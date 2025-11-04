東張西望｜「走私魚生」壽司郎事件真相水落石出 水貨食材最終去向曝光
《東張西望》最新一集繼續跟進「走私魚生」事件！今晚攝製隊全程直擊水貨客「衝關」過程，了解他們運貨過程以外，又會追蹤出貨的貨車，究竟一批批水貨食物，會分發到哪些香港的店舖！
親揭水貨食物被分發到香港店鋪
攝製隊發現，部分水貨客會由深圳地鐵轉乘前往落戶、再到會展中心及福田口岸，整個行程約45分鐘。由於近期羅湖口岸查驗較嚴，水貨客多改以「人海戰術」方式經福田口岸出入，期間大搖大擺直出直入，幾乎未見海關人員進行檢查。
攝製隊持續追蹤運貨貨車，發現水貨的蹤跡鋪滿港九新界，包括土瓜灣雜貨店、筲箕灣凍肉店、大埔富蝶邨商場、黃大仙、寶達邨、將軍澳等等。其中該凍肉店出售的蠔仔，與水貨客帶回的貨品一致。家庭醫生指出，即使有進行冷藏保存，但食材經歷「解凍—再冷凍」的處理過程，仍會令細菌滋生。雖然高溫烹調可消滅部分細菌，但若屬於內毒素型病菌，未必能完全被殺滅，存在潛在食安風險。
深入調查壽司連鎖店刺身貨源 壽司店發聲明親自回應
此外，《東張西望》亦特意調查刺身類貨品是否存在走私情況。節目組走訪新蒲崗及多間分店了解，發現其刺身均由正規渠道空運到港，並無發現任何「水貨刺身」流入門市。
壽司店亦有發出聲明，強調食物均由指定物流公司運送指分店，懷疑照片中的人是「未經同意下撿拾壽司郎的廢棄發泡膠箱作其他用途」，以後會提醒員工要加倍小心處理垃圾。海關亦表示會密切留意水貨活動，並會針對相關走私活動進行調查。
蛇頭惡爆回應 送貨司機出手推撞製作組
《東張西望》其後直擊粉嶺一處疑似「基地」，並向被指為蛇頭的女子提出多個問題，包括「食物放咗咁耐會唔會變壞？」「有冇曾被投訴？」「海鮮存放期間有冇冷藏設施？」等。對方先是避而不答，其後突然情緒激動，以尼龍袋包住自己，並聲稱「賺嘅錢我同你分」。她又表示，食環處曾到場檢查，但一直「冇話有問題」。
此外，多名送貨司機對製作組態度強硬，不但大聲喝斥：「你哋為咗收視炒窩曬，犯法咩？唔好搞啦，去買啲化妝品扮靚行吓街好過！」其後更直接以手推開製作組，試圖阻止拍攝。
原文刊於新假期