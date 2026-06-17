東張西望｜澳門男西藏打卡1秒變殘廢 景點暗藏恐怖陷阱 怒控電力公司
伸手拍照瞬間觸電昏迷 友人即場心肺復甦救回一命
陳先生憶述，事發時該泥灘風景優美，完全沒有任何圍欄或危險警告標誌。他請友人幫忙拍照時，高壓電流從後頸及左耳位置進入身體，貫穿全身再從雙腳導出，整個人當場倒地失去意識。同行友人見狀立即為他進行心肺復甦及人工呼吸，約兩分鐘後他才慢慢恢復意識，全身劇痛難忍。其後輾轉經兩次救護車轉送，才抵達西藏當地醫院接受緊急治療。醫生診斷他身上多處二至三度燒傷，左耳傷勢最為嚴重需要截除，後頸和雙腳若情況樂觀僅需植皮，最壞情況則要截肢。
電力公司承擔初期費用但賠償金額雙方仍在拉鋸
陳先生姐姐陳小姐透露，電力公司事後安排弟弟先後在當地三間醫院治療，其後更安排航空轉運至深圳市第二人民醫院，並承擔相應醫療及轉運費用。「幸好電流由後頸耳位入、腳位出，沒有積壓體內太久，加上現場有人即時急救，否則後果不堪設想。」然而談到賠償問題，電力公司僅表示需等待醫療報告才能進一步商討。陳小姐指家屬要求賠償700萬元人民幣，因為耳朵再造手術在港需花費過百萬，加上陳先生年薪約200萬，預計數年內無法工作，損失極為龐大。至於意外原因及電纜是否違規等問題，電力公司則表示需經管理部門審批後才能接受採訪。
318國道熱門景點電纜低於1.8米不符安全規格
事發地點位於林芝市波密縣，屬318國道沿線人氣重鎮，是不少自駕遊旅客必經之路。陳小姐指出，警方到場調查時已確認該高壓電纜懸掛高度未達1.8米，明顯不符合安全規格。如此多遊客途經的景區，高壓電纜竟隨處懸掛，既無圍欄亦無警告字句。陳先生入住醫院期間，更發現院內有不少同樣因電擊受傷的傷者。電力公司事後僅表示會盡快掛上警告標誌，並將電線拉高至合適水平。陳先生至今已完成兩次植皮手術，花費逾17萬元人民幣，康復之路仍然漫長。
網民熱議電力公司責任歸屬 質疑內地賠償標準難達期望
事件曝光後隨即引發網民熱烈討論。有網民直斥「邊有人會咁樣裝條電纜去陰人」，認為電力公司明顯存在嚴重疏忽。亦有人質疑「電力公司係有疏忽，但大陸邊賠到咁多畀你」，擔心家屬索償700萬的期望難以實現。另有網民留言指「好多當地人中過招」，暗示類似意外並非首次發生。部分網民則反問「又唔見其他遊客電親」，對事件細節存疑。無論如何，陳先生每次換藥和手術都承受極大痛苦，他坦言難以接受自己突然變成殘疾人的事實。