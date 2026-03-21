東張西望｜夫婦見工後捲詐騙案被捕 騙徒疑用商場一物竊取資料
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60多歲的明叔和50多歲的明嬸平時從事兼職工作，去年10月經朋友介紹一份日薪650元的清潔散工，豈料見工過程中被騙徒利用智方便機盜取身份資料。明嬸更因此被警方拘捕，指涉及大閘蟹詐騙案，帳戶內有20多萬元資金進出。
見工遇騙徒利用智方便機盜資料
明叔向《東張西望》主持王汛文表示，當時朋友介紹這份清潔工作，工作時間朝九晚五，對方約他們周末在商場快餐店附近見工。周日他們到長發邨見工時，一名顏姓男子帶他們上2樓，用他們的身份證在智方便機查看身體健康狀況。明叔雖然覺得古怪，但由於同事稱認識此人數月，認為沒有問題。顏男當場拍下他們身份證等資料，明叔發現他和明嬸的智方便出現在顏男手機中，感覺可疑下偷拍了兩張顏男照片。
明嬸被捕涉大閘蟹詐騙案
兩日後明叔致電顏男查詢何時有工作，對方回應稱老闆去旅行。到10月22日，明嬸發現自己智方便被人動用無法登入，他們立即去長發邨智方便機處放入身份證刪除記錄，然後去差館備案。然而到11月14日上午，警察上門拘捕明嬸，指她涉及買大閘蟹詐騙案，收人900元沒有供貨，且帳戶內有20多萬元資金進出。明嬸否認涉案被帶回差館調查，對於被當作詐騙犯感到非常委屈。
警方調查揭詐騙集團部分成員被捕
警方事後告知明叔夫婦，涉案詐騙集團有小部分人已被拘捕，但顏男仍在逃，他們需要保釋才能離開。《東張》主持陪同明嬸致電顏生，但對方立即切線。目前明嬸電話也因涉騙成為高危，該電話開設的WeChat也被凍結。她表示不法分子騙人手法太不可思議，自己資料被騙，故報《東張西望》澄清。警方回應指明叔事件暫列雜項事件，明嬸在大埔警署的案件由新界北總區科技及財富罪案組第1B隊跟進調查。
網民熱議新型詐騙手法
網民對此新型詐騙手法議論紛紛，有人表示「依個呃法又幾新鮮喎」、「科技野真係要加智力門檻」。亦有網民質疑「做人頭戶都可以無罪？」、「20年前呃啲學生哥開戶口洗黑錢，啲學生哥都要入罪，依單竟然唔洗？」有網民認為「唔係靠東張都冇咁快搞掂！女事主明明10月都報咗警」。明叔希望《東張》報道事件，避免再有人搵工時受騙。節目播出前，明叔傳來喜訊指明嬸已獲警方撤銷嫌疑，可取回200元保釋金。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期