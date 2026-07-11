東張西望｜輪椅狂人載妻兒逆線狂飆 觀塘街坊拍到男子突然站起！

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觀塘一個屋苑停車場近日流傳一段驚險影片，一名男子駕駛電動代步車載著妻兒在停車場逆線高速行駛，險些被私家車撞個正著。事件在屋苑社交群組引爆熱議，更有街坊拍到該男子激動站起追罵鄰居，質疑他根本不需要坐輪椅，真相卻遠比想像中複雜。

一家三口電動代步車逆線狂飆險捲入車底

報料人林小姐向《東張西望》主持黎寬怡透露，屋苑社交群組有人上傳影片，清楚拍到一名男子駕駛電動代步車，載著妻子和兒子在停車場一樓逆線行駛。當時一輛私家車迎面駛來，幸好司機及時煞掣，否則一家三口隨時捲入車底。多名街坊受訪時均批評該行為極度危險，有人更指該男子平日在行人路上同樣高速駕駛，並非首次發生類似情況。

男事主面對質詢堅稱符合運輸署指引

東張西望》攝製隊成功聯絡該名男子，他回應稱自己駕駛的並非一般電動輪椅，而是殘疾人士電動代步車，屬醫療儀器，歸衛生署監管。他更引用運輸署指引表示：「當通過沒有行人通道處所的地方，例如停車場等，純粹是車路，在事主評估覺得安全情況下，應盡快離開相關路面。」他又聲稱問過生產商，該車設計可載兩個大人及一名小童。不過運輸署回覆《東張西望》查詢時強調，行動不便人士使用步行輔助工具需遵守行人規則，「疏忽地危害其本人或他人安全，即屬犯罪」，至於輪椅可否載人則未有正面回應。

街坊拍到男子站起追罵質疑毋須坐輪椅

事件持續發酵期間，有街坊在群組發布另一段影片，拍到該名男子疑似與鄰居發生口角爭執，期間他激動地從代步車站起身追罵對方，更走上樓梯，動作看似完全不需要依賴輪椅。面對質疑，男事主解釋數年前曾發生意外，導致右腳大腿肌肉嚴重萎縮，雖然短距離可以行走，但無法走長路，否則會劇烈腳痛，日常出行必須依賴電動代步車。他最終應承街坊不會再逆線行駛。

網民兩極反應有人同情有人質疑裝病

事件播出後隨即在網上引發兩極討論，有網民直斥：「載住老婆仔逆線行，出事邊個負責？」、「行人路飛車已經好離譜，仲要去停車場逆線」。亦有網民對男子的傷殘程度表示懷疑：「行得走得上得樓梯，仲話要坐輪椅？」不過亦有少數網民持較同情態度，指出肌肉萎縮患者確實可能短暫站立但無法長時間步行，認為不應單憑一段影片就斷定對方「扮殘」。

東張西望 電動代步車 觀塘 輪椅狂人 男子駕電動輪椅載一家三口在停車場逆線狂飆引非議。（圖片來源：TVB）
男子駕電動輪椅載一家三口在停車場逆線狂飆引非議。（圖片來源：TVB）
東張西望 電動代步車 觀塘 輪椅狂人 屋苑社交群組有人上傳影片，清楚拍到一名男子駕駛電動代步車，載著妻子和兒子在停車場一樓逆線行駛。（圖片來源：TVB）
屋苑社交群組有人上傳影片，清楚拍到一名男子駕駛電動代步車，載著妻子和兒子在停車場一樓逆線行駛。（圖片來源：TVB）
東張西望 電動代步車 觀塘 輪椅狂人 男子坐著電動輪椅並且載著人高速行駛。（圖片來源：TVB）
男子坐著電動輪椅並且載著人高速行駛。（圖片來源：TVB）
東張西望 電動代步車 觀塘 輪椅狂人 男子坐著電動輪椅並且載著人高速行駛。（圖片來源：TVB）
男子坐著電動輪椅並且載著人高速行駛。（圖片來源：TVB）
東張西望 電動代步車 觀塘 輪椅狂人 有街坊在群組發布另一段影片，拍到該名男子疑似與鄰居發生口角爭執，期間他激動地從代步車站起身追罵對方，更走上樓梯，動作看似完全不需要依賴輪椅。（圖片來源：TVB）
有街坊在群組發布另一段影片，拍到該名男子疑似與鄰居發生口角爭執，期間他激動地從代步車站起身追罵對方，更走上樓梯，動作看似完全不需要依賴輪椅。（圖片來源：TVB）
東張西望 電動代步車 觀塘 輪椅狂人 該男子激動地上樓梯追罵對方。（圖片來源：TVB）
該男子激動地上樓梯追罵對方。（圖片來源：TVB）
東張西望 電動代步車 觀塘 輪椅狂人 男事主指他駕駛的是殘疾人士電動代步車。（圖片來源：TVB）
男事主指他駕駛的是殘疾人士電動代步車。（圖片來源：TVB）
東張西望 電動代步車 觀塘 輪椅狂人 事主最終應承街坊不會再逆線行駛。（圖片來源：TVB）
事主最終應承街坊不會再逆線行駛。（圖片來源：TVB）
東張西望 電動代步車 觀塘 輪椅狂人 事主聲稱問過生產商，指該輪椅車可載兩大一小。（圖片來源：TVB）
事主聲稱問過生產商，指該輪椅車可載兩大一小。（圖片來源：TVB）
東張西望 電動代步車 觀塘 輪椅狂人 事主聲稱因右腳大腿肌肉嚴重萎縮需輪椅車代步。（圖片來源：TVB）
事主聲稱因右腳大腿肌肉嚴重萎縮需輪椅車代步。（圖片來源：TVB）
東張西望 電動代步車 觀塘 輪椅狂人 街坊指曾見該男子坐電動輪椅載人行駛。（圖片來源：TVB）
街坊指曾見該男子坐電動輪椅載人行駛。（圖片來源：TVB）
東張西望 電動代步車 觀塘 輪椅狂人 黎寬怡一身清涼露臍裝，街坊均很樂意接受訪問。（圖片來源：TVB）
黎寬怡一身清涼露臍裝，街坊均很樂意接受訪問。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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