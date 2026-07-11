東張西望｜輪椅狂人載妻兒逆線狂飆 觀塘街坊拍到男子突然站起！
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觀塘一個屋苑停車場近日流傳一段驚險影片，一名男子駕駛電動代步車載著妻兒在停車場逆線高速行駛，險些被私家車撞個正著。事件在屋苑社交群組引爆熱議，更有街坊拍到該男子激動站起追罵鄰居，質疑他根本不需要坐輪椅，真相卻遠比想像中複雜。
一家三口電動代步車逆線狂飆險捲入車底
報料人林小姐向《東張西望》主持黎寬怡透露，屋苑社交群組有人上傳影片，清楚拍到一名男子駕駛電動代步車，載著妻子和兒子在停車場一樓逆線行駛。當時一輛私家車迎面駛來，幸好司機及時煞掣，否則一家三口隨時捲入車底。多名街坊受訪時均批評該行為極度危險，有人更指該男子平日在行人路上同樣高速駕駛，並非首次發生類似情況。
男事主面對質詢堅稱符合運輸署指引
《東張西望》攝製隊成功聯絡該名男子，他回應稱自己駕駛的並非一般電動輪椅，而是殘疾人士電動代步車，屬醫療儀器，歸衛生署監管。他更引用運輸署指引表示：「當通過沒有行人通道處所的地方，例如停車場等，純粹是車路，在事主評估覺得安全情況下，應盡快離開相關路面。」他又聲稱問過生產商，該車設計可載兩個大人及一名小童。不過運輸署回覆《東張西望》查詢時強調，行動不便人士使用步行輔助工具需遵守行人規則，「疏忽地危害其本人或他人安全，即屬犯罪」，至於輪椅可否載人則未有正面回應。
街坊拍到男子站起追罵質疑毋須坐輪椅
事件持續發酵期間，有街坊在群組發布另一段影片，拍到該名男子疑似與鄰居發生口角爭執，期間他激動地從代步車站起身追罵對方，更走上樓梯，動作看似完全不需要依賴輪椅。面對質疑，男事主解釋數年前曾發生意外，導致右腳大腿肌肉嚴重萎縮，雖然短距離可以行走，但無法走長路，否則會劇烈腳痛，日常出行必須依賴電動代步車。他最終應承街坊不會再逆線行駛。
網民兩極反應有人同情有人質疑裝病
事件播出後隨即在網上引發兩極討論，有網民直斥：「載住老婆仔逆線行，出事邊個負責？」、「行人路飛車已經好離譜，仲要去停車場逆線」。亦有網民對男子的傷殘程度表示懷疑：「行得走得上得樓梯，仲話要坐輪椅？」不過亦有少數網民持較同情態度，指出肌肉萎縮患者確實可能短暫站立但無法長時間步行，認為不應單憑一段影片就斷定對方「扮殘」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期