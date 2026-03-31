東張西望｜聾啞女打官司爭屋終極勝訴 與女保安鬥足五年 揭神秘協議

聾啞女美華被女保安阿娟趕出家門事件，經過5年漫長法律戰終於塵埃落定！法庭裁定美華勝訴，可獲得物業38%業權，這場港版「寄生上流」式的房產爭奪戰背後，究竟隱藏著怎樣的人性算計？從當年阿娟狠心將美華趕出家門，到最後跪求原諒，再到法庭上呈交神秘協議，整個過程充滿戲劇性轉折，令人不禁質疑這場業權爭奪戰的真相。