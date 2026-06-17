東張西望｜澳門男西藏打卡1秒變殘廢 景點暗藏恐怖陷阱 怒控電力公司

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東張西望》最新一集（17/6）報導澳門旅客陳先生早前與友人自駕遊西藏，途經318國道沿線熱門景點波密縣一處泥灘停車拍照，竟誤觸一條懸掛過低的高壓電纜，當場被電至昏迷。事後證實他全身多處二至三度燒傷，左耳需截除，後頸與雙腳更面臨植皮甚至截肢風險，家屬向電力公司索償700萬元人民幣至今未獲回覆。

伸手拍照瞬間觸電昏迷 友人即場心肺復甦救回一命

陳先生憶述，事發時該泥灘風景優美，完全沒有任何圍欄或危險警告標誌。他請友人幫忙拍照時，高壓電流從後頸及左耳位置進入身體，貫穿全身再從雙腳導出，整個人當場倒地失去意識。同行友人見狀立即為他進行心肺復甦及人工呼吸，約兩分鐘後他才慢慢恢復意識，全身劇痛難忍。其後輾轉經兩次救護車轉送，才抵達西藏當地醫院接受緊急治療。醫生診斷他身上多處二至三度燒傷，左耳傷勢最為嚴重需要截除，後頸和雙腳若情況樂觀僅需植皮，最壞情況則要截肢。

電力公司承擔初期費用但賠償金額雙方仍在拉鋸

陳先生姐姐陳小姐透露，電力公司事後安排弟弟先後在當地三間醫院治療，其後更安排航空轉運至深圳市第二人民醫院，並承擔相應醫療及轉運費用。「幸好電流由後頸耳位入、腳位出，沒有積壓體內太久，加上現場有人即時急救，否則後果不堪設想。」然而談到賠償問題，電力公司僅表示需等待醫療報告才能進一步商討。陳小姐指家屬要求賠償700萬元人民幣，因為耳朵再造手術在港需花費過百萬，加上陳先生年薪約200萬，預計數年內無法工作，損失極為龐大。至於意外原因及電纜是否違規等問題，電力公司則表示需經管理部門審批後才能接受採訪。

318國道熱門景點電纜低於1.8米不符安全規格

事發地點位於林芝市波密縣，屬318國道沿線人氣重鎮，是不少自駕遊旅客必經之路。陳小姐指出，警方到場調查時已確認該高壓電纜懸掛高度未達1.8米，明顯不符合安全規格。如此多遊客途經的景區，高壓電纜竟隨處懸掛，既無圍欄亦無警告字句。陳先生入住醫院期間，更發現院內有不少同樣因電擊受傷的傷者。電力公司事後僅表示會盡快掛上警告標誌，並將電線拉高至合適水平。陳先生至今已完成兩次植皮手術，花費逾17萬元人民幣，康復之路仍然漫長。

網民熱議電力公司責任歸屬 質疑內地賠償標準難達期望

事件曝光後隨即引發網民熱烈討論。有網民直斥「邊有人會咁樣裝條電纜去陰人」，認為電力公司明顯存在嚴重疏忽。亦有人質疑「電力公司係有疏忽，但大陸邊賠到咁多畀你」，擔心家屬索償700萬的期望難以實現。另有網民留言指「好多當地人中過招」，暗示類似意外並非首次發生。部分網民則反問「又唔見其他遊客電親」，對事件細節存疑。無論如何，陳先生每次換藥和手術都承受極大痛苦，他坦言難以接受自己突然變成殘疾人的事實。

東張西望 西藏 陳生表示，當時泥灘完全沒有顯示危險的圍欄或指示牌。他叫人友人幫他拍照時，突遭一條高壓電纜電倒。（圖片來源：TVB）
陳生表示，當時泥灘完全沒有顯示危險的圍欄或指示牌。他叫人友人幫他拍照時，突遭一條高壓電纜電倒。（圖片來源：TVB）
東張西望 西藏 事主的耳仔及頭部先觸及高壓電纜，瞬即電暈。（圖片來源：TVB）
事主的耳仔及頭部先觸及高壓電纜，瞬即電暈。（圖片來源：TVB）
東張西望 西藏 事主遭電暈，獲醫護人員即場急救。（圖片來源：TVB）
事主遭電暈，獲醫護人員即場急救。（圖片來源：TVB）
東張西望 西藏 醫生指他身上多處二至三度燒傷，左耳最嚴重，需要截除。後頸和雙腳若幸運的話，只需植皮，否則需要截肢。（圖片來源：TVB）
醫生指他身上多處二至三度燒傷，左耳最嚴重，需要截除。後頸和雙腳若幸運的話，只需植皮，否則需要截肢。（圖片來源：TVB）
東張西望 西藏 事主左耳需切除，多處三級燒傷，他擔心照顧不到子女。（圖片來源：TVB）
事主左耳需切除，多處三級燒傷，他擔心照顧不到子女。（圖片來源：TVB）
東張西望 西藏 電擊令事主造成十分嚴重的傷害。每次換藥、手術過都十分痛苦，他表示難以相信自己突然變成殘疾人。（圖片來源：TVB）
電擊令事主造成十分嚴重的傷害。每次換藥、手術過都十分痛苦，他表示難以相信自己突然變成殘疾人。（圖片來源：TVB）
東張西望 西藏 事主的姐姐接受《東張》電話訪問，表示向電力公司索償700萬。（圖片來源：TVB）
事主的姐姐接受《東張》電話訪問，表示向電力公司索償700萬。（圖片來源：TVB）
東張西望 西藏 東張就事件致函當地電力公司查詢，回覆指，電力公司已安排陳先生在當地三間醫院治療，之後安排航空轉運到深圳市第二人民醫院並承擔相應醫療和轉運費用。（圖片來源：TVB）
東張就事件致函當地電力公司查詢，回覆指，電力公司已安排陳先生在當地三間醫院治療，之後安排航空轉運到深圳市第二人民醫院並承擔相應醫療和轉運費用。（圖片來源：TVB）
東張西望 西藏 陳生和家人認為電力公司應該負責任。但電力公司表示，要等待醫療報告再說。（圖片來源：TVB）
陳生和家人認為電力公司應該負責任。但電力公司表示，要等待醫療報告再說。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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