《東張西望》揭走私魚生攻陷連鎖壽司店 直擊水貨兵交易 壽司郎作4點反擊！
落馬洲直擊長者婆婆充當水貨兵
《東張西望》於今年五月接獲匿名舉報後展開深入偵查，攝製隊依據報料者提供的多條影片，直擊落馬洲大批長者婆婆充當「水貨兵」進行交收。攝製隊於某日早上七時半到落馬洲香港入境大堂守候視察，果然發現婆婆及水貨客出現，他們非常熟手地交收貨物，所有貨物均寫上「斑點鮭」字樣。一行多人在關口交收了一箱箱貨物後，十幾名水貨客就利用的士作為「運貨工具」，將一箱箱貨物塞爆的士車廂，不少的士司機被逼當「貨車」接載並無奈地大吐苦水。據了解，部份走私食材更懷疑供應於本港一間大型連鎖壽司店，事件暴露了食物安全出現嚴重漏洞。攝製隊繼續跟蹤發現，水貨客公然在粉嶺蓬瀛仙館附近停車場作收貨大本營，全程拍攝到蛇頭與水貨客穿梭的士輪流落貨、收貨及拆貨的過程。黑心走私食物來歷不明，交貨地點更遍佈港九新界，攻陷各大街市及商舖。
走私集團刺身過關完全無監管
《東張西望》攝製隊經過多個月來的追蹤調查，走訪中港兩地直擊整個走私「魚生」過程並一一大披露。走私客由內地偷運「魚生」入境的整個「刺身過關」過程完全無監管，有人舉報水貨客從大陸走私大量食材帶貨落香港，供應給本地連鎖壽司店。攝製隊於今年五月接獲匿名舉報後揭發走私集團偷運刺身返港，由水貨客於內地取貨到送返香港交收走私貨物的全過程都被拍攝記錄。
網民震驚質疑壽司郎變「走私郎」
事件曝光後，有網民猜測連鎖壽司店疑似暗指壽司郎，留言「壽司郎唔係真係變走私郎啊嘛」、「唔好嚇我」等。更有前員工在網上回應表示困惑，「我以前收刺身貨嘅時候知道係日本嘢，喺總公司同一訂之後再空運落嚟香港，再分返去唔同嘅分店，本地嘢應該係菜（有負責嘅菜佬）」。該名前員工補充「不過我都離職咗差唔多三個月可能改左貨源都唔出奇」，反映業界對食材來源的關注。網民普遍對食物安全問題表示擔憂，質疑監管制度存在漏洞。
壽司郎火速否認涉走私指控
面對種種揣測，壽司郎在《東張西望》播畢後（11月3日）火速作出聲明澄清，並指有關《東張西望》失實報導：
關於 TVB《東張西望》於周一（11月3日）針對有水貨客利用香港壽司郎廢棄之發泡膠箱進行非法刺身走私事宜，報導內容不盡不實且僅憑單方面資訊，在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及間接誹謗本公司使用走私食材，直接誤導公眾及嚴重影響本公司聲譽，更引起廣大市民不必要的疑慮，香港壽司郎對有關媒體的虛假報導表示強烈抗議並將採取法律行動。
香港壽司郎重申所有食材均嚴格按照香港政府食物安全中心有關條例及指引，並執行出品品質管控措施，確保所有食品及食具均符合衛生標準。有關廢棄發泡膠箱遭非法使用之相片，香港壽司郎極度關注，並已於早前向
TVB《東張西望》澄清有關事宜：
1. 本公司所有食材均會透過指定的專業物流公司運送至各分店。本公司接獲查詢後已作出深入調查，經物流公司確認，照片中的人物並非本公司或物流公司之員工。
2. 照片中的人懷疑是未經同意下撿抬壽司郎的廢棄發泡膠箱作其他用途。
3. 相關商品「斑點鮭」已進行並完成所有清關手續及檢驗。
4. 本公司已於月前提醒員工於處理有關餐廳廢棄之垃圾加倍小心，以避免引起不必要誤會以及公眾疑慮。
香港壽司郎將繼續堅守日本第一迴轉壽司品牌的形象，嚴格執行出品品質管控措施，確保所有食品及食具均符合衛生標準，繼續為顧客帶來愉快的用餐體驗。