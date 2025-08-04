東張西望｜澳門主持胡嘉儀亮相吸睛 顏值實力兼備 曾拍微電影唱主題曲
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澳門都有東張女神？澳門特派主持胡嘉儀（Bella）憑《東張西望》報道工廈滲水事件而備受關注，除了積極落區了解情況，其亮眼外形與流暢表達亦引起觀眾熱議！
澳門特派主持胡嘉儀獲網民關注
近日《東張西望》報道澳門工廈商戶受冷凝水困擾，引起網民關注。節目中擔任澳門特派的主持胡嘉儀（Bella）因落力跟進事件而備受注目。涉事單位為工廈一樓及三樓商戶，長年受二樓香港餅店工場雪房影響，出現天花滴水、地板滲水等問題，情況持續達二十年之久。
Bella親身到場了解情況，細心聆聽商戶訴求，表現專業。不少觀眾除關注事件本身外，亦大讚Bella外形亮眼、咬字清晰，具主持台風，認為她表現不輸資深記者，並期待她日後帶來更多澳門在地報道。
擁豐富主持經驗 兼任婚紗模特兒展現亮眼身形
胡嘉儀是土生土長的澳門人，近年活躍於港澳兩地，擔任多項大型活動及節目的主持工作。她外形亮眼，五官精緻、身形姣好，亦經常以婚紗模特兒身份亮相，展現自信與專業的一面。
胡嘉儀曾主演微電影兼主唱主題曲
Bella在2022年曾主演微電影《致一路與我走來的你》，同時主唱主題曲《靠倚》，展現歌唱與演技潛力。她在戲中飾演一位與伴侶攜手走過人生高低的角色，劇情圍繞成長與陪伴，貼近現實生活。
其中《靠倚》由蘇耀光作曲、龍世傑填詞，一入行就憑此曲入圍2022年《澳廣視至愛新聽力》頒獎音樂會。
圖片來源：TVB、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期