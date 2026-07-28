東張西望｜禁室虐老下集 李旻芳篤爆護老院講大話 負責人離譜解釋惹公憤
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昨日《東張西望》揭發旺角一間私營護老院爆出恐怖禁室虐老醜聞，院友佩玲慘遭長期綁在輪椅並困於漆黑密閉洗衣房內。家屬李小姐求助節目組跟進，更當面對質夜更負責人徐主任。今集（28/7）主持李旻芳與攝製隊深入追查，涉事職員反覆無常辯解令事件真相變得更加撲朔迷離。
攝製隊直擊佩玲被困洗衣房慘況
李小姐探望妹妹佩玲時赫然發現她身體極度污穢及尿片長期未換，導致臀部生疹並滿佈蝨咬紅點與傷痕。影片及照片證據更揭露佩玲慘遭綁在輪椅上，被獨自留在高溫且沒有消防設施及飲用水供應密閉洗衣房中。片中清楚錄得事主絕望慘叫：「我又冇得食，救我出去啊！唔該唔該唔該唔該……」佩玲送院後向家人透露每日均遭受如此對待，猶如罪犯般失去人身自由並面臨嚴重疏忽照顧。
負責人面對李旻芳質詢 連環改口否認指控
當節目主持李旻芳出示證據當面質詢涉事護老院夜更負責人徐主任時，她起初堅決否認曾推院友進入洗衣房。其後她突然改變說法，辯稱因為佩玲會吵鬧及自殘，加上職員需進入洗衣房洗衫，為免她跌倒無人看管才將其安置在內。隨着主持進一步追問，她再次推翻前言並堅稱對所有指控毫不知情，甚至質疑影片真偽及推搪不知道是哪位姑娘將佩玲綁起。她指出若發現有員工違規會予以解僱及警告，全程不斷以不知道作為回應。
李小姐早前向社署報警求助 因無閉路電視受阻
早在揭發這宗虐老事件初期，李小姐已即時向社會福利署及警方作出舉報。然而當時相關部門回覆指出，由於院舍內並未安裝閉路電視，未能提供完整事發經過片段，導致執法部門以證據不足為由無法即時提出起訴。現時社會福利署確認已就該院舍未能遵從《安老院實務守則》發出警告信要求糾正，並將懷疑員工不恰當對待住客事宜正式轉介執法機關跟進。佩玲目前已獲安排轉至長期護理院生活。
網民鬧爆院舍涉事職員 家屬強烈促請當局徹查
事件曝光後引發大批網民熱烈討論，不少人對護老院職員惡劣態度感到極度心寒。有網民留言狠批：「個主任前言不對後語，擺明身有屎啦！」也有人對長者處境感到心酸：「見到婆婆咁樣被綁住真係好可憐，住老人院真係貼錢買難受。」李小姐在受訪時亦直斥涉事人員：「好無恥，好無賴啊，怎可以這樣對付老人家。」她擔憂仍有其他受害者被蒙在鼓裡，強烈促請政府立即檢討現行安老院舍監管制度並增加突擊巡查次數。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期