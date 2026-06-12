東張西望｜60歲男被女中醫騙走30萬 隔空睇症 開出天價特製四大神藥
陳醫師隔空睇症開出天價葫蘆神藥
標叔向《東張西望》主持何沛珈表示，他與陳醫師互換電話後，對方聲稱無需見面即可診症，要求標叔在通訊軟件自拍舌頭和耳朵照片傳送過去。陳醫師其後聲稱找了六、七位專家分析，診斷標叔患上「聽神經病變」，更提供圖文並茂的報告。隨後她隔空開出多款藥物，包括一瓶2,800元藥丸、兩瓶約13,000元特效濃縮藥水、四瓶約36,000元藥膏，以及四支近40,000元的金色葫蘆形狀藥瓶，聲稱以60年野山參和16味野生藥材製成，「八日就能修復到聽力」。標叔前後花費近10萬元購藥，全部以郵寄方式送到家中，藥物沒有任何包裝、成份標示或產地資料，何沛珈越聽越難以置信，更表情多多。
何沛珈跟進揭陳醫師從未註冊涉無牌行醫
何沛珈接獲標叔求助後展開調查，在香港中醫藥管理委員會網頁上完全找不到這位姓陳中醫師的註冊資料。香港中醫師權益總工會理事長徐澤昌博士檢視標叔購買的藥物後坦言無法辨認成份，並指出正規醫師處方藥物時必須向病人透露藥物成份。根據現行法例，非法使用中醫名銜及未經註冊執業即屬犯罪，最高可處第六級罰款及監禁3年。節目組曾致電陳醫師但無人接聽，對方所有社交帳號已被刪除。
標叔被要求轉賬20萬解凍風控前後損失30萬
標叔服藥後耳鳴完全沒有改善，想起陳醫師曾承諾「醫不好包賠藥費」，於是向對方追討。豈料陳醫師不但沒有賠償，反而聲稱其轉賬戶口因「風控」被凍結，要求標叔以「流水交易」方式轉賬解凍。標叔信以為真，斷斷續續再轉了20萬元給對方，連同早前購藥費用合共損失約30萬元。回想整個過程，陳醫師經常在網上分享日常生活照和做義工照片，出差時更會對標叔噓寒問暖，令他完全放下戒心。徐澤昌博士為標叔檢查後表示，需先改善其體質，耳鳴才能逐步改善。
網民熱議標叔遭騙經歷直指美人計手法明顯
事件播出後引起網民熱烈討論，有網民直言「事主有隱瞞部分事情，擺明中咗美人計啦」，亦有人感嘆「AI醫師，咸濕伯父啲錢真係易呃」。更有網民諷刺「網上幾張相話係醫師有人信？無見過醫師又唔知乜藥都照買照食？過十萬都肯俾但食咗無用仲要繼續買？」不少留言直指「人蠢真係冇藥醫」、「總之係寶藥黨」，反映出公眾對網上假冒醫療騙案的警覺性仍然不足，類似手法隨時可能再有受害者中招。