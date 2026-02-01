東張西望｜李旻芳追查理財平台優惠圈套 苦主$2,000禮券到手後神秘「歸零」
林小姐苦等大半年 禮品券遲遲未到手
林小姐被理財格價平台的五花八門優惠吸引，決定參與其推廣計劃，透過平台申請信用卡、投資戶口及銀行戶口等金融產品，期望獲得相應的禮品券回贈。然而，她苦等了很長時間，仍然沒有收到任何下文，於是開始上網搜集資料，發現情況並不如想像中簡單。經過深入了解後，林小姐驚覺自己可能墮入了一個複雜的優惠陷阱。
Facebook苦主群組爆料 多人遇同樣情況
林小姐在Facebook找到一個專門討論此事的苦主群組，發現原來有很多人都遇上同樣情況。群組內的受害者紛紛表示，他們在參與推廣活動後完全沒有下文，並沒有收到相應的禮品券或其他優惠。更令人氣憤的是，當苦主們多次傳送電郵查詢進度時，平台方面只是發出千篇一律的制式回應，完全沒有提供具體的解決方案或時間表，令受害者感到被敷衍了事。
向消委會投訴後收禮品券 金額竟神秘歸零
林小姐最終決定向消費者委員會反映事件，希望透過官方途徑討回公道。令她意想不到的是，平台在收到消委會的查詢後，竟然「乖乖」發出了2,000元的電子禮品券給她。林小姐當時以為自己終於爭取成功，可以獲得應有的優惠回贈。然而，好景不常，她在收到禮品券後不久，發現其金額很快就從2,000元變成了零元，整張禮品券完全失去價值，令她感到既困惑又憤怒。
平台回應指供應商系統問題 未解釋歸零原因
就這宗離奇事件，《東張西望》節目去信相關的理財格價平台查詢。平台方面回覆指出，「因供應商系統問題，導致客戶收到的禮品卡金額與原定數額不同，已經與供應商積極跟進。」不過，對於林小姐最關心的問題——為何禮品卡金額會從2,000元突然變成零元，平台的回覆並未提供清楚解釋。平台只是表示已要求供應商補發正確金額的禮品卡，但沒有說明具體的補救時間表或措施。
網民意見兩極化 有人指貪心有人同情
事件曝光後，網民反應相當兩極化。有網民直接留言「開名啦」、「你貪心咪瀨嘢囉」、「貪小便宜」，認為林小姐是因為貪圖小便宜才會遇上這種情況，對她的遭遇並不同情。不過，亦有網民分享自己的親身經歷，表示「我試過2次都拎到」、「我幾次都無事，係等好耐好耐先有囉」，證明平台的優惠計劃確實存在，只是處理時間極長，而且可能存在系統問題導致部分用戶無法順利獲得回贈。