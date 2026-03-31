東張西望｜聾啞女打官司爭屋終極勝訴 與女保安鬥足五年 揭神秘協議
美華官司勝訴攬梁敏巧慶祝
《東張西望》最新報道顯示，美華在今年3月中收到法庭裁決後，興奮地攬著東張主持梁敏巧慶祝勝利。她向主持表示對官司勝訴感到非常開心，並特別多謝《東張西望》一直以來的幫忙和支持。這場從2021年開始的法律戰爭，終於在5年後迎來轉機，美華可以重新獲得部分家園業權，不再是無家可歸的露宿者。法庭最終裁定美華可得物業38%權益，阿娟需要承擔所有訟費，並支付200元作為非法驅逐的象徵式賠償。
阿娟當年狠心趕走美華態度絕情
回顧2021年9月的震撼事件，美華被發現露宿在自己家門前，原來她的父親在過世前立下遺囑，將物業轉贈給大廈保安員阿娟。阿娟隨即將美華趕走，當時她解釋指自己照顧了美華爸爸，「有付出有收獲，問心無愧」。更令人震驚的是，阿娟聲稱美華父親交代不用理會美華，她更狠心地說「我聽死人話，唔聽生人話！」當美華被趕出家門時，阿娟甚至報警要求美華即刻離開，並揚言「咁佢瞓邊？我話之佢！」這種絕情態度當時引起全城公憤。
輿論壓力下阿娟急轉態度跪求原諒
事件曝光後引起社會巨大迴響，阿娟聲稱承受不到輿論壓力，態度突然急轉彎。她一改之前的狠心模樣，竟然一哭二跪，跪求美華重返家園。這種戲劇性的轉變令人質疑她的真實動機，究竟是真心悔改還是為了平息公眾怒火？許多網民當時都支持美華打官司取回房屋，認為阿娟的行為完全不合理。美華亦表示，她父親在2002年購入單位時，她也有份付出10萬元，只是屋契和土地註冊處的資料都只有父親的名字。
法庭上阿娟呈交神秘協議內容曝光
去年9月案件開審時，美華對《東張西望》主持俞可程表示緊張到睡不著。在庭上，阿娟首次呈上一份她與美華哥哥「陳先生」私下簽訂的秘密協議和收據，內容提到阿娟要清還美華父親生前向舅父「龍先生」借的10萬元。這筆錢原本是美華舅母借出來買樓用的，也因為這個原因，最初的遺囑內物業是留給美華和她的舅母。協議又指出，阿娟要支付美華父親約8萬元的殮葬費，而且需要每個月給美華3,500元生活費等等。
美華對秘密協議毫不知情法庭有保留
令人震驚的是，美華對這份協議根本毫不知情，而法庭也似乎對此有所保留。另一個關鍵點是美華的公屋申請和舊屋除名手續，美華稱父親過身前，阿娟帶她去辦「除名」手續，但當時根本沒有人向她解釋簽的是什麼文件。她之前申請公屋時，也沒有說要搬離單位。在除名後不久，美華父親還立了新遺囑，阿娟似乎高度參與這兩件事，但在法庭上她表示不知道文件從哪裡來，這種說法明顯令人質疑。
大律師陸偉雄拆解美華勝訴關鍵
大律師陸偉雄接受《東張西望》訪問時，詳細拆解了美華勝訴的關鍵因素。經過連日審訊，法庭最終認定美華確實有權獲得物業38%權益，這個裁決對美華來說是一個重大勝利。《東張西望》第一時間找到美華，見她終於鬆了一口氣，臉上重現笑容。她攬著《東張西望》同事，表現得非常開心和感激。不過如果美華要回去居住，就要與阿娟一起住，這令她心情很忐忑，畢竟兩人之間的恩怨情仇並未完全化解。
阿娟敗訴後拒絕回應立即收線
據街坊表示，這幾年阿娟一直住在那個單位，裁決後《東張西望》上門找她，可惜無人應門，於是致電給她。她對裁決結果表示無意見，對於美華是否搬回去住，她回應稱「去問美華」。當《東張西望》主持想多問兩句時，她已經立即收線，明顯不願意多談這個話題。這種態度與當年跪求美華原諒時的表現形成強烈對比，令人懷疑她當時的悔改是否真心。陸大狀建議美華去律師樓，做一份房屋分權契約，然後將物業賣掉分錢。對美華來說，這間房屋滿載她與家人的回憶，意義重大。她一直質疑新遺囑的有效性，希望可以爭取餘下的業權，但最終如何決定還要留待她仔細考慮。這場歷時5年的房產爭奪戰雖然告一段落，但美華與阿娟之間的恩怨情仇相信還會繼續發酵。
網民熱議阿娟算計美華一家
事件再次曝光後，網民紛紛留言討論，有人直言「仲想要埋阿娟果份，怪就怪你老豆咸濕啦」，暗示美華父親可能被阿娟迷惑。亦有網民認為「同個仇人同住，不如瞓街」，建議美華不如賣樓分錢算了。更多人警告「咁呀娟有61%？所以唔好睇少啲大陸婆，扮到人畜無害對你噓寒問暖，根本就係諗緊點謀你副身家趕走你屋企人」，認為阿娟從一開始就有預謀。不過也有網民質疑「感覺上美華都好似唔簡單…」，認為事件可能還有其他內情。大部分網民都認為「3分1業權，算係咁啦，好過俾人呃哂」，對美華能夠勝訴感到欣慰。