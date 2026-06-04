東張西望｜空姐開眼睫毛店偷熟客錢 遭放蛇人贓並獲 涉款逾10萬
受害人放蛇成功當場搜出贓物
事件源於社交平台上一則帖文揭發，多名曾光顧IVY眼睫毛店的熟客陸續發現，每次接受服務後錢包內現金便會短少，金額由10元至千多元不等。受害人A小姐向《東張西望》主持廖倬竩表示：「難以置信，沒想過她會偷錢！」由於受害人起初均以為自己「大頭蝦」遺失金錢，直至互相交流後才鎖定目標。一眾受害人決定進行放蛇行動，專門提款後拍下兩張100元紙幣的序號，再前往IVY店舖接受服務，其餘6人則在樓下守候。服務完成後，受害人發現手袋有被移動痕跡，錢包內少了一張100元及部分硬幣，隨即報警並在現場人贓並獲。
IVY哀求不要報警後承認並非首次犯案
在等待警方到場期間，IVY不斷向受害人哀求不要報警，並承認偷錢及道歉。她最初聲稱是第一次犯案，但在受害人追問下才承認並非首次，辯稱因懷孕及經濟壓力才向熟客埋手：「不喜歡丈夫，又怕離婚後沒有錢養BB。」然而受害人翻查IVY社交平台後發現，其與丈夫經常周遊列國，最近更去過意大利旅行，一家三口生活看似相當富裕。此外，有前同事透露IVY在航空公司不斷請病假，只為保留員工機票福利，同時高調經營眼睫毛店並向同事派卡片招攬生意。
去年認罪僅判守行為今年再被指控重犯
案件上庭後，IVY於去年11月18日認罪，被判守行為12個月。然而今年4月，再有受害人在社交平台公開指控被她偷錢，懷疑IVY在守行為期間再度犯案。大律師陸偉雄指出：「若然屬實，屬違反守行為令，需拿出原本應承的簽保金外，又涉破壞誠信，其行為可被判即時入獄。」陸大狀建議受害人挺身而出，集體向警方提供資料，若受害人人數眾多且損失達10多萬元，法庭量刑時會判得較重。IVY的眼睫毛店目前已由尖沙咀搬至炮台山一間舊式髮廊內租房經營，需預約才會出現，而《東張西望》主持致電及發信息予IVY均未獲回覆。
網民質疑判刑過輕直斥偷上癮難收手
事件曝光後引發網民熱議，不少人對僅判守行為的結果感到不滿。有網民直言：「上左癮點會唔再偷」、「硬幣都偷，偷上癮啦」，亦有人質疑受害人為何會被偷去如此大額金錢：「點樣被人偷十幾萬？」受害人表示，已知被IVY偷竊的朋友超過10人，合共損失至少10多萬元，但IVY至今未有向任何受害人道歉或歸還金錢。