東張西望｜輪椅狂人載妻兒逆線狂飆 觀塘街坊拍到男子突然站起！

觀塘一個屋苑停車場近日流傳一段驚險影片，一名男子駕駛電動代步車載著妻兒在停車場逆線高速行駛，險些被私家車撞個正著。事件在屋苑社交群組引爆熱議，更有街坊拍到該男子激動站起追罵鄰居，質疑他根本不需要坐輪椅，真相卻遠比想像中複雜。