東張西望｜沉船男戀22歲女借逾128萬 驚揭邪教MISS誘騙少女接客內幕
鍾先生失理智借出巨款後慘遭冷待
鍾先生於2024年底光顧本地水療場所時遇上年輕貌美的沈小姐，雙方由性交易逐漸發展成情侶約會關係。男方認為對方性格單純並提供情緒價值，當聽聞女方急需資金周轉及償還巨額賭債時，隨即失去理智向銀行借出逾10萬元及128萬元，並親眼看著女方將款項轉走。巨款到手後女方態度突變，多次以各種藉口拒絕見面及回覆訊息，男方其後從其他技師口中得知女方早有向客人借錢逾60萬元至90萬元不等之前科，當下驚覺自己已經深陷桃花騙局之中。
沈小姐攜大量文件反擊揭閨密榨乾內幕
本地電視節目攝製隊成功接觸沈小姐了解事件，女方隨即帶同大量文件現身反擊，堅稱自己「一蚊都冇攞過」。她向傳媒爆料指由13歲起結識補習老師林小姐，十年間被對方進行心理操控及以藥物控制，不但被推去賣淫，甚至聽從指使向客人借款高達700萬元，全數得益皆落入該名閨密手中。攝製隊其後致電林小姐對質，對方直認收過昂貴禮物但全盤否認操控指控，更反斥沈小姐神智不清並直指「知道佢有畀其他男人包養」，隨後便直接掛斷電話拒絕再作回應。
補習老師林小姐疑設邪教洗腦威脅就範
關於這段糾纏十年的離奇關係，沈小姐透露當初與林小姐無所不談，親密程度連貼身衣物顏色都會互相分享，出賣肉體後賺取首份薪金亦是用來購買名牌手袋孝敬對方。後來林小姐說話方式越發詭異，猶如邪教組織般不斷以「有病」及「早死」等言辭向她進行恐嚇，要求她加入神秘組織以求轉運。沈小姐堅稱在此等威脅及藥物影響下才會淪為扯線公仔，一直以來只能乖乖聽從吩咐四出向男客人借錢，並展示照片指證林小姐夥同他人假扮收數佬。
網民熱議桃色騙案同情苦主兼痛斥騙徒
事件曝光後迅速引起廣大網民熱烈討論，大批觀眾於網上討論區針對這宗錯綜複雜桃色騙案發表意見。有網民留言直指「歡場無真愛」，認為鍾先生為求博取紅顏一笑而失去理智借貸實在過於天真，將合共逾128萬元交予相識不久的女技師。另一方面亦有大批網民對沈小姐遭遇表示半信半疑，認為「一個願打一個願捱」，紛紛留言指出現實生活中難以置信會有人甘願交出全數血汗錢任由閨密揮霍長達十年之久。