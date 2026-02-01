東張西望｜廖倬竩採訪P牌仔5年噩夢！疑遇碰瓷 輕刮車身遭索償130萬
P牌司機噩夢：一道刮痕換來百萬索償
今晚節目的焦點個案，講述了一宗令全城嘩然的「世紀勒索案」。苦主游小姐於2021年仍是「P牌」新手司機時，在泊車期間因位置不足，不慎刮花旁邊駛過的車輛。游小姐向主持廖倬竩憶述：「當時因不夠位稍微向前挪動，車頭便碰到了對方的車身。」根據行車記錄儀及現場照片顯示，意外僅造成對方車身一道長刮痕，並無明顯凹陷，看似是一宗普通的輕微交通意外。
天價索償清單曝光 維修費竟然免費
然而，這卻是游小姐長達五年噩夢的開始。對方司機事後提出的索償清單金額竟高達130萬元，細項包括「痛楚及生活質素損失」25萬元、「審訊前收入損失」約92萬元、「喪失工作能力」10萬元及各類雜項。最令人匪夷所思的是，這份天價清單中竟完全未提及車輛維修費用。由於游小姐當時持有P牌，保險公司拒絕受理，令她頓時求助無門。
耗盡積蓄仍未了結 網民怒轟：擺明是詐騙
面對天文數字索償，游小姐聘請律師應對。律師指出對方車身僅被刮花而無凹陷，索償額極不合理，質疑是「碰瓷黨」設局。遺憾的是，游小姐最終在官司中敗訴。為了履行判決，她在家人協助下耗盡積蓄，湊集了50多萬元賠償予對方。原以為事件告一段落，豈料對方律師近日再發信追討50多萬元訴訟費。連同己方律師費，游小姐為此案已付出及將要付出近80萬元。她痛心表示：「這筆錢已花光所有積蓄，還需家人幫忙。」受事件影響，她曾徹夜難眠，工作亦由全職轉為兼職，最終更失業，目前正等待今年3月再次上庭。事件曝光後，網民群情洶湧，有人怒轟：「明擺著是詐騙，民事法官竟判敗訴？這是助長詐騙」、「輕輕刮花竟要賠一百萬，合理嗎？」不少網民呼籲政府應修例堵塞法律漏洞，並建議保險公司檢討條款，以免無辜車主成為「碰瓷黨」的提款機。
廖倬竩「黑絲」兩Look搶鏡
除了案件本身引人深思，主持廖倬竩今晚的表現亦相當吸睛。在採訪游小姐的環節中，Ivy身穿端莊的米黃色外套，下身配搭黑色絲襪，神情嚴肅地聆聽苦主訴求，展現出專業、具同理心的記者形象。Ivy另一個look則以粉紅色緊身小背心露出纖細小蠻腰，下身依舊搭配標誌性的黑絲，帶領觀眾發掘澳門農曆新年的好去處，有網民激讚造型青春活潑，與同集的嚴肅採訪Look形成強烈對比。無論是追查社會不公的「勇猛女神」，還是介紹旅遊熱點的活力主持，廖倬竩都能輕鬆駕馭，獲網民大讚形象百變。