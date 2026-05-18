東張西望｜54歲女事主協助揭騙案 賴維茵Ivy凍齡外貌獲關注 原來係TVB常客？
騙徒掌握個人資料扮平台職員誘騙換貨賠償
事件中觀眾陳小姐收到一名男子來電，對方準確講出她的電話及地址，聲稱她於2024年9月購買的雪櫃因發熱板漏電問題被消委會要求回收，平台將免費換新貨並提供雙倍賠償，即原價3,000多元可獲賠6,000多元。騙徒其後傳來偽造的消委會信件及員工證，但陳小姐發現員工證上的照片異常英俊，與電話中的聲線完全不符，細看更發現照片右下角竟然寫著「AI生成」字樣。對方隨後要求事主在網上填寫個人資料以領取賠償款項，企圖透過網上銀行操作進行詐騙。
王汛文表露身份後騙徒即時收線落荒而逃
陳小姐起疑後致電消委會查詢，獲告知並無相關回收行動。另一位受害事主Ivy同樣收到類似來電，對方聲稱她購買的美容儀器有問題可獲雙倍賠償，Ivy當時直言：「邊有咁大隻蛤乸隨街跳！」她亦發現對方員工證照片明顯造假。《東張西望》主持王汛文其後致電騙徒，向對方表明身份，騙徒隨即收線，兩位事主最終均未有金錢損失。
賴維茵54歲凍齡外貌曝光引爆網民熱議
節目播出後，參與採訪的受害事主Ivy真實身份隨即曝光。她正是現年約54歲的賴維茵（Ivy Lai），一位集模特兒、歌手、司儀主持、拳擊及健身教練於一身的藝人。賴維茵曾出版書籍《凍齡時代》分享保養心得，亦曾參與多場健美比賽並獲獎，擔任VLA活力大使推廣運動健康生活。她在社交平台簡介中大方標明年齡，其凍齡程度與佘詩曼同級，令觀眾嘖嘖稱奇。她亦在社交平台貼出上過《中年好聲音》海選、《思家大戰》以及《今晚乜都拗》。
網民大讚賴維茵似30幾歲質疑係咪報大數
節目播出後網民反應極為熱烈，紛紛留言表示難以置信。有網民直言：「似30幾歲！」亦有人讚嘆：「現在D女人，keep得好」、「一早識佢，健美界美魔女！」更有網民打趣問：「你係食邊隻防腐劑？」不過亦有眼尖網民指出：「睇手背似既」，認為從細節仍可看出真實年齡。有網民則表示：「佢有做開運動，外表同心境都keep得好好」，認為長期運動習慣是其凍齡秘訣。