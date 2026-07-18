東張西望｜業主被外勞租霸租上租 告上法庭無效驚揭做錯一事！
《東張》特派主持胡嘉儀直擊涉事單位尋真相
阿Ken向特派主持胡嘉儀大吐苦水表示自己失業兼要供樓，原以為每月5,500元租金能幫補家計，積蓄卻因租霸惡意拖欠而耗盡。節目攝製隊親自前往澳門涉事單位按鐘拍門查證，雖然無人回應，但透過氣窗隱約可見屋內極度簡陋陳設。據大廈鄰居透露該單位頻繁更換住客，目前多由南亞裔外地勞工居住且日常作息相當嘈吵，阿Ken曾報警，但不獲受理。阿Ken想收樓，反而被指擅闖民居。
大律師林嘉倩拆解澳門業主遭遇無效訴訟兼損失堂費背後漏洞
為了討回公道兼收回物業，阿Ken趁當地新勒遷制度生效向民事法庭正式提出起訴。法庭文件顯示當初中介於合約填寫租客姓名為黎綺雲，但附帶外地僱員身份認別證號碼持有人卻為HUFANAJANICE ALAMBRA。據法庭文件顯示，法院找到黎綺雲這個人，但他並非HUFANAJANICEALAMBRA。被告人身份存在疑問，所以訴訟程序無效。大律師林嘉倩在節目中指出，由於被告人中英文姓名與證件資料完全不屬同一人，身份含糊不清導致訴訟程序被裁定無效。阿Ken不但無法討回欠租，更被迫自掏腰包承擔所有昂貴訴訟費用。
阿Ken追溯當年委託中介簽訂租約釀成大錯最終迎來戲劇性反轉
回顧2021年簽訂租約過程，阿Ken坦言全權交由地產中介處理，自己並無親自核對租客身份證明文件與合約細節是否一致。這宗長達五年的租務糾紛原本陷入死胡同，卻在近日阿Ken再次上門對質時出現極大轉機。現居於單位內被「租上租」蒙騙無辜租客知悉事件來龍去脈後，極度不齒舊租客惡劣所為。他們主動提出與阿Ken直接簽訂全新合法租約並承諾如期繳交租金，令這場困擾多年的危機得以順利化解。
網民批評涉事地產中介極不專業 大讚胡嘉儀靚女
節目播出後隨即引爆廣大網民熱烈討論，不少觀眾將矛頭直指當年代辦租務手續地產中介。有網民在各大網絡平台留言表示「中介連名同身份證都唔核對真係好離譜」、「業主自己都有責任睇清楚份合約」。部分網民對阿Ken因禍得福感到慶幸，紛紛留言「好彩依家啲租客明事理」、「經一事長一智下次租樓一定要自己跟足」。有網民反而關注特派主持胡嘉儀，大讚「新女好斯文」、「正過晒香港果d」、「特派記者幾靚女」。