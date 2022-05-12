東張西望｜利穎怡遇襲！追訪「老鼠屋」戶主跑到入東涌
利穎怡貝澳採訪遇襲
早前美孚新邨有多名住戶投訴，但原來「老鼠屋」戶主一直長居貝澳近二十年，在貝澳更擁有樓高兩層的獨立村屋，《東張西望》派主持到現場採訪，由屋外已看到單位內放滿一個個膠箱和紅白藍膠袋，亦有雜物放置在屋外，而天台亦放滿不少雜物。
貝澳垃圾屋鄰居叫苦連天
節目訪問了梁太該女戶主的貝澳鄰居，透露公眾地方飽受滋擾，雙方更曾多次因雜物擺放問題嘈交，她指該女戶主的部分雜物是從垃圾站執拾回來，連二手石油氣桶都有！
梁太又投訴雜物曾壓爛了污水渠蓋，最後由自己付費維修，由於陳姓女戶主在屋旁公眾花圃堆放雜物，早就令該處成蛇蟲鼠蟻溫床，她和其他鄰居都發現有老鼠出沒，完全複製了美孚「老鼠屋」狀況，甚至有過之而無不及，她便曾發現六、七隻老鼠在屋企外，梁太表示已就事件向政府有關部門投訴。
利穎怡問「想唔想囝囝探你」 遭批踭襲擊報警
其後《東張西望》主持利穎怡追訪該雜物屋陳姓女戶主，埋身追訪期間被人多次用手推車撞擊，當利穎怡試圖平心靜氣向女戶主詢問時，持手機拍攝的對方，突然轉身，「批錚」撞向利穎怡的臉部，鏡頭將過程拍低，《東張西望》已即時報警。
【東張西望報導】美孚老鼠屋近日有新進展！陳姓女戶主神秘身份曝光，佢喺貝澳竟然仲有一個垃圾屋，同樣滋擾附近嘅居民，隨時變成老鼠屋事件嘅翻版！居民梁太接受訪問時大吐苦水慘不堪言，陳姓女戶主甚至變本加厲將垃圾放喺鄰居門口，嚴重影響居民生活。攝製隊嚟到涉事嘅村屋，發現雜物已經多到放出屋外，有單車、石油氣罐等包羅萬有，非常誇張！為咗了解事件，主持特登去搵陳姓女戶主對質，點知對方竟然出手打人！？
東張女神利穎怡 專門追蹤難搞個案
《東張西望》話題緊貼社會，屢受關注，今年2月利穎怡訪問上水堆滿垃圾的村屋「鋁罐山」屋主，分三集播出，「鋁罐山」堆積滿屋垃圾令人震驚外，更滿布昆蟲、超大蜈蚣，隔住電視都睇到毛管戙﹗利穎怡訪問屋主阿雲了解情況，當時更率領義工幫手清走「鋁罐山」，被讚人美心善﹗
利穎怡訪問「鋁罐山」屋主
利穎怡到上水採訪屋主阿雲，才得知隱藏住一個傷心故事，屋主是一名五十餘歲獨居婦人，過住拾荒生活﹗除了屋內戶外地方堆滿鋁罐，房間同樣堆滿執回來的舊傢具、雜物、衣物，長期堆滿垃圾，環境衞生極差﹗利穎怡訪問時得知得屋主阿雲與家人關係疏離，又失去養父母的照顧，頓失依靠，生活以執垃圾作為人生目標，失去自理的動力，情緒備受困擾﹗
率廿名義工清理
利穎怡訪問知道屋主的悲慘遭遇後，決定率義工團隊為她清理，同時安排了滅蟲專家為屋主改善生活環境﹗屋內環境超級惡劣，有過百昆蟲、曱甴、巨型蜈蚣、老鼠﹗過程艱辛﹗ 利穎怡戴住手套及透明雨衣與近廿名義工們去清理雜物，在布滿昆蟲的圾堆中落手落腳慢慢清理，集各人之力率先努力把「鋁罐山」移平。
利穎怡踢爆公屋婆婆扮觀音行騙
今年一月利穎怡又在《東張西望》踢爆油塘有一位公屋婆婆疑扮「再世觀音」行騙，自稱打噴嚏就能4神上身，令人啼笑皆非。而《東張》亦有向篤信佛教的翁靜晶求證，她一眼就識穿婆婆有問題：「好大破綻，佛教禁止神通，菩薩上身就更加無可能，東拉西扯係呃人嘅技倆！」