾漢子終於願意現身澄清。阿成激動表示自己絕非騙婚，更展示多張過數記錄反駁阿娥指控。記錄顯示他經常轉帳3,000至5,000元給妻子，有工作後更每月至少給1萬元家用。阿成憤怒地說：「我同佢割席，唔係為咗香港身份證，而係因為阿娥成日同我講錢，令我好反感！」他強調自己來港後立即在地盤做散工，4月中取得香港身份證後，4月尾已考獲牌照可以正式工作，絕非阿娥口中的懶人。更震撼的是，阿成向東張主持爆出一個驚人發現！原來阿娥將一部舊手機給兒子邦邦使用，不料被阿成發現裡面有阿娥與前男友馬先生未刪除的舊訊息。阿成當場展示手機內容，指對話涉及邦邦疑似是阿娥與前男友所生的孩子。這個發現令阿成懷疑自己被戴綠帽，4歲兒子邦邦可能並非親生。

阿娥否認出軌堅稱清白無辜

面對阿成的指控，阿娥堅決否認紅杏出牆，強調自己沒有做對不起丈夫的事。她解釋與前男友的聯絡只是「以防萬一同阿成覆水難收，搵定後路」，對這段婚姻已持放棄態度。不過阿娥承認在法庭接受離婚申請後，曾在網上平台徵婚，認為自己屬於單身狀態，無構成重婚罪。但東張主持再次查看該社交平台時，發現有關徵婚貼文已被刪除。阿娥表示已將邦邦的頭髮樣本寄給阿成的律師，相信DNA檢測結果很快就會揭曉真相。

阿成指控妻子網上散播個人資料

除了懷疑被戴綠帽外，阿成還指控阿娥向入境處舉報他騙婚之餘，更在網上公開他的個人資料，四處唱衰他拋妻棄子，令他非常困擾。雖然阿娥否認將阿成的個人資料網上散播，但阿成堅持自己受到網絡欺凌。這場夫妻大戰已從私人恩怨演變成公開的網絡戰爭，雙方各執一詞，真相撲朔迷離。在這場成人世界的恩怨情仇中，4歲的邦邦無疑是最無辜的受害者。無論父母做任何決定或舉動，最終承受最大傷害的都是這個年幼的孩子。阿成認為二人已經不可能復合，而阿娥則表示為了兒子撫養權會爭到底。這個原本應該在父母愛護下成長的孩子，如今卻要面對父母的激烈爭吵和身世之謎。DNA檢測結果一旦公布，不管結果如何，都將對邦邦的未來造成深遠影響。

網民熱議：小朋友先最慘

這宗兩地婚姻糾紛在網上引起激烈討論，網民意見兩極分化。有網民表示「個女人滿口大話，反而個男人講嘢真好多」、「阿成先至係被騙果個」，認為阿成才是真正的受害者。也有網民指出「地盤絕對係辛苦工又危險，願意去做都肯定唔係懶人」、「阿成肯返地盤、有比家用、有同小朋友玩，算好男人了」。更有網民直指「依個女人講大話唔貶眼，上集話自己老公咁耐無比過錢自己，今集阿成啲過數記錄踢爆曬」。不少網民都同情邦邦的處境，認為「小朋友先最慘，咁細個望住自己老豆老母咁」。

東張西望 港女 面對阿成的指控，阿娥堅決否認紅杏出牆，強調自己沒有做對不起丈夫的事。（圖片來源：TVB）
面對阿成的指控，阿娥堅決否認紅杏出牆，強調自己沒有做對不起丈夫的事。（圖片來源：TVB）
東張西望 港女 吳幸美陪同阿娥到阿成姐夫家尋找失蹤丈夫。（圖片來源：TVB）
吳幸美陪同阿娥到阿成姐夫家尋找失蹤丈夫。（圖片來源：TVB）
東張西望 港女 阿成懷疑兒子邦邦非親生要求DNA檢測。（圖片來源：TVB）
阿成懷疑兒子邦邦非親生要求DNA檢測。（圖片來源：TVB）
東張西望 港女 4歲邦邦成為父母離婚爭議的最大受害者。（圖片來源：TVB）
4歲邦邦成為父母離婚爭議的最大受害者。（圖片來源：TVB）
東張西望 港女 阿成指結婚時做足禮數，沒有騙婚。（圖片來源：TVB）
阿成指結婚時做足禮數，沒有騙婚。（圖片來源：TVB）
東張西望 港女 阿成直指阿娥開口埋口都是說錢。（圖片來源：TVB）
阿成直指阿娥開口埋口都是說錢。（圖片來源：TVB）
東張西望 港女 阿成踢爆阿娥未離婚，已公開徵婚。（圖片來源：TVB）
阿成踢爆阿娥未離婚，已公開徵婚。（圖片來源：TVB）
東張西望 港女 阿成指阿娥在社交平台唱衰他，誣陷他騙婚。（圖片來源：TVB）
阿成指阿娥在社交平台唱衰他，誣陷他騙婚。（圖片來源：TVB）
東張西望 港女 阿成提供阿娥與前男友的短訊內容，懷疑兒子不是自己親生。（圖片來源：TVB）
阿成提供阿娥與前男友的短訊內容，懷疑兒子不是自己親生。（圖片來源：TVB）
東張西望 港女 阿成現身向東張西望澄清沒有騙婚。（圖片來源：TVB）
阿成現身向東張西望澄清沒有騙婚。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 