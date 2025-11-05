東張西望｜再爆落馬洲大閘蟹走私集團 疑蛇頭現場派錢超有組織
TVB 《東張西望》繼「走私魚生」事件之後，再接獲觀眾爆料，揭發落馬洲口岸出現大規模走私大閘蟹活動，大批水貨客每日清晨集結進行「螞蟻搬家」式走私。目擊者黃先生更親睹警方執法現場，10多個黑色膠袋內全是未經檢疫的大閘蟹，疑有人當場被捕！
清晨6點半水貨客集結 疑似蛇頭現場派錢
據目擊者黃先生透露，每日清晨6點半至7點半，均有20至30名水貨客於落馬洲口岸的士站集結，進行有組織的走私活動。這些水貨客將一包包裝有大閘蟹的黑色膠袋放入的士車尾箱，但只有一兩個人跟車前往目的地。更令人震驚的是，現場有人負責派發金錢，疑似是走私集團的報酬分配，派錢完畢後水貨客便立即散去，整個過程極具組織性。
《東張西望》攝製隊直擊 啡衫女子疑為蛇頭
《東張西望》攝製隊根據爆料前往落馬洲公共運輸交匯處的士站進行暗訪，果然發現一早已有大批水貨客在排隊等車，許多人手持兩個大型黑色膠袋。現場一名穿著啡色上衣的女子行為可疑，疑似為走私集團的蛇頭，不斷截停的士並向司機聲稱可以加錢載貨。然而部分的士司機因貨物數量龐大且不整潔而選擇拒載，顯示這些走私活動已對正常交通造成影響。
警方執法現場曝光 10多袋大閘蟹被檢獲
黃先生更爆料指，日前親眼目睹警方在落馬洲站進行執法行動，現場有10多個黑色膠袋被放置在地上，袋內全部都是走私的大閘蟹，疑似有人當場被拘捕。水貨客將貨物放上的士後，會立即趕著再次過關，似乎準備進行下一輪的走私活動，顯示整個走私網絡運作頻繁且有系統。這種「螞蟻搬家」式的走私手法，令執法部門難以一次過截獲所有走私物品。
網民憂慮食用安全 促請當局加強執法
事件曝光後引起網民熱烈討論，不少人對未經檢疫的大閘蟹流入市面表示極度擔憂。有網民留言指「大閘蟹應該經過檢疫才運來港，這樣對香港市民很危險，始終是食落肚的」，質疑當局監管不力。亦有網民批評「呢啲走私蟹唔知有咩細菌病毒，食咗隨時出事」，要求政府加強打擊跨境走私活動。警方回應查詢時表示，會透過情報交流及聯合行動，與其他部門一同打擊跨境走私活動，但未有透露具體執法細節。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期