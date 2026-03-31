東張西望｜聾啞女打官司爭屋終極勝訴 與女保安鬥足五年 揭神秘協議

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聾啞女美華被女保安阿娟趕出家門事件，經過5年漫長法律戰終於塵埃落定！法庭裁定美華勝訴，可獲得物業38%業權，這場港版「寄生上流」式的房產爭奪戰背後，究竟隱藏著怎樣的人性算計？從當年阿娟狠心將美華趕出家門，到最後跪求原諒，再到法庭上呈交神秘協議，整個過程充滿戲劇性轉折，令人不禁質疑這場業權爭奪戰的真相。

美華官司勝訴攬梁敏巧慶祝

東張西望》最新報道顯示，美華在今年3月中收到法庭裁決後，興奮地攬著東張主持梁敏巧慶祝勝利。她向主持表示對官司勝訴感到非常開心，並特別多謝《東張西望》一直以來的幫忙和支持。這場從2021年開始的法律戰爭，終於在5年後迎來轉機，美華可以重新獲得部分家園業權，不再是無家可歸的露宿者。法庭最終裁定美華可得物業38%權益，阿娟需要承擔所有訟費，並支付200元作為非法驅逐的象徵式賠償。

阿娟當年狠心趕走美華態度絕情

回顧2021年9月的震撼事件，美華被發現露宿在自己家門前，原來她的父親在過世前立下遺囑，將物業轉贈給大廈保安員阿娟。阿娟隨即將美華趕走，當時她解釋指自己照顧了美華爸爸，「有付出有收獲，問心無愧」。更令人震驚的是，阿娟聲稱美華父親交代不用理會美華，她更狠心地說「我聽死人話，唔聽生人話！」當美華被趕出家門時，阿娟甚至報警要求美華即刻離開，並揚言「咁佢瞓邊？我話之佢！」這種絕情態度當時引起全城公憤。

輿論壓力下阿娟急轉態度跪求原諒

事件曝光後引起社會巨大迴響，阿娟聲稱承受不到輿論壓力，態度突然急轉彎。她一改之前的狠心模樣，竟然一哭二跪，跪求美華重返家園。這種戲劇性的轉變令人質疑她的真實動機，究竟是真心悔改還是為了平息公眾怒火？許多網民當時都支持美華打官司取回房屋，認為阿娟的行為完全不合理。美華亦表示，她父親在2002年購入單位時，她也有份付出10萬元，只是屋契和土地註冊處的資料都只有父親的名字。

法庭上阿娟呈交神秘協議內容曝光

去年9月案件開審時，美華對《東張西望》主持俞可程表示緊張到睡不著。在庭上，阿娟首次呈上一份她與美華哥哥「陳先生」私下簽訂的秘密協議和收據，內容提到阿娟要清還美華父親生前向舅父「龍先生」借的10萬元。這筆錢原本是美華舅母借出來買樓用的，也因為這個原因，最初的遺囑內物業是留給美華和她的舅母。協議又指出，阿娟要支付美華父親約8萬元的殮葬費，而且需要每個月給美華3,500元生活費等等。

美華對秘密協議毫不知情法庭有保留

令人震驚的是，美華對這份協議根本毫不知情，而法庭也似乎對此有所保留。另一個關鍵點是美華的公屋申請和舊屋除名手續，美華稱父親過身前，阿娟帶她去辦「除名」手續，但當時根本沒有人向她解釋簽的是什麼文件。她之前申請公屋時，也沒有說要搬離單位。在除名後不久，美華父親還立了新遺囑，阿娟似乎高度參與這兩件事，但在法庭上她表示不知道文件從哪裡來，這種說法明顯令人質疑。

大律師陸偉雄拆解美華勝訴關鍵

大律師陸偉雄接受《東張西望》訪問時，詳細拆解了美華勝訴的關鍵因素。經過連日審訊，法庭最終認定美華確實有權獲得物業38%權益，這個裁決對美華來說是一個重大勝利。《東張西望》第一時間找到美華，見她終於鬆了一口氣，臉上重現笑容。她攬著《東張西望》同事，表現得非常開心和感激。不過如果美華要回去居住，就要與阿娟一起住，這令她心情很忐忑，畢竟兩人之間的恩怨情仇並未完全化解。

阿娟敗訴後拒絕回應立即收線

據街坊表示，這幾年阿娟一直住在那個單位，裁決後《東張西望》上門找她，可惜無人應門，於是致電給她。她對裁決結果表示無意見，對於美華是否搬回去住，她回應稱「去問美華」。當《東張西望》主持想多問兩句時，她已經立即收線，明顯不願意多談這個話題。這種態度與當年跪求美華原諒時的表現形成強烈對比，令人懷疑她當時的悔改是否真心。陸大狀建議美華去律師樓，做一份房屋分權契約，然後將物業賣掉分錢。對美華來說，這間房屋滿載她與家人的回憶，意義重大。她一直質疑新遺囑的有效性，希望可以爭取餘下的業權，但最終如何決定還要留待她仔細考慮。這場歷時5年的房產爭奪戰雖然告一段落，但美華與阿娟之間的恩怨情仇相信還會繼續發酵。

網民熱議阿娟算計美華一家

事件再次曝光後，網民紛紛留言討論，有人直言「仲想要埋阿娟果份，怪就怪你老豆咸濕啦」，暗示美華父親可能被阿娟迷惑。亦有網民認為「同個仇人同住，不如瞓街」，建議美華不如賣樓分錢算了。更多人警告「咁呀娟有61%？所以唔好睇少啲大陸婆，扮到人畜無害對你噓寒問暖，根本就係諗緊點謀你副身家趕走你屋企人」，認為阿娟從一開始就有預謀。不過也有網民質疑「感覺上美華都好似唔簡單…」，認為事件可能還有其他內情。大部分網民都認為「3分1業權，算係咁啦，好過俾人呃哂」，對美華能夠勝訴感到欣慰。

東張西望 聾啞女 聾啞女美華被女保安阿娟趕出家門事件曾哄動全城。（圖片來源：TVB）
聾啞女美華被女保安阿娟趕出家門事件曾哄動全城。（圖片來源：TVB）
東張西望 聾啞女 女保安阿娟毒舌鬧美華，全城震怒。（圖片來源：TVB）
女保安阿娟毒舌鬧美華，全城震怒。（圖片來源：TVB）
東張西望 聾啞女 女保安阿娟為爭屋狠心毒舌趕走美華。（圖片來源：TVB）
女保安阿娟為爭屋狠心毒舌趕走美華。（圖片來源：TVB）
東張西望 聾啞女 美華在官司勝訴後攬著東張主持梁敏巧慶祝，多謝東張西望幫忙。（圖片來源：TVB）
美華在官司勝訴後攬著東張主持梁敏巧慶祝，多謝東張西望幫忙。（圖片來源：TVB）
東張西望 聾啞女 阿娟在趕美華出家門事件曝光後，一度跪求美華重返家園。（圖片來源：TVB）
阿娟在趕美華出家門事件曝光後，一度跪求美華重返家園。（圖片來源：TVB）
東張西望 聾啞女 去年案件開審時，美華受訪表示緊張到睡不著。（圖片來源：TVB）
去年案件開審時，美華受訪表示緊張到睡不著。（圖片來源：TVB）
東張西望 聾啞女 陸大狀受訪拆解美華勝訴的關鍵。（圖片來源：TVB）
陸大狀受訪拆解美華勝訴的關鍵。（圖片來源：TVB）
東張西望 聾啞女 阿娟在官司敗訴後接受東張主持電話訪問。（圖片來源：TVB）
阿娟在官司敗訴後接受東張主持電話訪問。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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