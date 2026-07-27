東張西望｜禁室虐老上集 老人慘被綁輪椅困洗衣房 護老院驚人回應揭心寒內幕
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無綫電視節目《東張西望》今集（27/7）接獲家屬控訴，指患有癌症及中風的女事主佩玲入住旺角一間私營安老院舍後遭遇非人對待。院舍疑將失去自理能力的長者長期困於漆黑密閉洗衣房，甚至以約束衣將其牢牢綁在輪椅上。家屬取得院工偷拍片段並揭發駭人內幕，涉事院方對此卻給出令人震驚極度心寒回應。
《東張西望》揭佩玲慘遭綁輪椅困暗角
事件源於2026年3月，一名院工暗中將多條隱蔽拍攝影片交予佩玲家屬李小姐。片段中驚見佩玲身處伸手不見五指漆黑洗衣房內，全身癱軟坐在輪椅上，周邊環境完全無人。另一片段更揭露她疑似被穿上約束衣，連同輪椅被繩索死死綁住動彈不得，每當有人開門她便無助哀求「救我出去啊！唔該唔該唔該唔該～」。除佩玲外更有其他院友同樣瑟縮於洗衣房角落，畫面極度震撼令人鼻酸。
涉事旺角護老院面對指控矢口否認
李小姐一家看過片段後立刻報警求助，並迅速安排佩玲轉送醫院接受治療。其後節目組手持相關證據前往涉事安老院舍與負責人當面對質，院方職員堅決否認曾作出禁錮行為，並連聲反駁「無呢回事」、「我哋無傷害過佢，照顧到好好㗎」、「有天有地，我一次都無做過」。該名職員更即場質疑偷拍片段來源是否真確，甚至一度向攝製隊辯稱是佩玲自己推門步入洗衣房，雙方說法存在極大分歧。
家屬李小姐見雙腳嚴重腐爛即報警
回顧佩玲入住該院舍時間線，她早年因罹患癌症及中風喪失自理能力，於2025年6月被安排入住該處。同年聖誕節前後她已開始向家人投訴經常被困，當時院方僅以「偶爾嗌吓，冇乜嘢」輕輕帶過。直到這次成功逃脫並送往醫院後，醫生為佩玲檢查時揭發其身體狀況極度惡劣，全身佈滿紅點及蝨子，雙腳更出現嚴重腐爛情況。佩玲在病榻上才敢和盤托出，指控在院舍期間彷如犯人般日夜被困，甚至長期處於飢寒交迫狀態。
網民震怒轟負責人手法殘忍無尊嚴
節目播出後立刻引爆廣泛討論，大批觀眾對涉事護老院做法感到極度憤怒。網民紛紛湧入社交平台留言聲討，有人直斥院方行為冷血並留言「咁賤！困住12粒鐘」、「無陰功」、「冇曬尊嚴」。針對院方推卸責任態度，有群眾憤慨表示「個負責人唔該綁住自己試吓」，並質疑該機構是否具備專業照顧資格。同時亦有網民對家屬及時採取行動表示支持，更反問「有曬片到底有冇報警？」，要求相關執法部門必須徹查到底。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期