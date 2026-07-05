東張西望｜街市「醫神」一眼看穿隱疾賣$2,340藥粉 李旻芳對質火藥味濃
檔主觀眼肚即斷症推銷數十種中藥粉
陳太向主持李旻芳憶述約兩個月前與丈夫陳生到油塘街市買梅菜，途經一間雜貨檔時，檔主突然開口指陳生「眼肚好犀利」，並逐一追問他有否飲酒食煙、是否經常失眠疲倦。陳生承認有上述情況後，檔主隨即推銷聲稱由數十種中藥材研磨而成的藥粉，表示「早晚各食一匙羹，個幾月後身體就會有變化」。檔主用計數機計出價錢為2,340元，要求先付1,000元訂金，半小時後取貨再付尾數。
陳太發現藥粉無標籤退款遭拒被迫付清
陳太取貨後發現藥粉盛載於沒有密封、沒有標籤的舊樽內，成份完全不明。陳生即時表示不敢飲用並要求退款，但檔主態度強硬拒絕退錢，更揚言「唔怕報警」。陳生最終被迫付清尾數帶走藥粉離開。節目組其後安排三位不同年齡及性別的同事到場放蛇，檔主同樣「一眼」便指出三人分別有「肝上火」、「易中風」、「糖尿病」等問題，並自稱是「有牌中醫，有28年經驗」。
節目組帶陳太對質檔主矢口否認曾售藥
主持李旻芳帶同陳太現身該雜貨檔追問檔主，對方完全拒絕回應任何問題，更聲稱不認得陳太，不願承認曾為她丈夫診症及售賣藥粉。節目組查詢註冊中醫名單後發現，該檔口地址並無任何註冊中醫登記，檔口只掛有「可配中藥、歡迎查詢」字句，並無顯示中醫執照。衛生署回覆確認涉事店舖僅持有中藥材零售商牌照，任何非註冊中醫在港執業即屬違法，署方已將個案轉介警方跟進。
中大教授指藥粉磨成末後肉眼幾乎無法辨識
香港中文大學中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑檢視該藥粉後表示，田七、黨參等藥材雖有活血補氣功效，但絕不宜隨便搭配服用，「胡亂服用輕則燥熱，重則可能出血或影響心臟」。他指出藥材磨成粉末後肉眼幾乎無法分辨成份，即使送往化驗所亦很難準確鑑定。林冠傑根據藥粉外觀及氣味判斷，當中部分粉末疑似廉價劣質田七粉，且完全聞不到黨參味道。
網民轟檔主行為離譜促當局嚴厲執法
事件曝光後隨即引起網民熱議，不少人對檔主的行為感到憤怒。有網民留言表示「擺明呃老人家，睇兩眼就話你有病，邊個唔係飲酒食煙瞓唔到」，亦有人質疑「2,340蚊買樽冇標籤嘅粉，食出事邊個負責」。部分網民則關注執法力度，認為「淨係轉介警方唔夠，應該即時封檔」，促請當局加強巡查街市內類似無牌行醫的情況。