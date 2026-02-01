東張西望｜廖倬竩採訪P牌仔5年噩夢！疑遇碰瓷 輕刮車身遭索償130萬

TVB資訊節目《東張西望》今晚播出的一集內容極具話題性，除了揭露一宗駭人聽聞的懷疑「碰瓷」勒索案，主持廖倬竩（Ivy）的百變造型亦成為焦點。Ivy今晚以兩個截然不同的造型亮相：包括米黃色外套配搭黑絲的幹練造型採訪苦主，另一個look則是青春粉紅色背心露出小蠻腰，同樣配襯黑絲介紹澳門農曆新年好去處，展現出專業與活力兼備的一面。

P牌司機噩夢：一道刮痕換來百萬索償

今晚節目的焦點個案，講述了一宗令全城嘩然的「世紀勒索案」。苦主游小姐於2021年仍是「P牌」新手司機時，在泊車期間因位置不足，不慎刮花旁邊駛過的車輛。游小姐向主持廖倬竩憶述：「當時因不夠位稍微向前挪動，車頭便碰到了對方的車身。」根據行車記錄儀及現場照片顯示，意外僅造成對方車身一道長刮痕，並無明顯凹陷，看似是一宗普通的輕微交通意外。

天價索償清單曝光 維修費竟然免費

然而，這卻是游小姐長達五年噩夢的開始。對方司機事後提出的索償清單金額竟高達130萬元，細項包括「痛楚及生活質素損失」25萬元、「審訊前收入損失」約92萬元、「喪失工作能力」10萬元及各類雜項。最令人匪夷所思的是，這份天價清單中竟完全未提及車輛維修費用。由於游小姐當時持有P牌，保險公司拒絕受理，令她頓時求助無門。

耗盡積蓄仍未了結 網民怒轟：擺明是詐騙

面對天文數字索償，游小姐聘請律師應對。律師指出對方車身僅被刮花而無凹陷，索償額極不合理，質疑是「碰瓷黨」設局。遺憾的是，游小姐最終在官司中敗訴。為了履行判決，她在家人協助下耗盡積蓄，湊集了50多萬元賠償予對方。原以為事件告一段落，豈料對方律師近日再發信追討50多萬元訴訟費。連同己方律師費，游小姐為此案已付出及將要付出近80萬元。她痛心表示：「這筆錢已花光所有積蓄，還需家人幫忙。」受事件影響，她曾徹夜難眠，工作亦由全職轉為兼職，最終更失業，目前正等待今年3月再次上庭。事件曝光後，網民群情洶湧，有人怒轟：「明擺著是詐騙，民事法官竟判敗訴？這是助長詐騙」、「輕輕刮花竟要賠一百萬，合理嗎？」不少網民呼籲政府應修例堵塞法律漏洞，並建議保險公司檢討條款，以免無辜車主成為「碰瓷黨」的提款機。

廖倬竩「黑絲」兩Look搶鏡

除了案件本身引人深思，主持廖倬竩今晚的表現亦相當吸睛。在採訪游小姐的環節中，Ivy身穿端莊的米黃色外套，下身配搭黑色絲襪，神情嚴肅地聆聽苦主訴求，展現出專業、具同理心的記者形象。Ivy另一個look則以粉紅色緊身小背心露出纖細小蠻腰，下身依舊搭配標誌性的黑絲，帶領觀眾發掘澳門農曆新年的好去處，有網民激讚造型青春活潑，與同集的嚴肅採訪Look形成強烈對比。無論是追查社會不公的「勇猛女神」，還是介紹旅遊熱點的活力主持，廖倬竩都能輕鬆駕馭，獲網民大讚形象百變。

東張西望 廖倬竩 碰瓷 游小姐向《東張西望》主持廖倬竩講述被索償130萬元的經歷。（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 碰瓷 游小姐表示事件令她身心俱疲花光所有積蓄。（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 碰瓷 由於游小姐當時持有P牌，保險公司拒絕受理，令她頓時求助無門。（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 碰瓷 意外現場只造成對方車身一道刮痕並無凹陷（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 碰瓷 索償清單顯示130萬元主要為痛楚及收入損失而非維修費（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 碰瓷 Ivy以招牌黑絲look介紹農曆新年澳門好去處。（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 碰瓷 Ivy以粉紅色緊身小背心露出纖細小蠻腰。（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 碰瓷 Ivy造型青春活潑。（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

