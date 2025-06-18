東張西望｜七旬婆婆被「劉德華」父女呃身家 憑2點堅信非詐騙 東張主持驚訝：原來真係有人信
《東張西望》七旬婆婆：你夠膽呃我，我就夠膽畀你
這位七旬婆婆Helen表示，今年1月份開始，她收到一名自稱是「劉德華」的人通過訊息聯繫她，聲稱因病需要錢買藥，多次向她借錢，甚至出動了所謂的女兒「Hanna」，以各種藉口向她索取金錢。Helen憶述她曾對「劉德華」說：「我話你夠膽呃我，我就夠膽畀你！」
Helen在節目中進一步透露，她並非劉德華的粉絲：「我唔鍾意，根本都唔識佢。唔使錢我都唔會睇佢演唱會，我認為佢唱歌唔啱我style。」她表示之所以與對方交流，是出於好奇心，而她堅信對方確實是劉德華，是因為對方提供了「劉德華」的護照相。
憑兩點堅信對方係真劉德華
「劉德華」多次以患有心臟病為由向她索取金錢買藥，而「Hanna」則自稱只有13歲，在美國寄宿，初時叫她老師，但在傾談約一個星期後，「Hanna」已稱呼Helen為「Godmother」，後來甚至直接稱呼她為「媽媽」。
除了護照相外，Helen又憑與「劉德華」對話時間，而堅信對方係真劉德華。雖然在《東張西望》主持陪同下致電對方時，「劉德華」並冇接聽，但她仍堅稱：「我認為唔係呀！唔係唔想認得佢把聲嘅問題，我覺得佢見到我來電唔敢聽囉。」
「劉德華女兒」聲稱欠行李費飛唔到香港
Helen最終將家中萬多元積蓄，以及將母親留下的4件首飾典當了1萬元，全部借給這對「劉德華」父女，共損失了4萬多元。受訪當日，她表示：「我依家現款$6，八達通$20，銀行戶口$60幾，$100都唔夠啊成副身家。」直到典當的東西到期，Helen才迫「劉德華」父女還債。
到了5月1日，「Hanna」告訴Helen將在學校放假時返港還錢，但當天又稱因為行李費欠500元，而再次向Helen借錢。Helen又再借錢給「Hanna」，並聲言：「如果我5月2日接唔到劉漢娜，我就會喺《東張西望》嘅鏡頭前面，向《東張西望》所有工作人員鞠躬道歉，道歉我自己蠢。」
當買個教訓：4萬幾蚊咪交學費囉！
結果，「Hanna」隨後聲稱在新加坡過境時簽證過期，需要繳納2,000元罰款，否則將被送往少年監獄。Helen最終選擇封鎖了這對父女的聯繫方式，但在一個月後她解封「Hanna」，得悉對方在港，就相約港鐵站見面還錢，最終等候了約一小時，Helen發現被「甩底」，於是報警，但「Hanna」亦已註銷WhatsApp帳號。
期間當《東張》主持想接觸Helen家人時，她即激動表示：「唔可以，唔得！我屋企人我唔畀你哋接觸！我唔知你哋同佢講乜嘢！同埋我唔想佢擔心我，我要死係我嘅事，你千祈唔好接觸我啲親友啊！任何一個都唔得！」最後Helen表示唔會再理「劉德華」兩父女，並指今次當買個教訓：「4萬幾蚊咪交學費囉！」
區永權驚訝：原來真係有人信
網民紛紛驚訝婆婆竟相信對方係劉德華，從而被騙4萬多元，連《東張》主持區永權都有出po表示難以置信：「原來真係會有人相信劉德華會透過WhatsApp向自己借錢。」這番發言引起網民熱議，直指：「重點吾係劉華會吾會問人借錢囉，今日劉華，聽日黎明，後日城城啦，其實重點係丫婆要睇醫生呀」、「婆婆真係好明顯有精神科問題，希望有社工同埋相關部門跟進」、「刻薄啲講句：佢真係蠢唔係扮㗎！」
亦有網民分析指婆婆是因為太孤獨而甘願受騙：「一睇就知好寂寞老人家，一有人揾佢傾計，要求佢幫助，佢咪化身成超人，拯救地球咁囉！」、「特別係佢以前做過教師，對學生既愛投射左係劉華女兒到。所以她係知道騙人既，不過佢係自己都控制唔到自己既唔理智。希望東張西望可以派人去關心佢多d」、「可以說是精神問題，亦可以說太孤獨，好像湯漢斯那套電影，相信排球都有生命。」
婆婆報《東張》係想見真劉華？
也有網民質疑《東張》不應報道這單個案：「其實好破壞劉德華嘅形象，觀眾梗係唔會信劉德華借佢錢啦，但係咁樣明知係假嘅明知佢係黐線嘅都仲要報」、「其實佢唔係傻，佢太倔強錯咗都唔會承認，佢應該係想報東張等劉德華知道件事覺得佢慘捐返錢俾佢」、「就算劉華同佢面對面講佢比人呃，佢都唔會信，會問華仔咁樣講係咪有苦衷。」猜測婆婆報《東張》係因為想見到真劉德華。
羅家英：劉德華唔會講大話㗎！
還有不少網民翻出2012年港產片《爛賭夫鬥爛賭妻》中的截圖，這段劇情講述羅家英對患有老人痴呆的老婆黃文慧自稱是「劉德華」，更表示：「劉德華唔講大話㗎！」黃文慧轉頭就對兒子杜汶澤話：「劉德華噚晚X我呀！」睇到大家爆笑。