東張西望｜婆婆花墟道單位屋契變租權 一驚人漏洞 重建千萬賠償凍過水
揭露千萬物業慘變租權
羅婆婆早年相中花墟道一個面積達1,000呎唐樓單位，經歷多年風雨後因前年政府公佈「洗衣街/花墟道發展計劃」而面臨清拆命運。去年9月市建局派員協助登記業主身份，詎料今年1月局方突然致電告知業權出現嚴重問題。原來追溯至1949年首位姓范註冊人，他在1952年僅以租權形式轉讓單位，並保留最後三日權益，導致往後三手交易均屬租權轉讓，令羅婆婆無意中變成承繼租約租客，真正業權依然在該名姓范人士手上。
市建局企硬 婆婆委托大狀交法律意見書
面對高達1,000萬港元收購建議隨時化為烏有，身為建築師表弟馮先生立刻介入協助，並委託大律師向市建局提交長達19頁法律意見書進行斡旋。市建局回覆《東張西望》查詢時重申立場不變，強調根據既定程序只能向土地登記冊註冊業主發出收購建議。不過局方亦表明會研究酌情處理這宗特殊個案。陸大狀覺得婆婆實際上是擁有業權，「看看文件，真的與業主沒有分別，75年續75年」，又指要簽一份保障契約。
花墟道千呎單位見證羅婆婆大半生
回顧當年斥資110萬港元購入這個樓齡約40年殘舊單位，當事人與丈夫為節省開支親力親為負責全屋裝修，屋內每一個角落都充滿兩夫婦打拼心血。自從丈夫於2017年離世後，由於雙方早年簽立長命契，她順理成章成為唯一擁有人並一直獨居至今。如今孤身一人面對失去家園危機，她向主持坦言當年簽署買賣合約時完全無人提及是以租客形式交易，令她感到極度徬徨無助。
離奇風波惹熱議 網民直指條款太蠱惑
事件曝光後迅速引爆網絡熱話，大批網民對這種匪夷所思歷史遺留問題感到震驚。不少人留言表示同情並抨擊制度漏洞，直斥「買樓住足35年先知自己係租客真係好荒謬」、「當年幫手處理交易嗰個律師簡直係失職」。同時有熟悉歷史法例網民指出這類戰前唐樓經常出現古怪條款，留言稱「減去最後三日呢招真係太蠱惑，普通小市民點會識睇呢啲法律字眼」，呼籲當局必須將1,000萬港元賠償金發還給苦主。