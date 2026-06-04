東張西望｜空姐開眼睫毛店偷熟客錢 遭放蛇人贓並獲 涉款逾10萬

最新娛聞
東方新地

廣告

今晚《東張西望》報導一名身兼空姐及眼睫毛店東主的女子IVY，被多名熟客指控在服務期間偷竊客人錢包內現金，受害人數逾10人，損失合共超過10萬元。IVY去年認罪後僅被判守行為12個月，惟今年4月再被指控在守行為期間重施故技，事件引起極大迴響。

受害人放蛇成功當場搜出贓物

事件源於社交平台上一則帖文揭發，多名曾光顧IVY眼睫毛店的熟客陸續發現，每次接受服務後錢包內現金便會短少，金額由10元至千多元不等。受害人A小姐向《東張西望》主持廖倬竩表示：「難以置信，沒想過她會偷錢！」由於受害人起初均以為自己「大頭蝦」遺失金錢，直至互相交流後才鎖定目標。一眾受害人決定進行放蛇行動，專門提款後拍下兩張100元紙幣的序號，再前往IVY店舖接受服務，其餘6人則在樓下守候。服務完成後，受害人發現手袋有被移動痕跡，錢包內少了一張100元及部分硬幣，隨即報警並在現場人贓並獲。

IVY哀求不要報警後承認並非首次犯案

在等待警方到場期間，IVY不斷向受害人哀求不要報警，並承認偷錢及道歉。她最初聲稱是第一次犯案，但在受害人追問下才承認並非首次，辯稱因懷孕及經濟壓力才向熟客埋手：「不喜歡丈夫，又怕離婚後沒有錢養BB。」然而受害人翻查IVY社交平台後發現，其與丈夫經常周遊列國，最近更去過意大利旅行，一家三口生活看似相當富裕。此外，有前同事透露IVY在航空公司不斷請病假，只為保留員工機票福利，同時高調經營眼睫毛店並向同事派卡片招攬生意。

去年認罪僅判守行為今年再被指控重犯

案件上庭後，IVY於去年11月18日認罪，被判守行為12個月。然而今年4月，再有受害人在社交平台公開指控被她偷錢，懷疑IVY在守行為期間再度犯案。大律師陸偉雄指出：「若然屬實，屬違反守行為令，需拿出原本應承的簽保金外，又涉破壞誠信，其行為可被判即時入獄。」陸大狀建議受害人挺身而出，集體向警方提供資料，若受害人人數眾多且損失達10多萬元，法庭量刑時會判得較重。IVY的眼睫毛店目前已由尖沙咀搬至炮台山一間舊式髮廊內租房經營，需預約才會出現，而《東張西望》主持致電及發信息予IVY均未獲回覆。

網民質疑判刑過輕直斥偷上癮難收手

事件曝光後引發網民熱議，不少人對僅判守行為的結果感到不滿。有網民直言：「上左癮點會唔再偷」、「硬幣都偷，偷上癮啦」，亦有人質疑受害人為何會被偷去如此大額金錢：「點樣被人偷十幾萬？」受害人表示，已知被IVY偷竊的朋友超過10人，合共損失至少10多萬元，但IVY至今未有向任何受害人道歉或歸還金錢。

東張西望 眼睫毛店 早前社交平台出現一個帖文指，有空姐秘撈開眼睫毛店，客人整完眼睫毛發現不見錢，矛頭直指空姐IVY。（圖片來源：TVB）
早前社交平台出現一個帖文指，有空姐秘撈開眼睫毛店，客人整完眼睫毛發現不見錢，矛頭直指空姐IVY。（圖片來源：TVB）
東張西望 眼睫毛店 其中一名被偷錢客人向東張主持廖倬竩表示，原本錢包內有一張一千元，是過年親戚封的利是。當日去IVY店舖，將手袋放在白色梳化上，兩小時後想拿那張一千元付款時，發現錢包內的一千元不見了。（圖片來源：TVB）
其中一名被偷錢客人向東張主持廖倬竩表示，原本錢包內有一張一千元，是過年親戚封的利是。當日去IVY店舖，將手袋放在白色梳化上，兩小時後想拿那張一千元付款時，發現錢包內的一千元不見了。（圖片來源：TVB）
東張西望 眼睫毛店 A小姐（化名）向廖倬竩表示，她每次不見的錢，由10元至千多元。她身邊朋友也告訴她不見錢，她才開始懷疑IVY。（圖片來源：TVB）（圖片來源：TVB）
A小姐（化名）向廖倬竩表示，她每次不見的錢，由10元至千多元。她身邊朋友也告訴她不見錢，她才開始懷疑IVY。（圖片來源：TVB）（圖片來源：TVB）
東張西望 眼睫毛店 在等待警方的過程，IVY不斷哀求不要報警，並且承認偷錢及講對不起。（圖片來源：TVB）
在等待警方的過程，IVY不斷哀求不要報警，並且承認偷錢及講對不起。（圖片來源：TVB）
東張西望 眼睫毛店 IVY指因為有BB才犯案。（圖片來源：TVB）
IVY指因為有BB才犯案。（圖片來源：TVB）
東張西望 眼睫毛店 但從IVY與丈夫在社交平台發布照片見到，內有一家三口照片，及夫婦周遊列國照片，最近還去過意大利。疑有人說謊博脫身。（圖片來源：TVB）
但從IVY與丈夫在社交平台發布照片見到，內有一家三口照片，及夫婦周遊列國照片，最近還去過意大利。疑有人說謊博脫身。（圖片來源：TVB）
東張西望 眼睫毛店 隔了一星期，東張主持廖倬竩再前往查詢，並向髮廊職員問是否知道IVY因偷竊守行為事件。（圖片來源：TVB）
隔了一星期，東張主持廖倬竩再前往查詢，並向髮廊職員問是否知道IVY因偷竊守行為事件。（圖片來源：TVB）
東張西望 眼睫毛店 職員聲稱不知道IVY曾偷顧客錢，店舖也沒有發生偷竊事件。（圖片來源：TVB）
職員聲稱不知道IVY曾偷顧客錢，店舖也沒有發生偷竊事件。（圖片來源：TVB）
東張西望 眼睫毛店 由於受害人報警後，當場搜出贓物，案件上庭後，去年11月18日，IVY認罪被判守行為12個月。（圖片來源：TVB）
由於受害人報警後，當場搜出贓物，案件上庭後，去年11月18日，IVY認罪被判守行為12個月。（圖片來源：TVB）
東張西望 眼睫毛店 大律師陸偉雄對東張表示，若然屬實，屬違反守行為令，需拿出原本應承的簽保金外，又涉破壞誠信，其行為可被判即時入獄。（圖片來源：TVB）
大律師陸偉雄對東張表示，若然屬實，屬違反守行為令，需拿出原本應承的簽保金外，又涉破壞誠信，其行為可被判即時入獄。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 