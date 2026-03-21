東張西望｜夫婦見工後捲詐騙案被捕 騙徒疑用商場一物竊取資料

60多歲的明叔和50多歲的明嬸平時從事兼職工作，去年10月經朋友介紹一份日薪650元的清潔散工，豈料見工過程中被騙徒利用智方便機盜取身份資料。明嬸更因此被警方拘捕，指涉及大閘蟹詐騙案，帳戶內有20多萬元資金進出。